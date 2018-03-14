Cennetin göbeğinde çöp fabrikasının ne işi var?

Dün ayrıntılarıyla yazdım.
Çöp fabrikasını Dilovası İlçesi istemedi.
Körfez ve Derince ilçeleri de istemedi.
Şimdi İzmit’e kakalamaya çalışıyorlar.
Tabii…
İzmit halkı sesini çıkarmazsa…
Kuzu kuzu oturursa…
Üç maymunları oynar; duymaz, görmez, konuşmazsa…
Bir gün uyanır, Kocaeli Üniversitesi’nin burnunun dibinde çöp fabrikası bacalarının tüttüğünü görürüz.
“Aaa, kuzey rüzgârları zehirli gazları ve pis kokuyu şehrin üzerine üflüyor” diye dövünürüz.
Ama iş işten geçmiştir.
İster ağla…
İster sızla…
İster dövün…
İster feryat figan…
Duyan olmaz!
Kaderine razı olacaksın.
O pis kokuyu, o zehirli gazı çaresi yok soluyacaksın.
Genzin yansa da, burnunun kemiği sızlasa da…
“Öldüm, yandım, bittim, zehirleniyorum” desen de…
Bugün susmanın vebali büyük
Sevgili okurlarım, her yanlışa karşı gelmek, her hataya tepki vermek, her kişinin, hepimizin vatandaşlık görevi.
Eğer eleştirmezsek…
Eğer tepki vermezsek…
Eğer sorup sorgulamazsak…
Yönetenlerin aldığı yanlış kararların bize vereceği zararları peşinen kabul ediyoruz demektir.
Sonra…
Bugün susmanın vebali büyük!
Bugün susmanın faturası sadece bize çıkmayacak.
Biz susarsak, çocuklarımız da zarar görecek.
Biz susarsak, torunlarımız da zarar görecek.
Tıpkı dün susanların faturasının, bugün bize kesildiği gibi…
Bizim suskunluğumunuz faturası da yarın çocuklarımıza ve torunlarımıza kesilecek.
İşte bu nedenle “Bugün susmanın vebali büyük” diyorum.
Bugün susarsak, geleceğe “kötü bir çevre mirası” bırakmış olacağız.
Susmayalım, tepki verelim
Bu kentte yaşayan herkesi…
Çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.
Kafamızı kaldıralım…
Olup biteni görelim…
Gerçekleri haykıralım.
*“Umuttepe’de, üniversitenin burnunun dibinde (üniversiteye sadece 2800 metre uzaklıkta) çöp fabrikasının ne işi var?” diye soralım.
*”Umuttepe, İzmit’in oksijen deposu… İzmit, her mevsim kuzey rüzgârlarıyla beslenir. Çöp fabrikası buraya yapılırsa, kuzey rüzgârları İzmit’in üzerine oksijen değil zehir ve pis koku püskürtür” diyelim.
*Israrla “Cennetin göbeğinde çöp fabrikasının ne işi var?” sorusunu soralım.
*“Bu bir sağlık cinayetidir” diye tepki koyalım.
Arkadaşlarımızı, komşularımızı, üyesi bulunduğumuz kurumları, çevre konusunda duyarlı olmaya davet edelim.
Proje ne durumda
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çöp fabrikasını Umuttepe’de, üniversite yerleşkesinin yakınındaki arazide yapmayı kafasına koymuş.
200 dönümlük bir arazi burası.
Ağaçlar kesilecek, saha düzenlemesi yapılacak, inşaata başlanacak.
Dün yazdım, projenin ÇED(Çevresel Etki Değerlendirilmesi) süreci başlatıldı.
Bu konuda “HUŞ Mühendislik” adlı firma ile anlaşma yapıldı, firma raporunu hazırlamaya başladı.
Hazırlanacak rapor malum…
Raporda, çöp fabrikasının çevreye zarar vermeyeceği “klasik ifadelerle” anlatılacak.
Yani, “göz boyama” raporu…
Sonra bu rapor, düzenlenecek toplantılarla “çevre halkının görüşüne” sunulacak.
Tartışılacak…
Böyle bir süreç!
Daha işin başındayız.
İş işten geçmiş değil.
Ama biz susarsak…
Biz tepki vermezsek…
Biz bu konuda “ortak akıl” ortaya koyamazsak…
Çöp fabrikası konusunda yanlış yolda yürüyenleri durduramayız.
Lütfen, duyarlı olalım!
Lütfen, tepkimizi ortaya koyalım.
Lütfen, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasına izin vermeyelim.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(19 )
Dilovası - Evsel Çöp fabrikası için en uygun bölge yer,İZAYDAŞ'ın Dilovasındaki çöp depo alanıdır,Bu alan kayalık,verimsiz bir yapıya sahip ve hazırda bertaraf için bekleyen daha önce depo edilmiş çöpler mevcut.
Bu gibi yerlerde çalışanlar için şu söylenebilir insanlar bu gibi tesislerde yurdışındaki ve ülkemizdeki bazı sektörler gibi uzun vadeli çalıştırılamazlar,bu çalışanlar yıpranma hakkı elde etmektedirler.İZAYDAŞ'ın yanına 2.Tehlikeli atık yakma tesisi yapılmalı.
