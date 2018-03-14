Kocaeli’ye kaç kişi göç etti?

Kocaeli İli Göç İstatistikleri - 2017

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, güzel çalışmalar yapıyor…

Yaptıkları çalışmalar bilgilendirici…

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürü Zeki Bostancı imzasıyla bize gönderilen mailde göç bilgileri yer aldı…

TÜİK Tarafından hazırlanan, 31.12.2017 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kocaeli’de göç dalgası yaşandı…

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün verdiği göç bilgileri şu şekilde…

GÖÇ VERMEDE GEBZE ÖNDE

Kocaeli ili 2017 yılı nda 87 bin 796 kişi göç alırken,

60 258 kişiyi ise göç verdi…

Kocaeli ilinin net göçü ise 27 bin 538 kişidir.

2017 yılında 18 634 kişi ile en fazla göç alan ve 12 643 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze.

Gebze ilçesi 5 bin 991 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi 207 kişi ile en az net göçe sahip ilçe.

Net göç hızı binde 28,27 ile Çayırova ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 4,11 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı…

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31.12.2017 Tarihi İtibarıyla Kocaeli İli İlçeleri Göç Bilgileri

İL-İLÇE - 2017 NÜFUSU - ALDIĞI GÖÇ - VERDİĞİ GÖÇ - NET GÖÇ

KOCAELİ 1.883.270 87.796 60.258 27.538 BAŞİSKELE 93.988 3.771 2.123 1.648 ÇAYIROVA 128.135 8.423 4.851 3.572 DARICA 198.153 10.931 6.992 3.939 DERİNCE 140.800 5.210 3.739 1.471 DİLOVASI 47.663 1.758 1.202 556 GEBZE 368.278 18.634 12.643 5.991 GÖLCÜK 161.117 6.682 4.974 1.708 İZMİT 360.409 15.758 12.164 3.594 KANDIRA 50.413 1.608 1.401 207 KARAMÜRSEL 56.404 2.404 1.963 441 KARTEPE 115.680 4.793 3.027 1.766 KÖRFEZ 162.230 7.824 5.179 2.645

Kocaeli il geneli göç durumu incelendiğinde ise, Kocaeli ili en fazla İstanbul ilinden göç aldı.

İstanbul ilini sırasıyla;

Gümüşhane,

Sakarya,

Giresun,

Ankara illeri izlemekte…

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Kocaeli ili en fazla İstanbul iline göç vermiştir.

İstanbul ilini sırasıyla;

Sakarya,

Ankara,

İzmir,

Bursa illeri izlemekte…

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Kocaeli İli Göç Tablosu (İlk 5 il)

İstanbul 27.074 1 İstanbul 15.496

Gümüşhane 3.334 2 Sakarya 3.551

Sakarya 3.263 3 Ankara 2.866

Giresun 3.112 4 İzmir 2.483

Ankara 2.782 5 Bursa 2.373

Diğer İller 48.231 Diğer İller 33.489

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TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün verdiği bilgiler böyle…

Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 883 bin 270 kişi…

Bu nüfusuyla, en kalabalık 10’uncu il…

Kocaeli’nin nüfusu ortalama 50 bin civarında artıyor…

Yani her yıl Kandıra ilçesi kadar nüfusumuz artıyor…

NÜFUS ARTIYOR DA, ARTIYOR…

Şunu ifade etmeliyiz ki;

Kocaeli, her yıl biraz daha kalabalıklaşıyor…

Her yıl trafik bir o kadar artıyor…

Her yıl biraz daha çekilmez bir il oluyor…

Kocaeli’nin nüfusu böyle artarsa, 2020 yılında 2 milyon nüfusu geçeceğiz…

Kocaeli, yüzölçümü olarak Türkiye’nin en küçük illerinden birisi…

Ama kilometre başına nüfus yoğunluğuna bakıldığında, Türkiye’de ilk 5 arasına girer…

Anlayacağınız Kocaeli, ileriki yıllarda daha da kalabalıklaşacak, bugünleri arar halde olacağız…