Çöp fabrikası bu kentin akciğerini parçalayacak

Bu söz, Çevre Mühendisi Sait Ağdacı’ya ait.

Sait Ağdacı, iki yıldır Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı…

Dün ziyaretime geldi, oturduk uzun uzun çöp fabrikasını konuştuk.

Hani şu Umuttepe’de üniversitenin burnunun dibine yapılacak çöp fabrikasını…

“Kentin akciğerini parçalayacaklar” dedi.

“Bu projenin Umuttepe’de yapılması tam bir cinayet” dedi.

“Bu kentte yaşayıp, bu kentte ölmek isteyenlerin imza atacağı bir proje değil” dedi.

Aynı kafadayız.

Bu konuda Sait Bey de dolu, ben de doluyum.

İzmit’i seven, çevre konusuna duyarlı herkes dolu!

Herkes, hepimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yanlış kararı, olup bitenleri, büyük bir şaşkınlık içinde izliyoruz.

Neden Umuttepe?

Neden hava, toprak ve su yönünden İzmit’in en temiz yeri?

Neden üniversitenin, üniversite hastanesinin burnunun dibi?

Neden en olmayacak yer?

Sait Ağdacı diyor ki

Sait Ağdacı, kentimizde ve ülkemizde çevre konusunda en yetkili isimlerden biri.

Görüşleri satırbaşlarıyla şöyle:

*Tamam, Kocaeli’de yeni bir çöp yakma ve depolama tesisi yapılmalıdır. Ancak çöp, yakma noktasına gelmeden önce ayrıştırılmalı, içindekiler ekonomiye yeniden kazandırılmalıdır. Defalarca anlatmamıza rağmen, çöpü kaynağında ayrıştırmak için sistem kurulmadı ve bugünlere gelindi. Şimdi hiç olmazsa yeni kurulacak tesiste bir “çöp ayrıştırma ünitesi” bulunmalı. Projede bu yok. Çöp, geldiği gibi içindeki kâğıt, cam, plastik, metalle birlikte yakılacak. Çöpün ayrıştırılmadan yok edilmesi, çok büyük ekonomik kayıptır.Çöp, ayrıştırılmadan yakılmamalı.

*Dediğim gibi, yeni bir çöp yakma ve depolama tesisi kurulmalı, ama Umuttepe’de değil. Umuttepe, bölgenin oksijen deposu… Umuttepe, kentin akciğeri… Hava, su ve toprak yönünden en temiz yeri… Çöp fabrikası burada yapılırsa, kentin akciğeri parçalanır. Çöp fabrikasını burada yapmak, bir cinayettir. Bu kentte yaşayıp bu kentte öleceklerin altına imza atacakları bir proje değildir bu proje.

*60 bin öğrencisi bulunan üniversitenin, hele hele şifa dağıtan üniversite hastanesinin burnunun dibine hiç çöp fabrikası yapılır mı? Bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir vicdansızlık? İzmit, kuzey rüzgârlarıyla nefes alır. Sen kuzey rüzgârlarını önüne getirip çöp fabrikası kuruyorsun, zehirli gazlarını ve pis kokusunu şehrin üzerine püskürtsün diye… O fabrika Umuttepe’de yapılsın, İzmit yaşanmaz hale gelir.

Çöp fabrikası için en uygun yer

*Bizce çöp fabrikası için en uygun yer, mevcut çöp fabrikası İZAYDAŞ’ın yanıdır. Burada zaten bir düzen var. Kirlendiyse kirlendi, kokuyorsa kokuyor… İkinci bir yerde olumsuzluk yaratmanın anlamı yok. Altyapısı mevcut. Ona göre enerji hattı çekilmiş, ona göre su hattı çekilmiş… Sistem kurulmuş çalışıyor… Üstelik bugünler düşünülerek yeni bir fabrika için rezerv alanı da ayrılmış. Yeni bir tesis kurmak için her şey hazır. Yeni fabrika burada yapılınca, ek bir kirlilik ve pis koku olmayacak ki!

*Bütün dünya çevre konusunda yeni önlemler almaya çalışırken, biz elimizdekileri kaybediyoruz. Elimizdeki cennetleri, cehenneme çevirmeye çalışıyoruz… Bunun bir anlamı var mı? Yazık değil mi bu kente, bu kentte yaşayanlara? Her ne kadar ÇED süreci başlatılmış olsa da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yanlışından dönmeli. Biz Çevre Mühendisleri Odası ve Kocaeli Akademik Odalar Birliği olarak bu konuda doğruları söylemeye ve mücadele vermeye devam edeceğiz.

Bu sorunu hep birlikte çözeceğiz

Sevgili okurlarım, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı’nın çöp fabrikası konusundaki görüşlerini aktardım size.

Ağdacı’nın anlattıkları son derece önemli.

Konuyla ilgili yayınlarımız devam edecek.

İnşallah elbirliğiyle, güçbirliğiyle bu sorunun da üstesinden geleceğiz.

Yanlış karar alanları yanlışlarından döndüreceğiz.

Halkın parasıyla, halka inat, halka zarar verecek hiçbir şey yapılamaz, yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Bu konuda bütün kişi ve kuruluşları “ortak hareket etmeye” davet ediyorum.