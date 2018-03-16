Ulusal birlik için; ulusal tarih mutabakatı!

Ülkemiz, komşu Suriye topraklarında askeri bir harekat, bir savaş halinde. Hemen her gün şehit haberleri ile sarsılıyoruz. Böyle bir durumda en büyük ihtiyacımız “Ulusal Birlik” olmalı. Ama ne yazık ki, siyaset sahnesinin aktörleri bu koşullarda bile nezaket dışı bir dalaş içindeler!

Çünkü, kafalarında ne yitirdiğimiz şehitler, ne oluk gibi harcanan savaş giderleri, ne ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar yok! Tüm siyasetçilerimiz, bu ağır koşullarda bile “2019 Seçimleri” için hesap peşindeler!

Bu arada, “sosyal medyada” farklı siyasi görüşlere sahip olan gruplar arasında da karşılıklı ağır suçlamalar dikkati çekiyor! Özellikle de ülkemiz tarihi ve bu tarihte rolü olan kişiler üzerine birbirinden çok farklı tezler, iddialar, suçlamalar yapılıyor. Daha da kötüsü, hakaret, iftira, fotoğraf montajları ve tarihi saptırmalar hızla artıyor!

TARİH, bir “masal” değildir!

Tarih; “yaşanan olaylardan ders almak ve yapılan yanlışları tekrarlamamak için” başvurulan bir arşivdir.

Tarih, “yalanlarla ve tarihi kişileri tü kaka” ederek yapılamaz.

Şu bir gerçek ki;

Osmanlı’nın çöküşü sonrası verilen “Kurtuluş Mücadelesi” ve sonrasında kurulan “Laik Cumhuriyet” konularında iki farklı cephe oluşmuş!

Birileri, yakın tarihimizdeki olaylar ve tarihi kişiler üzerine “önyargılar” ve “yanlış bilgilerle” birilerine “kin ve öfke” duyuyor, hatta “düşman” gibi görüyor!

Cumhuriyet; “farklı etnik, dinsel ve mezhepsel kökenden” ama “ortak tarihi geçmişi” olan insan topluluklarının, “ulusal mutabakat” içinde ve birlikte yaşayacakları düzenin adıdır.

Ancak, bu ulus içinde öylesine “farklı tarihi bilgiler” kafalara şırınga edilmiş ki, bir grup öteki gurubu “yok edilmesi gereken asli düşman” gibi görüyor!

İşte en büyük yanlış ve günah burada!

1970-74 arasında üniversite öğrencisiyken yurtlarının önünden geçerken kaygı ve korku duyduğum yaşıtlarımdan kimileri ile daha sonraki karşılaşmamızda “dost” olduk!

Çünkü; önyargılarımızı bir kenara koyduk.

Çünkü; birbirimizi dinledik…

Bugün, ülkemizde yeniden bir “barış ve kardeşçe yaşama” hedefimiz olmalı. Nazım Hikmet’in dile getirdiği gibi; “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür/ Ve bir orman gibi kardeşçe” olmalı.

Önerim şu;

öncelikle, bu ülkenin tarihçileri bir araya gelmeli, somut belgelerle ulusal tarihimiz ve tarihi kişilikler üzerinde ciddi bir bilimsel tartışma yapılmalı ve sonunda, hepsinin katılımı ile “ ULUSAL TARİHİMİZ” yeniden yazılmalı ve çocuklarımıza doğrular öğretilmelidir.

İnsanca ve kardeşçe yaşamanın başka yolu yoktur!

Bu saçma sapan tarih tartışmaları sürdükçe “Ulusal birlik içinde yaşamak” mümkün olamayacak, Allah esirgesin; emperyalist güçlerin oyuncağı olacağız!

Siyaset, “etnik, dinsel ve mezhepsel” farklılıkların değil, “Ulusal Birliğin” hizmetinde olmalı, öncelikle de siyasetçilerimiz dillerine hakim olmalı, toplumu “düşman kamplara” bölme hastalığından kurtulmalıdırlar!

Tarihi kişiler “mutlak kötü” ya da “mutlak mükemmel” olamazlar! Her birinin eksiği, yanlışı, yetersizliği, kötü yönü olabilir. Ama bugün en büyük ihtiyacımız, “farklılıklarımız üzerine düşmanlık” değil, “ortak değerlerimiz ve ortak çıkarlarımız için BİRLİKTELİK” olmalıdır.

Dünya, bilimde ve teknolojide dev adımlarla yürürken, bizim bu kadar güdük kavgaların içinde olmamız, asıl düşmanlarımızı sevindirir!

Bizi de yoksul, borçları altından kalkamayan, yabancıların egemen oldukları ülkemizde “köle” gibi yaşamaya mahkum eder!

Gelin, AKIL’da ve KARDEŞÇE YAŞAMA idealinde buluşalım.

Öncelikle de geçmişimizle barışalım!

Torunlarımızın lanetini almayalım!..