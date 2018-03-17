AKP’nin 16 yılına at gözlüğüyle bakmak!

AKP, 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu…

AKP’yi kuranlar dediler ki;

“Biz eski iktidarların yaptıkları hataları yapmayacağız”

Genel seçimler yapıldı…

AKP, 3 Kasım 2002 yılında iktidara geldi…

“Biz eski iktidarların yaptıkları hataları yapmayacağız” deyip iktidara gelen AKP, tam tamına 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor…

Gelen giden aratır misali, AKP de eski iktidarları aratıyor…

AKP İKTİDARINA ELEŞTİRİ

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, önceki gün Meclis’te bir konuşma yaptı…

AKP iktidarının 16 yılda gerçekleştirmiş olduğu özelleştirmeleri sert sözlerle eleştirdi.

Akar, yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelirlere vurgu yaparak AKP’yi Türkiye’yi iyi yönetmemekle suçladı ve “Özelleştirmeden 63 milyar dolar gelir elde edildi, ama geçen yılda 170 milyar dolar da bütçe açığı verildi. Buğdayda, ette olduğu gibi yarın da şeker ithal etmek zorunda kalacağız” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI KAPANMIYOR

Akar şu değerlendirmede bulundu;

Özelleştirme sonucunda 63 milyar dolar gelir elde edildiği, ancak, üretime yönelik bir tek adım atılmadığı gibi, geçen 10 yıl içerisinde 170 milyar dolar da bütçe açığı verildi…

Bu da yetmedi, hâlâ Cumhuriyet kazananları elden çıkartılıyor.

TELEKOM elden gitti,

aynı şekilde TÜPRAŞ elden çıktı,

TEKEL satıldı.

Etibank'ın kaderi de aynı oldu, madenler ve gübre fabrikaları da elden çıktı,

SEKA’ ya geliyorum: ki, SEKA kapatıldıktan sonra, satıldıktan sonra birçok tesisi ne yapıldı? AVM ve konut alanı olarak ayrıldı.

Şimdi, SEKA kapatıldıktan sonra, 1 milyar dolarlık kâğıt ithalatı yapıyoruz ve o dönemlerde yerli kâğıdımızı, gazete kâğıdımızı üretebiliyorduk.

Bunlar sonucunda 63 milyar dolar gelir elde edildi.

ŞEKER FABRİKALARI OLAYI

Şimdi de 14 şeker fabrikasını özelleştiriyorlar.

Şeker fabrikalarını satmak, pancar üreticisini bitirmektir.

Geleceğimiz olan çocukları nişasta bazlı şekere mahkûm etmektir.

Buğdayda, ette olduğu gibi şeker ithal etmek anlamını taşır”

16 YILIN RAKAMLARINI PAYLAŞTI

Yapılan özelleştirmelere rağmen AKP, halkın refah düzeyini arttırmadı…

Sonuçta, iktidarınız döneminde tam 63 milyar dolarlık özelleştirme ve satış yaptınız.

Bunun Türk parası karşılığı 239 milyar 400 milyon TL'lik bir satış yaptınız, özelleştirme yaptınız.

Peki, on altı yılda bu kadar özelleştirmeye karşı devletin ve milletin durumuna şöyle bir bakalım: Bakın, devletin 2002 yılında 242 milyar TL borcu varken on altı yılda 2017'nin sonunda 876 milyar TL borca getirmişsiniz.

Borç artı özelleştirme 63 milyar dolar- eklediğinizde vergilerden bahsetmiyorum- toplam 868 milyarlık bir girdi sağlamışsınız; borçlandırmışsınız, satmışsınız…

Peki, vatandaşın durumu ne olmuş?

2002'de kişi başına kamu borcu 3.677 TL'ymiş, 2017'de -nüfus artmış olmasına rağmen kişi başına kamu borcu 10.981 liraya yükselmiş.

Çocuklarımızın, rızkıyla değil borcuyla doğduğunu böylece öğrenmiş olduk.

Peki, 2002'de işsizlik oranı yüzde 8,3'ken 2017'de işsizlik oranı yüzde 10,3'e çıkmış; AKP'nin büyüyen ekonomisi işsizliği büyütmüş.

Ne yapmış?

Borcu büyütmüş.

Seksen yıllık dış ticaret açığı 247 milyar dolardan 960 milyar dolara gelmiş.

VATANDAŞIN TİCARETİ!

Peki, on altı yıllık AKP hükümetleri döneminde vatandaşın ticareti nasıl gelişmiş?

2002 yılında karşılıksız çek tutarı 2,2 milyarken 2017 yılında 17,1 milyar TL olmuş.

Sekiz yılda 929 bin kişi ceza almış bu işten.

Protestolu senet -hani İcra ve İflas Yasası'nı görüşüyoruz ya-: 2002 yılında 0,8 yani sadece 800 milyon TL borcu -protestolu senet- varken 2017 yılında 11,5 milyar TL borcu -protestolu senet- var.

Vatandaşın bankalara borcu ne olmuş?

2002 yılında 6,6 milyar TL'den 2017 yılında 499,5 milyar TL'ye yükselmiş.

Vatandaş kazandığını değil, geleceğini yemeye başlamış ve geleceği de karanlık görünüyor…”

TÜRKİYE’YE AT GÖZLÜĞÜYLE BAKMAK

Akar’ın 16 yıllık AKP dönemiyle ilgili değerlendirmesi böyle…

Akar, Akar dönemiyle ilgili karanlık bir tablo çizdi…

Akar, AKP iktidarını eleştirerek, “Sata sata bitiremediler” diyor…

AKP iktidarı döneminde;

İşsizlik arttı…

Dış borç arttı…

İthalat alabildiğince arttı…

Kadın cinayetleri arttı…

Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp oranları arttı…

Arttı da artı…

Tüm bu gelişmelere bakıldığında AKP iktidarı, Türkiye’yi tozpembe gösteriyor…

Türkiye’deki gelişmelere at gözlüğüyle bakmamalıyız…

Dersimli Ruhi Çelik’i eşi ameliyat oldu

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, sosyal paylaşım hesabından dün saat 11.30 civarında eşi Suna Hanım ile birlikte bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta şunları yazdı, “Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Servisi. Hayat arkadaşım ameliyata girmeden 30 dk. öncesi”.. Paylaşımı gördükten sonra Başkan Çelik’i aradım. Suna Hanım’ın damarlarında küçük bir sorun varmış, bir operasyon geçirmiş. Başkan Ruhi Çelik ve Suna Hanım’a geçmiş olsun diyoruz.