Ali Yeşildal noktayı koydu…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da doğru yol alınmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal transferi yasakladı, yöneticilerin ve şube sorumlularının, kent çocuklarına yönelmesi talimatı verdi… Bizzat kendisiyle görüştüğüm Yeşildal, bundan böyle kesinlikle transfer yapılmayacağını dile getirirken, müjdeyi de verdi:

“Biz sadece tesis yapacağız…

Ve Kocaeli’nde yaşayan çocuklarımızı alt yapıdan sporcu olarak yetiştireceğiz…”

Benim için gerçekten de önemli müjde…

Zaten belediyelerin asıl yapması gereken budur…

Gençliği alışkanlıklardan kurtarmak için spor yaptırmak…

Spor yaptırmak için de tesis yapmak…

Gazetemizde yayınlanan “Tanju Gemici Antalya’ya gidiyor” haber sonrasında bir anda gündemin baş sırasına oturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Güreş Şubesi, tamamen kentin çocuklarına yöneldi. İlçelerde 10 ayrı şube açan ve 400 Kocaelili çocuğu mindere çıkaran Güreş Şubesi, Alparslan Aslan yönetiminde yarınlara hazırlanıyor. Süper Lig’den düşen serbest güreş takımı, bu yıl 1.Lig’de mücadele ederken, 8 sıkletteki Kocaelili sporcu mindere çıkabilsin diye 3 transfer yapıldı. Bu da başkan Dr. Ali Yeşildal’ın özel izniyle gerçekleşti. Sırf, Kocaelili çocukların 1.Lig’de vizyona çıkması için yapılan bu transfer dışında, artık kapılar Kocaeli dışındaki sporculara tamamen kapalı. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Dr. Ali Yeşildal da eski bir pehlivan. Bu da kulübe avantaj sağlıyor.

Yeni yeni yapılanırken, vizyon olması için, spor branşlarının kapılarını Dünya ve Avrupa şampiyonlarına açan Kağıtspor, önemli transfer ücretleri ödedi. Dünya tekvandosunun efsane ismi Bahri Tanrıkulu, yüksek meblağlarla kulübe katıldı. Yine buz pateninin dünyadaki önemli Türk sporcularından Tuğba Karademir, Kanada’dan gelerek Türkiye ve Kağıtspor adına yarıştı. Tabii ki masrafı hayli yüklü oldu. Şampiyonları birer ikişer transfer ederek, Kocaelili genç sporcuların arkasından gelmesi için oluşturulan ‘vizyon projesi’ çerçevesinde, dünyanın efsane karatecisi İzmitli Haldun Alagaş da evine döndürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, eski Malofis binasının yerine yaptığı SEKASEM, adeta bir sporcu fabrikasına dönüştürüldü. İçerisindeki onlarca salonda, Kocaelili her yaş grubundan çocukları, geleceğe hazırlanıyor. Karate, tekvando, masa tenisi, satranç, güreş, judo ilk akla gelenlerden. Şimdi, vizyoner efsane şampiyonların ardından Kocaeli’nin içinden çıkarılacak şampiyonlar hazırlanıyor. Bu büyük proje için de, tabii ki artık transfere para harcanmaması gerekiyor. O paralar tesise, eğitmenlere ve genç sporculara harcanıyor. Bu projenin de artarak desteklenmesi bekleniyor. Dr. Ali Yeşildal ve Kağıtspor, doğru yolda emin adımlarla yürüyor. Tabii ki yeni bir politika üretilmezse…

Burası Türkiye…

Her an her şey değişebilir…