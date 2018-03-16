Çöp fabrikasının bacasından çıkan gaz, kanserojen bir gazdır

Sevgili okurlarım, “çöp fabrikasının İzmit’in akciğeri sayılan Umuttepe’de yapılmaması” yönündeki yayınlarımız büyük ilgi görüyor.

Her gün yüzlerce “telefon, faks, e-posta mesajı” alıyoruz.

Hatta vatandaşlar gazetemize kadar gelerek tepkilerini dile getiriyorlar.

Çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasının kesinlikle önlenmesi gerektiğini söylüyorlar.

Her türlü desteğe hazır olduklarını dile getiriyorlar.

Yan sütunlarda gelen mesajlardan bazılarını bulacaksınız.

Cüneyd Hoca diyor ki

Çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılacak olmasına tepki verenlerden bir de Kocaeli Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi.

Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil…

İzmitlilerin yakından tanıdığı bir tıp profesörü…

Rahmetli Ömer Türkçakal’ın damadı…

CHP saflarında siyaset yapıyor.

Seçimlerde kendisini sık sık aday adayı olarak görürüz.

Bu kenti ilgilendiren her konuda olduğu gibi “çevre” konusunda da son derece duyarlı.

İki yıl önce, Umuttepe’nin adı çöp fabrikasıyla anılmaya başladığında da tepkisini dile getirmişti.

Korkmadan, çekinmeden…

İçinde bulunduğumuz siyasi ortamda büyük bir medeni cesaret örneği göstererek…

Cüneyd Hoca önceki gün aradı, “Tanzer Bey, bakıyorum artık memlekette sizin dışınızda gazeteci kalmamış, çöp fabrikası konusunda doğruları sadece siz yazıyorsunuz. Ben de bu konuyu araştırdım, görüşlerimi yazıya döktüm, değerlendirirseniz sevinirim” dedi.

Gönderdi…

Cüneyd Hoca’nın o yazısını sizlerle paylaşıyorum.

İnşallah Cüneyd Hoca, bu eleştirisel tavrıyla, çöp fabrikası konusunda konuşması gereken diğer isimleri de tetikler!

Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil diyor ki:

Çöp fabrikasının bacasından çıkan Dioxin gazı, kanserojen bir gazdır

Cüneyd Hoca’nın görüşlerini gelin hep birlikte okuyalım!

“Atıklar ikiye ayrılır. Tehlikeli atıklar ve evsel atıklar…

Tehlikeli atıklar için çöp fabrikası Sayın Sefa Sirmen tarafından Alikahya’da yaptırılmıştı. Aradan yıllar geçti, ama çöp fabrikası için yer seçiminin sağlık açısından yanlış olduğunu belirtelim.

Yeni çöp fabrikasının, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nün ilerisine yapılacağı açıklandı. Yani kentin akciğeri sayılan kuzey ormanlarının göbeğine… Malumunuz, kentin diğer akciğeri sayılan yakınlardaki Cephanelik bölgesine de devasa kent hastanesi yapılıyor.

Atıkların yok edilmesi için “gömme” ve “yakma-enerji üretimi” olmak üzere iki yöntem var.

Gömme pek makbul bir yöntem değil. Dünyanın bıraktığı ve bırakmakta olduğu bir yöntem!

Geriye yakma yöntemi kalıyor.

Avantajı, gömme yönteminin tüm olumsuzluklarını ortadan kaldırıyor.

Büyük miktarda atık yakılarak enerji elde ediliyor. (250 ton çöpün yakılmasından 6.5 megawatt enerji elde ediliyor)

Dezavantajı, pahalıya mal olması ve bacasından çıkan “DİOXİN” gazı.

Dioxin, kanserojen bir gazdır.

Sonuç…

Atıkların yok edilmesi zorunluluk.

Yakarak enerji elde edilmesi, yani çöp fabrikası, gömerek saklamaya göre daha doğru yöntem.

Medeni ülkelerde bu yöntem var.

Ancak ideali, atık oluşumunun azaltılması ve yeniden kullanıma kazandırılması…

Gelinen noktada sorulması gereken sorular şunlardır:

*Zaten kanser bölgesi olan şehrimizde, yeni çöp fabrikasının bacasından çıkacak kanserojen madde “Dioxin” için hangi önlemler alınmıştır?

*Umuttepe’deki kuzey rüzgârları hesap edilmiş midir?

*Çöp fabrikasının, kentin akciğeri olan kuzeydeki ormanlık alana yapılması ne kadar doğrudur?

*Bu bölge kentin tarım alanıdır. Yakın köylerin tarım yapması ya da yapmaması konusunda neler planlanmıştır?



Gelin hep birlikte doğruları bulalım.



Çöp fabrikasının yapılacağı yer konusundaki kararı bir daha gözden geçirelim.”

Cüneyd Hoca’nın çağrısı böyle.

Bakalım, kulak veren olacak mı?

Bakalım, kentimizdeki diğer bilim insanları da açıklama yapma cesaretini gösterebilecek mi?

Hocanın “Çöp fabrikasının bacasından çıkan Dioxin gazı, kanserojen bir gazdır” uyarısı, uyuyanları uyandırabilecek mi?

“Çöp fabrikası Umuttepe’de yapılmasın” mesajları

*UMUTTEPE TEMİZ KALMALI-“İzmit’in yerleşimi kuzey bölgesine kayarken ilçenin tepesine bu tesisi dikmenin zararı çok olmayacak mı? Bir sürü şey konuşuluyor, duyuyoruz. Bu tesisten rahatsız olmamak mümkün değil.”

*ÖZİZMİTLİ- “Yuvacık Diş Hastanesi’nin olduğu yere kurulsun. Belediye başkanı, kendi bölgesi olan Yuvacık’ı ihya etti, İzmitlinin öz yurduna çöp fabrikasını layık görüyor. İki cihanda elimiz yakanızda olacak.”

*DÜNYA BANKASI-“Çöp fabrikası insanlardan uzakta olsun. Umuttepe’de istemiyoruz.”

*AKIL OYUNLARI-“Yapılacak şey gayet basit. ÇED (göz boyama raporu) hazırlanacak. Rapor bölge halkının görüşüne sunulunca ortak görüş olarak fabrikanın yeri Bahçecik-Yuvacık tarafı olmalı yönünde baskı oluşturulmalı. Bakalım o rapor dikkate alınıp fabrika yeri değiştirilecek mi? Yoksa Umuttepe ormanlarında çevreye zararı olmayan fabrika, Bahçecik-Yuvacık tarafında çevreye zarar verir hale mi gelecek? Bırakalım Yuvacık halkını ikna etme meselesini büyükşehir belediye başkanımız hemşerileri ile kendisi konuşarak halletsin.”

*TEŞEKKÜRLER-“Çöp fabrikası konusundaki yazılarınız için teşekkürler.”

*GEREDE-“Kimse çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasını istemiyor. Olacak yer değil. Bunun vebali çok büyük. İzaydaş’a da zararı olmayacak dendi, yanına yaklaşılmıyor.”

*TAŞKÖPRÜ-“Umuttepe’nin arkasında tarımcılık yapan köyler var. Köylüler aç mı kalsın?”

*BAĞÇEŞME-“Çevreye herhangi bir zararı yok deniyor. Öyleyse büyükşehir binasının veya kaymakamlık binasının yan taraflarında müsait büyük alanlar mevcut. Buralara yapılabilir.”