Cennetin göbeğinde çöp fabrikasının ne işi var?

Dilovası - Evsel Çöp fabrikası için en uygun bölge yer,İZAYDAŞ'ın Dilovasındaki çöp depo alanıdır,Bu alan kayalık,verimsiz bir yapıya sahip ve hazırda bertaraf için bekleyen daha önce depo edilmiş çöpler mevcut.

Bu gibi yerlerde çalışanlar için şu söylenebilir insanlar bu gibi tesislerde yurdışındaki ve ülkemizdeki bazı sektörler gibi uzun vadeli çalıştırılamazlar,bu çalışanlar yıpranma hakkı elde etmektedirler.İZAYDAŞ'ın yanına 2.Tehlikeli atık yakma tesisi yapılmalı.