Türk satrancının duayenlerinden rahmetli FM Ali İpek anısına 07-11 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen Ali İpek 6. Anma Satranç Turnuvası, Ankara Demir Spor Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı. Sertan Nazlı birinci olurken, Oğuz Kaan Güven ikinci, İbrahim Halil Yıldırım ise üçüncü oldu.

47 il ve KKTC'den 103 sporcunun yarıştığı, Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. sponsorluğunda Antalya, Belek’te 04-10 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen 2018 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasında Panelsan-Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Kulübü sporcusu IM Ekaterina Atalık şampiyon olurken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu WGM Kübra Öztürk ikinci, Kahramanmaraş Satranç Spor Kulübü sporcusu Handenur Şahin ise üçüncü oldu. İlimiz adına yarışan D4 Satranç Spor Kulübü Derneği sporcusu Işılay Yıldız ise şampiyonayı 4,5 puan ve averajla 47. sırada tamamladı.

Önceki satırlarda yazdığım önemli iki turnuva ile ilgili detayları vermeyi düşündüğüm bu haftaki yazımda çok önemli bir projenin başlaması ile yazımın geri kalanını değiştirerek sizlere “Gören Eller’ projesini anlatmak istiyorum.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunda başlatılan “Gören Eller” projesi kapsamında Türkiye’deki tüm görme engelliler okullarında satranç sınıfları açılacak.

Görme engelli öğrencilere özel satranç takımları, eğitim kitapları ve satranç saatleri verilecek. Satranç sınıflarındaki eğitimlerde görme engelli satranç sporcuları Selim Altınok ve Kerim Altınok tarafından yazılan satranç eğitim kitapları dağıtılacak.

Ayrıca “Gören Eller” projesi kapsamında Türkiye’deki tüm görme engelliler okullarında açılacak satranç sınıflarında görev yapacak öğretmenlere de Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından antrenörlük eğitimi verilecek.

“Gören Eller” projesi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) arasında imzalanan protokol ile Ankara’da Gören Eller Görme Engelliler İlkokulunda açılan ilk satranç sınıfıyla 12 Mart 2018 tarihinde başladı.

Satranç dolu günler dileğiyle…

Kısa… Kısa…

>>> 9. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvası, 03-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

>>> Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 20-29 Nisan 2018 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde Aday Hakem Kursu açılacak.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Kramnik, Vladimir (ELO 2800/RUS - 1975 Doğumlu)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2767/RUS - 1983 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.Af3 g6 3.b3 c5 4.dxc5 Va5+ 5.Abd2 Vxc5 6.Fb2 Fg7 7.e3 0–0 8.c4 b6 9.Fe2 Fb7 10.0–0 Vc7 11.Kc1 d6 12.Ab1 Abd7 13.Ac3 Kac8 14.Kc2 Vb8 15.Va1 a6 16.Kd2 Kfe8 17.Kfd1 Fa8 18.Ag5 Kc5 19.Ah3 b5 20.Af4 bxc4 21.Fxc4 Kg5 22.Acd5 Ae5 23.Fe2 Ae4 24.Kd4 Ac5 25.h4 Kf5 26.e4 Kxf4 27.Axf4 Axe4 28.Ad5 Ac5 29.Kb4 Va7 30.Ae3 a5 31.Kb5 Ae6 32.Kxe5 dxe5 33.Fxe5 Vc5 34.Fxg7 Axg7 35.Vd4 Vxd4 36.Kxd4 Fc6 37.Kd2 Kb8 38.Kc2 Fe8 39.Kc7 Sf8 40.Ka7 a4 41.bxa4 Kb1+ 42.Sh2 Kb4 43.a5 Kxh4+ 44.Sg1 Ka4 45.Fc4 Fc6 46.Kc7 Fe8 47.a6 Ah5 48.Ad5 1–0