Üçtepe - Umuttepenin alt bölgesi imara açıldı villalar yapılıyor e tabi sadece umuttepeye olursa yuvacık 2 ye katlar böyle çirkin hesap la ısrarla umuttepe deniyorsa diyecek söz yok yuvacığa yapılması şart oldu
Umuttepe - Israrla umuttepe bölgesine yuvacığın değeri artsın diye umuttepe yapılmak isteniyorsa bu nedenle daha az zarar vercek yerler istenmiyorsa böyle dedikodu varsa umuttepeye nasıl yapcaksınız
Vatandas - Yuvacığın değeri artsın diye umuttepe seçildi diye dedikodu varsa zararı yok diyenlere yuvacığa yap ak düşer
Umuttepe - İzmit hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı. Bir Dilovası, bir Gebze, bir Derince, bir Körfez kadar sahip çıkanı, kamuoyu oluşturanı yok mu?
Yeşilova - İzmitte fazlasıyla fabrika var çöp fab. eksikti, hep kuzey bölgeleri seçiliyor neden gene oy verirler diyemi güney cephesi dokunulmaz mı , güneye olsun, kuzey rüzgarları temizler bira hiç değilse insanlarla dalda geçer gibi hastanwnin arkasına bilmeyen inanmıyor orfa hastane var diyo sözün bittiği yer
Vatansever - Gerekirse dozerlerin önünde canımızı siper ederiz toprağımızı zehirletmeyiz hastanenin arkasında çöp fabrikası lazım değil
Akla ziyan - Yuvacığın değeri artsın diye bu bölgeye çöpleri getirmek istiyolar diye konusuluyor böyle birşey yoksa yuvacığa yapılsın.
BÖLGEMİZ SAHİPSİZ DEĞİ - YAŞADIĞI YERE SAHİP ÇIKMAYAN YARIN VATANINA SAHİP ÇIKAR MI, EN AZ ZARAR VERECEK YERE OLMALI. AFRİKADAN TOZLAR EVİMİZE GELİRKEN BURAYI SEÇENLER UMUTTEPENİN NASIL KUVVETLİ RÜZGAR ESTİĞİNİ BİLMİYOLARMI. ŞEHRE ÇÖKECEK. BU YANLIŞDAN DÖNÜLMELİ.
GEREDE - KİMSE UMUTTEPEYE İSTEMİYOR , OLACAK YER DEĞİL. BUNUN VEBALİ ÇOK BÜYÜK.
İZAYDAŞA DA ZARARI OLMUYCAK DENDİ, YANINA YAKLAŞILMIYOR
Bağçeşme - Çevreye herhangi bir zararı yok deniliyor. Öyleyse Büyükşehir binasının veya Kaymakamlık binasının yan taraflarında müsait büyük olanlar mevcut. Buralara yapılabilir.
TAŞKÖPRÜ - UMUTTEPENİN ARKASINDA TARIMCILIK YAPAN KÖYLER VAR. KÖYLÜLER AÇ MI KALSIN.
İzmitli - Tüm Kocaeli'nin en önemli hastanesinin yanından başka bir yer bulamamışlar mı? Ak Parti sırf bu sebeple İzmit'i seçimlerde kaybeder. Herkes bu konuda bimere şikayet yazmalı.
DÜNYA BANKASI - İNSANLARDAN UZAĞA OLSUN, İSTEMİYORUZ.
Akıl oyunları - Yapılacak şey gayet basit ÇED (göz boyama raporu) hazırlanacak. Rapor çevre halkının görüşüne sunulunca ortak görüş olarak fabrikanın yeri BAHÇECİK-YUVACIK tarafı olmalı yönünde baskı oluşturulmalı.Bakalım o rapor dikkate alınıp fabrika yeri değiştirilecek mi.
Yoksa Umuttepe ormanlarında çevreye zararı olmayan fabrika Bahçecik-Yuvacık tarafında çevreye zarar verir hale mi gelecek. Bırakalım Yuvacık halkını ikna etme meselesini B:B.Başkanımız hemşehrileri ile kendisi konuşarak halletsin.
İZMİTLİ - ZARARI YOKSA DİŞ HASTENESİNİN ARKASINA KURULSUN. YUVACIKLILARA İŞ İMKANI OLUR
özizmitli - Yuvacık diş hastanesinin olduğu yere kurulsun. Bel.Bask. kendi bölgesi olan yuvacığı ihya etti izmitlinin öz yurduna çöp fabrikasını layık görüyor. İki cihanda elimiz yakanızda olacak..
TEŞEKKÜRLER - Sağlığımız için çöp fabrikası yazınız için teşekkürler...
UMUTTEPE TEMİZ KALMALI - İzmitin yerleşimi kuzey bölgesine kayarken merkez ilçenin tepesine bu tesisi dikmenin zararı çok olmayacak mı. Bir sürü şey konuşuluyor duyuyoruz bu tesis hakkında rahatsız olmamak mümkün değil.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.