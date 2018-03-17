AKP’nin 16 yılına at gözlüğüyle bakmak!

AKP, 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu…
AKP’yi kuranlar dediler ki;
“Biz eski iktidarların yaptıkları hataları yapmayacağız”
Genel seçimler yapıldı…
AKP, 3 Kasım 2002 yılında iktidara geldi…
“Biz eski iktidarların yaptıkları hataları yapmayacağız” deyip iktidara gelen AKP, tam tamına 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor…
Gelen giden aratır misali, AKP de eski iktidarları aratıyor…
AKP İKTİDARINA ELEŞTİRİ
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, önceki gün Meclis’te bir konuşma yaptı…
AKP iktidarının 16 yılda gerçekleştirmiş olduğu özelleştirmeleri sert sözlerle eleştirdi.
Akar, yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelirlere vurgu yaparak AKP’yi Türkiye’yi iyi yönetmemekle suçladı ve “Özelleştirmeden 63 milyar dolar gelir elde edildi, ama geçen yılda 170 milyar dolar da bütçe açığı verildi. Buğdayda, ette olduğu gibi yarın da şeker ithal etmek zorunda kalacağız” dedi.
BÜTÇE AÇIĞI KAPANMIYOR
Akar şu değerlendirmede bulundu;
Özelleştirme sonucunda 63 milyar dolar gelir elde edildiği, ancak, üretime yönelik bir tek adım atılmadığı gibi, geçen 10 yıl içerisinde 170 milyar dolar da bütçe açığı verildi…
Bu da yetmedi, hâlâ Cumhuriyet kazananları elden çıkartılıyor.
TELEKOM elden gitti,
aynı şekilde TÜPRAŞ elden çıktı,
TEKEL satıldı.
Etibank'ın kaderi de aynı oldu, madenler ve gübre fabrikaları da elden çıktı,
SEKA’ ya geliyorum: ki, SEKA kapatıldıktan sonra, satıldıktan sonra birçok tesisi ne yapıldı? AVM ve konut alanı olarak ayrıldı.
Şimdi, SEKA kapatıldıktan sonra, 1 milyar dolarlık kâğıt ithalatı yapıyoruz ve o dönemlerde yerli kâğıdımızı, gazete kâğıdımızı üretebiliyorduk.
Bunlar sonucunda 63 milyar dolar gelir elde edildi.
ŞEKER FABRİKALARI OLAYI
Şimdi de 14 şeker fabrikasını özelleştiriyorlar.
Şeker fabrikalarını satmak, pancar üreticisini bitirmektir.
Geleceğimiz olan çocukları nişasta bazlı şekere mahkûm etmektir.
Buğdayda, ette olduğu gibi şeker ithal etmek anlamını taşır”
16 YILIN RAKAMLARINI PAYLAŞTI
Yapılan özelleştirmelere rağmen AKP, halkın refah düzeyini arttırmadı…
Sonuçta, iktidarınız döneminde tam 63 milyar dolarlık özelleştirme ve satış yaptınız.
Bunun Türk parası karşılığı 239 milyar 400 milyon TL'lik bir satış yaptınız, özelleştirme yaptınız.
Peki, on altı yılda bu kadar özelleştirmeye karşı devletin ve milletin durumuna şöyle bir bakalım: Bakın, devletin 2002 yılında 242 milyar TL borcu varken on altı yılda 2017'nin sonunda 876 milyar TL borca getirmişsiniz.
Borç artı özelleştirme 63 milyar dolar- eklediğinizde vergilerden bahsetmiyorum- toplam 868 milyarlık bir girdi sağlamışsınız; borçlandırmışsınız, satmışsınız…
Peki, vatandaşın durumu ne olmuş?
2002'de kişi başına kamu borcu 3.677 TL'ymiş, 2017'de -nüfus artmış olmasına rağmen kişi başına kamu borcu 10.981 liraya yükselmiş.
Çocuklarımızın, rızkıyla değil borcuyla doğduğunu böylece öğrenmiş olduk.
Peki, 2002'de işsizlik oranı yüzde 8,3'ken 2017'de işsizlik oranı yüzde 10,3'e çıkmış; AKP'nin büyüyen ekonomisi işsizliği büyütmüş.
Ne yapmış?
Borcu büyütmüş.
Seksen yıllık dış ticaret açığı 247 milyar dolardan 960 milyar dolara gelmiş.
VATANDAŞIN TİCARETİ!
Peki, on altı yıllık AKP hükümetleri döneminde vatandaşın ticareti nasıl gelişmiş?