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2763/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2809/AZE - 1985 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 4.c3 a6 5.Fxc6 dxc6 6.d4 exd4 7.cxd4 Fg4 8.Vb3 Fxf3 9.gxf3 Fg7 10.Fe3 Ae7 11.Ac3 Fxd4 12.Fxd4 Vxd4 13.Vxb7 0–0 14.Vxc7 Kab8 15.0–0 Kxb2 16.Vxe7 Vxc3 17.Sg2 Kc2 18.Kad1 Kxa2 19.Kc1 Kc2 20.Kxc2 Vxc2 21.Ka1 Vc4 22.Vb7 Vb5 23.Vxa6 Vg5+ 24.Sf1 Vf6 25.Sg2 Kb8 26.Ka5 Kb3 27.Vc8+ Sg7 28.Vg4 Kb5 29.Kxb5 cxb5 30.Vd7 Vg5+ 31.Sf1 Ve5 32.h4 b4 33.Vb7 Vc3 34.e5 b3 35.Sg2 Vc4 36.Vb6 h6 37.Sg3 Vd5 38.f4 Sh7 39.Vb8 Vc4 40.f3 Vc3 41.Vf8 Vc4 42.Vb8 Sg7 43.Vb6 Vd5 44.Vb8 Vd1 45.Vb7 Vg1+ 46.Sh3 Ve3 47.Sg2 Ve2+ 48.Sg3 Ve1+ 49.Sg2 Ve3 50.Vb4 g5 51.hxg5 hxg5 52.fxg5 Ve2+ 53.Sg3 Vxe5+ 54.Sf2 Vh2+ 55.Se3 Vg1+ 56.Sf4 Vc1+ 57.Sg4 Ve3 58.Sg3 Vxg5+ 59.Sf2 Vd5 60.Se3 Sg6 61.Se2 Sf6 62.Se3 Se6 63.Vb6+ Sd7 64.Va7+ Sc6 65.Va6+ Sc5 66.Va4 Vc4 67.Va5+ Sc6 68.Va1 Sb5 69.Vb2 Sb4 70.Sd2 Vf4+ 71.Se1 Vh4+ 0–1

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2784/USA - 1992 Doğumlu)

GM So, Wesley (ELO 2799/USA - 1993 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.g3 Fb4+ 4.Fd2 Fe7 5.Fg2 d5 6.Af3 0–0 7.0–0 c6 8.Vb3 Abd7 9.Ff4 a5 10.Kd1 Ah5 11.Fc1 Ahf6 12.Abd2 b5 13.c5 b4 14.Vc2 a4 15.Ke1 e5 16.Axe5 Axe5 17.dxe5 Ad7 18.Af3 Fxc5 19.Ag5 g6 20.Ff4 Vb6 21.e4 b3 22.axb3 axb3 23.Ve2 Fa6 24.Vf3 Fc4 25.Kxa8 Kxa8 26.e6 dxe4 27.exf7+ Fxf7 28.Axe4 Fd4 29.Ad6 Fd5 30.Ve2 Af8 31.Fxd5+ cxd5 32.Vf3 Va5 33.Ke7 1–0

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2767/RUS - 1983 Doğumlu)

GM So, Wesley (ELO 2799/USA - 1993 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.d3 b5 7.Fb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Fb7 10.Abd2 Ke8 11.Ag5 Kf8 12.Ke1 d5 13.exd5 Axd5 14.Adf3 Vd7 15.d4 exd4 16.cxd4 h6 17.Ae4 Kfe8 18.Fd2 Af6 19.Kc1 Axe4 20.Kxe4 Ff6 21.Kg4 Sh8 22.Kc5 Kad8 23.Vc1 Axd4 24.Axd4 Ke4 25.Kxc7 Vxd4 26.Fe3 Kxg4 27.hxg4 Ve4 28.f3 Vb4 29.Kxb7 Fxb2 30.Vf1 f6 31.Vf2 Fe5 32.f4 Fd6 33.g5 Ve4 34.Vf3 Vb1+ 35.Vf1 Ve4 36.Vf3 Vb1+ 37.Sf2 Fb4 38.Ve2 Ve4 39.Vf3 Vb1 40.Sg3 fxg5 41.Sh2 Vf5 42.Kf7 Vg6 43.fxg5 Fd6+ 44.Sh3 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ac4 d2 [1...Şd1 2.Vd2#] 2.Vxd2#