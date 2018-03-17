18 Mart 1915, Çanakkale Savaşı’nda bir dönüm noktasıdır. Çanakkale Savaşını biz istemedik. Biz savaş açmadık. Vatansız millet olmaz. Biz Türk Milleti olarak vatanını savunmaktan başka bir şey yapmadık ve istemedik. “Çanakkale Geçilmez “dedirttik. Çanakkale’de 186.869 vatan evladı kanını akıtarak bir karış toprağını vermedi. Çanakkale Savaşı’nda emperyalizmin ve emperyalistlerin suratına şiddetli tokat patlatılmıştır.

Sormak lazım emperyalistlere, Çanakkale’de ne işiniz vardı? Binlerce kilometrelerden gemilerle 100 binlerceniz “Anadolu” topraklarında ne arıyordunuz?

Çanakkale’de göğüs göğüse çarpıştığımız şer cephesinde İngilizler, Yeni Zelandalılar (Anzaklar) ve Hindistan’dan (Gurkhalar) vardı. Dirilerine sahip çıkamayan emperyalistlerin biz ölülerine sahip çıktık. Onları her karışını kanla muhafaza ettiğimiz Anadolu topraklarında öz evlatlarımızla yan yana yatırarak ölülerinizi bağrımıza basıyoruz. Bu nedenle Çanakkale Şehitliği, nasıl destan yazıldığını kanıtlayan yerdir Çanakkale. Çanakkale savaşının galibiyetini süngü belirlemiştir.

Mustafa Kemal savaş süresince albaylığa terfi ederek bütün birliklere komuta etmiştir. Askerlerine ve subaylara verdiği emir şudur. “Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum.. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir.” Bu direktife aynen uyulmuştur. Herkes öldürmek ve ölmek için Allah Allah sesleri ile düşman cephesine saldırmıştır. Önlerinde bulunan kuvvetler imha olunca, daha fazlası gemilerden Çanakkale’ye sevk edilmiştir.

Düşmanın kaybı ise 200 bin asker olmuştur. Çörçil, hatıratında Türklerin çabasını şu sözlerle belirliyor. “Türkler bu daracık geçit başında sıkı bir savunmaya girmişlerdi. Canlarını veriyorlar, fakat vatanlarının toprağından bir karış bile vermiyorlardı. “Çörçil’in anısı doğrudur. Çanakkale inancın, haklının, vatan sevgisinin galibiyetin sonucu alınmıştır. Coşarak gelenler koşarak gitmişlerdir.

Babalarının pisipisine emperyalist düşünce uğruna güme gittiklerini anlayan ve mezarlarını ziyarete turist olarak gelen evlatları inanıyorum ki utanıyorlardır.

Şimdi de Ortadoğu’yu cehenneme çevirdiniz. Binlerce kilometre öteden gelerek Suriye’de şimdi ne işiniz var?

Parçaladığınız Suriye halkından dört milyona yakın çaresiz sığınmacılara kıt imkânlarına rağmen Türkiye ev sahipliği yapıyor. Aşını, ekmeğini bölüşüyor. Olayın sebepleri olan siz devletler ne kadar az Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığınızı da biliyoruz.

Hem kurnaz hem de acımasızsınız.

Terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorsunuz. Hak, hukuk, adalet ve barışı yerle bir edip altına dinamit koyuyorsunuz.

Büyük devlet imajınızı yerle bir ediyorsunuz. Yazıklar olsun size!

Yıllarca Türkiye’yi NATO’nun ileri karakolu olarak kullandınız. Eskiden müttefikiniz Türkiye idi. Şimdi ise müttefikiniz terör örgütleridir. Asıl şimdi gerçek yüzünüzü bir kez daha görüyoruz.

Tıpkı Çanakkale’deki yüzünüzün aynısınız. Galiba tarih tekerrür ediyor. Bizi Çanakkale ruhu ile bir ve beraber kılıyorsunuz.

Çanakkale, kuvvetlinin değil, haklının galibiyetidir.