2002 yılında karşılıksız çek tutarı 2,2 milyarken 2017 yılında 17,1 milyar TL olmuş.
Sekiz yılda 929 bin kişi ceza almış bu işten.
Protestolu senet -hani İcra ve İflas Yasası'nı görüşüyoruz ya-: 2002 yılında 0,8 yani sadece 800 milyon TL borcu -protestolu senet- varken 2017 yılında 11,5 milyar TL borcu -protestolu senet- var.
Vatandaşın bankalara borcu ne olmuş?
2002 yılında 6,6 milyar TL'den 2017 yılında 499,5 milyar TL'ye yükselmiş.
Vatandaş kazandığını değil, geleceğini yemeye başlamış ve geleceği de karanlık görünüyor…”
TÜRKİYE’YE AT GÖZLÜĞÜYLE BAKMAK
Akar’ın 16 yıllık AKP dönemiyle ilgili değerlendirmesi böyle…
Akar, Akar dönemiyle ilgili karanlık bir tablo çizdi…
Akar, AKP iktidarını eleştirerek, “Sata sata bitiremediler” diyor…
AKP iktidarı döneminde;
İşsizlik arttı…
Dış borç arttı…
İthalat alabildiğince arttı…
Kadın cinayetleri arttı…
Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp oranları arttı…
Arttı da artı…
Tüm bu gelişmelere bakıldığında AKP iktidarı, Türkiye’yi tozpembe gösteriyor…
Türkiye’deki gelişmelere at gözlüğüyle bakmamalıyız…
Dersimli Ruhi Çelik’i eşi ameliyat oldu
Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, sosyal paylaşım hesabından dün saat 11.30 civarında eşi Suna Hanım ile birlikte bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta şunları yazdı, “Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Servisi. Hayat arkadaşım ameliyata girmeden 30 dk. öncesi”.. Paylaşımı gördükten sonra Başkan Çelik’i aradım. Suna Hanım’ın damarlarında küçük bir sorun varmış, bir operasyon geçirmiş. Başkan Ruhi Çelik ve Suna Hanım’a geçmiş olsun diyoruz.
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Yorumlar
(2 )
bülent -
"AKP iktidarı döneminde;
İşsizlik arttı…
( Eski Türkiye'de köylüyü köyünde tutmak için sübvansiyon verilirdi. "kim ne veriyorsa ben 5000 lira fazla veriyorum" sözü hala daha hafızalarımızdadır. Şimdi sübvansiyonlar olmadığı için köylü köyünde değil. Şehre göç etti. Gizli işsizlik olan "köylülük" bitti. Aşikare işsizlik başladı.)
Dış borç arttı…
(Yalan. Dış borç arttı demek yalan. Devletin mi dış borcu arttı, özel sektörün mü? Dış borcun artan kısmı özel sektöre ait. Ve devletin bu borcu ödeme güvencesi yok. Zaten özel sektör de dışarı çıkardığı dövizi teminat göstererek borçlanıyor. 'Cep to cep'.
İthalat alabildiğince arttı…
(Niye hep bardağın boş tarafı. İhracat artışını niye görmüyor, göstermiyoruz? 27 milyardan 150 milyara yükselen ihracat artışının bir kısmı ithalatı artıracaktır doğal olarak.)
Kadın cinayetleri arttı…
( Kadın cinayetleri hep vardı. Haber olamıyordu. Şimdi duyarlılık arttı. Daha kolay haber oluyor.)
Hırsızlık, dolandırıcılık, gasp oranları arttı…
(Nüfus artışına oranlandı mı acaba? Sadece sayısal artış mı, oransal artış mı? Kaynak verilmemiş.)
CHP dersine iyi çalışmalı... Dersine iyi çalışmazlar ise daha çok seçim kaybederler...
bülent - BORCU BÜYÜTÜYORUM.
Şimdi elimde 100.000 lira olsun. 200.000 liraya ev alayım. 100.000 lira borçlanmış olurum. Ancak edineceğim kira geliri ile 10 sene içinde borcu cebimden para çıkmadan ödesem, beni sevmeyenler haset edenler, akıllı bir yatırım yaptığımı görmeyip ve göstermeyip, borçlanmayı artırdığımı fazladan 100.000 lira borçlandığımı ve ev için ödediğim 100.000 liranın buharlaştığını söyleyeceklerdir.
Yalan 3 türlüdür.
1) Yalan
2) Kuyruklu yalan
3) İstatistik.
İstatistik verileri kullanarak vatandaşa yalan söylüyorlar...
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