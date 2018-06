Cennetin göbeğinde çöp fabrikasının ne işi var?

Dün ayrıntılarıyla yazdım.

Çöp fabrikasını Dilovası İlçesi istemedi.

Körfez ve Derince ilçeleri de istemedi.

Şimdi İzmit’e kakalamaya çalışıyorlar.

Tabii…

İzmit halkı sesini çıkarmazsa…

Kuzu kuzu oturursa…

Üç maymunları oynar; duymaz, görmez, konuşmazsa…

Bir gün uyanır, Kocaeli Üniversitesi’nin burnunun dibinde çöp fabrikası bacalarının tüttüğünü görürüz.

“Aaa, kuzey rüzgârları zehirli gazları ve pis kokuyu şehrin üzerine üflüyor” diye dövünürüz.

Ama iş işten geçmiştir.

İster ağla…

İster sızla…

İster dövün…

İster feryat figan…

Duyan olmaz!

Kaderine razı olacaksın.

O pis kokuyu, o zehirli gazı çaresi yok soluyacaksın.

Genzin yansa da, burnunun kemiği sızlasa da…

“Öldüm, yandım, bittim, zehirleniyorum” desen de…

Bugün susmanın vebali büyük

Sevgili okurlarım, her yanlışa karşı gelmek, her hataya tepki vermek, her kişinin, hepimizin vatandaşlık görevi.

Eğer eleştirmezsek…

Eğer tepki vermezsek…

Eğer sorup sorgulamazsak…

Yönetenlerin aldığı yanlış kararların bize vereceği zararları peşinen kabul ediyoruz demektir.

Sonra…

Bugün susmanın vebali büyük!

Bugün susmanın faturası sadece bize çıkmayacak.

Biz susarsak, çocuklarımız da zarar görecek.

Biz susarsak, torunlarımız da zarar görecek.

Tıpkı dün susanların faturasının, bugün bize kesildiği gibi…

Bizim suskunluğumunuz faturası da yarın çocuklarımıza ve torunlarımıza kesilecek.

İşte bu nedenle “Bugün susmanın vebali büyük” diyorum.

Bugün susarsak, geleceğe “kötü bir çevre mirası” bırakmış olacağız.

Susmayalım, tepki verelim

Bu kentte yaşayan herkesi…

Çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.

Kafamızı kaldıralım…

Olup biteni görelim…

Gerçekleri haykıralım.

*“Umuttepe’de, üniversitenin burnunun dibinde (üniversiteye sadece 2800 metre uzaklıkta) çöp fabrikasının ne işi var?” diye soralım.

*”Umuttepe, İzmit’in oksijen deposu… İzmit, her mevsim kuzey rüzgârlarıyla beslenir. Çöp fabrikası buraya yapılırsa, kuzey rüzgârları İzmit’in üzerine oksijen değil zehir ve pis koku püskürtür” diyelim.

*Israrla “Cennetin göbeğinde çöp fabrikasının ne işi var?” sorusunu soralım.

*“Bu bir sağlık cinayetidir” diye tepki koyalım.

Arkadaşlarımızı, komşularımızı, üyesi bulunduğumuz kurumları, çevre konusunda duyarlı olmaya davet edelim.

Proje ne durumda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çöp fabrikasını Umuttepe’de, üniversite yerleşkesinin yakınındaki arazide yapmayı kafasına koymuş.

200 dönümlük bir arazi burası.

Ağaçlar kesilecek, saha düzenlemesi yapılacak, inşaata başlanacak.

Dün yazdım, projenin ÇED(Çevresel Etki Değerlendirilmesi) süreci başlatıldı.

Bu konuda “HUŞ Mühendislik” adlı firma ile anlaşma yapıldı, firma raporunu hazırlamaya başladı.

Hazırlanacak rapor malum…

Raporda, çöp fabrikasının çevreye zarar vermeyeceği “klasik ifadelerle” anlatılacak.

Yani, “göz boyama” raporu…

Sonra bu rapor, düzenlenecek toplantılarla “çevre halkının görüşüne” sunulacak.

Tartışılacak…

Böyle bir süreç!

Daha işin başındayız.

İş işten geçmiş değil.

Ama biz susarsak…

Biz tepki vermezsek…

Biz bu konuda “ortak akıl” ortaya koyamazsak…

Çöp fabrikası konusunda yanlış yolda yürüyenleri durduramayız.

Lütfen, duyarlı olalım!

Lütfen, tepkimizi ortaya koyalım.

Lütfen, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasına izin vermeyelim.