Yeni bir “kuyumcu-tefeci” olayına hazır olun

Birkaç gün önce…

Telefonum çaldı, arayan bir kuyumcu.

Fazla muhabbetim yok, görünce selamlaşır sohbet ederiz.

“Diğerlerini yazdınız, bunu neden yazmıyorsunuz?” diye sitemle söze girdi.

“Kimi, ne oldu, yine mi, yeni bir kuyumcu-tefeci olayı daha mı?” diye sordum.

“Ooohoo, ortalık çalkalanıyor haberiniz yok. Eli kulağında, gitti gidecek…”

“İzmit merkezden mi, diğer ilçelerden mi?”

“İzmit’ten… Çok tanınan kuyumculardan biri…”

Adını söyledi.

Şaşırmadım…

“Yakında tüyer” dediğim firmalardan biri.

Kuyumculuk dışında başka işleri de var.

Birinden alıyorlar, öbürüne…

Öbüründen alıyorlar, berikine…

“Hacmi ne kadar?”

“Çok büyük. Bundan öncekilerden büyük…”

“Yine aynı sistem mi? Altın, para… Saadet zinciri… Gizli bankacılık…”

“Aynı… Yüksek gelir vaadiyle vatandaşlardan, özellikle Doğulu vatandaşlardan para ve altın topluyorlar, karşılığında kartvizit büyüklüğünde bir kâğıt veriyorlar…”

“Olay patladı mı? Patlasa duyarız…”

“Henüz patlamadı, ama patlaması yakındır… Sıkıntı başlamış… Gelişmeleri size haber veririm… ”

Ders almak yok, soyulmaya devam

Bu nasıl iş, anlayabilmiş değilim.

Kocaeli’de daha önce dört “kuyumcu-tefeci” olayı yaşadık.

Üçü kaçıp gitti, biri hapis cezası aldı, kıvranıp duruyor.

Binlerce kişi mağdur oldu.

Paraları gitti, altınları gitti…

Demek, bu olup bitenlerden insanlarımız ders almadı.

Demek, İzmit yeni bir “kuyumcu-tefeci” olayına daha gebe!

Demek, yakında yine “ahlar vahlar” başlayacak.

Karaosmanoğlu’nun o sözü ve bir soru

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yeni kongre merkezi inşaatını denetlerken aynen şunları söylemiş:

“Kongre merkezi, fikirlerin ve düşüncelerin yeni bir soluk aldığı yapı olacak.”

Sorum…

“Sayın başkan, başkanı olduğunuz belediyenin mevcut ünitelerinde fikirler ve düşünceler acaba soluk alabiliyor mu? Hangi fikir ve düşünceler serbest, hangileri yasak? Örneğin, belediye ünitelerinde hangi gazetelerin internet sitelerine girilebiliyor, hangilerine girilemiyor? Yönettiği belediyede internet kısıtlaması yaptıran bir başkan, nasıl olur da fikir ve düşüncelerin soluk almasından söz edebilir? Yoksa belediye ünitelerinde internet kısıtlamasına gidildiğinden sizin haberiniz yok mu?”

Hastayız biz, hasta!

Sağlık Bakanlığı resmen açıkladı.

Son 15 yılda…

*Kamu, üniversite ve özel hastanelere başvuru sayısı 124.3 milyondan, 447.6 milyona çıkmış.

*Yatan hasta sayısı da 5.5 milyondan 13.4 milyona yükselmiş.

Yukarıdaki rakamlar, insana ister istemez “Hastayız biz, hasta” dedirtiyor.

Toplumdaki gözlemim şu:

*Hastalar sürekli sağlık hizmeti almaya teşvik ediliyor.

*Adeta kışkırtılmış bir sağlık talebi var. İhtiyacı olmayan da doktora gidiyor, tahlil yaptırıyor, ilaç alıyor.

*Sağlık harcamaları vatandaşı da devleti de sıkıntıya sokuyor. Sağlıkta büyük soygun var.

*Devlet, vatandaşın hastalanmasını önleyeceği yerde, “Sen hele bir hasta ol, ben seni iyileştiririm” mantığıyla hareket ediyor.

Zafer Çağlayan bunca olaydan sonra siyasete geri döndü ya, helal olsun!

Zafer Çağlayan…

17-25 Aralık sürecinde bakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Hakkında ABD’de tutuklama kararı var.

Toplumdaki tepkiler nedeniyle yıllardır sokağa çıkma cesareti dahi gösteremiyordu.

Geçen hafta sonu AKP Mersin İl Kongresi’nde ortaya çıktı.

Protokolde oturdu, kurultay delegesi seçildi.

Yani Mersin’den genel başkan seçiminde oy kullanacak 19 kişiden biri…

Çağlayan’ın kongrede çekilen fotoğrafları, yakın çevresi tarafından sosyal medyada paylaşıldı, altına övücü sözler yazıldı:

“Zafer inananlarındır, ABD kurduğu kumpası başaramadı. Geliyor vatan sevdalısı bakanımız. Hedef 2019, Mersin’in zaferi, Türkiye’nin gururu, hep birlikte zafere ulaşacağız.”

Ne diyelim, hayırlı olsun!

Zafer Çağlayan gibi birini içine sindirip tekrar arasına alan AKP’ye de helal olsun!

3 görüş

*”İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez.” KONFÜÇYÜS

*”Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları o hataları doğru kılmaz.” Erich FROMM

*”Uygarlığın dışında kalmış ülkelerde yobazlık ve cehalet hep pusudadır.”