Kocaeli’ye kaç kişi göç etti?

Kocaeli İli Göç İstatistikleri - 2017
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, güzel çalışmalar yapıyor…
Yaptıkları çalışmalar bilgilendirici…
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürü Zeki Bostancı imzasıyla bize gönderilen mailde göç bilgileri yer aldı…
TÜİK Tarafından hazırlanan, 31.12.2017 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kocaeli’de göç dalgası yaşandı…
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün verdiği göç bilgileri şu şekilde…
GÖÇ VERMEDE GEBZE ÖNDE
Kocaeli ili 2017 yılında 87 bin 796 kişi göç alırken,
60 258 kişiyi ise göç verdi…
Kocaeli ilinin net göçü ise 27 bin 538 kişidir.
2017 yılında 18 634 kişi ile en fazla göç alan ve 12 643 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze.
Gebze ilçesi 5 bin 991 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi 207 kişi ile en az net göçe sahip ilçe.
Net göç hızı binde 28,27 ile Çayırova ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 4,11 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı…
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31.12.2017 Tarihi İtibarıyla Kocaeli İli İlçeleri Göç Bilgileri
İL-İLÇE - 2017 NÜFUSU - ALDIĞI GÖÇ - VERDİĞİ GÖÇ - NET GÖÇ
KOCAELİ
1.883.270
87.796
60.258
27.538
BAŞİSKELE
93.988
3.771
2.123
1.648
ÇAYIROVA
128.135
8.423
4.851
3.572
DARICA
198.153
10.931
6.992
3.939
DERİNCE
140.800
5.210
3.739
1.471
DİLOVASI
47.663
1.758
1.202
556
GEBZE
368.278
18.634
12.643
5.991
GÖLCÜK
161.117
6.682
4.974
1.708
İZMİT
360.409
15.758
12.164
3.594
KANDIRA
50.413
1.608
1.401
207
KARAMÜRSEL
56.404
2.404
1.963
441
KARTEPE
115.680
4.793
3.027
1.766
KÖRFEZ
162.230
7.824
5.179
2.645
Kocaeli il geneli göç durumu incelendiğinde ise, Kocaeli ili en fazla İstanbul ilinden göç aldı.
İstanbul ilini sırasıyla;
Gümüşhane,
Sakarya,
Giresun,
Ankara illeri izlemekte…
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Kocaeli ili en fazla İstanbul iline göç vermiştir.
İstanbul ilini sırasıyla;
Sakarya,
Ankara,
İzmir,
Bursa illeri izlemekte…
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Kocaeli İli Göç Tablosu (İlk 5 il)
İstanbul 27.074 1 İstanbul 15.496
Gümüşhane 3.334 2 Sakarya 3.551
Sakarya 3.263 3 Ankara 2.866
Giresun 3.112 4 İzmir 2.483
Ankara 2.782 5 Bursa 2.373
Diğer İller 48.231 Diğer İller 33.489
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TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün verdiği bilgiler böyle…
Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 883 bin 270 kişi…
Bu nüfusuyla, en kalabalık 10’uncu il…
Kocaeli’nin nüfusu ortalama 50 bin civarında artıyor…
Yani her yıl Kandıra ilçesi kadar nüfusumuz artıyor…
NÜFUS ARTIYOR DA, ARTIYOR…
Şunu ifade etmeliyiz ki;
Kocaeli, her yıl biraz daha kalabalıklaşıyor…
Her yıl trafik bir o kadar artıyor…
Her yıl biraz daha çekilmez bir il oluyor…
Kocaeli’nin nüfusu böyle artarsa, 2020 yılında 2 milyon nüfusu geçeceğiz…
Kocaeli, yüzölçümü olarak Türkiye’nin en küçük illerinden birisi…
Ama kilometre başına nüfus yoğunluğuna bakıldığında, Türkiye’de ilk 5 arasına girer…
Anlayacağınız Kocaeli, ileriki yıllarda daha da kalabalıklaşacak, bugünleri arar halde olacağız…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz