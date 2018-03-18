İstiklal Marşı’mız okunurken ben hep ağlarım, Sayın Recep Tayyip Bey, siz hiç ağladınız mı?

Yıl 1948…



Londra Olimpiyatları yapılıyor.

Babamın bir gümrükçü arkadaşının Kasımpaşa’daki evinde misafirlikteyiz.

Televizyon yok. Evdeki radyodan olimpiyat haberlerini dinliyoruz.

Spiker haykırıyor…

Tuş… Tuş…Tuş…(!)

Odada sessizlik.

Spiker yine haykırıyor:

-Üçü de tuşladı (!)

Aslanlarımız finalde…

Birbirine bakan büyüklerimizin yüzlerine bakıyorum.

Hepsinin gözlerinin içi gülüyor.

Güreşler devam ediyor.

Spiker avazı çıktığı kadar bağırıyor; -Altın madalya Gazanfer’in…

Sonra bayrak töreni; ay yıldızlı bayrağımız Londra’da göndere çekiliyor.

O da ne?

-Korkma sönmez bu şafaklarda …

Sönmeden parlayacak yıldızımız…

Diye devam eden “İstiklal Marşımız” duyuluyor.

Sanki Londra’da salonda olan biteni izliyorum.

Oradayım, banttan çalınan “İstiklal Marşımızı” ben de okuyorum. Göz pınarlarımdan yaşlar akıyor...

Neden, ne oldu, bilemiyorum…

Ama henüz 9 yaşında bir çocuğum…

İstiklal Marşımız çalındığında ben hep ağlarım… Nedenini bilemiyorum.

Çoğu kez yurt dışında bayrağımızı gördüğümde, yurda dönüşte sınır kapımızda dalgalanan bayrağımızı gördüğümde ben hep ağlarım. Radyoda, TV’de İstiklal Marşı’mız çalındığında ben hep ağlarım.

TÜRK sözü geçtiğinde ben hep ağlarım.

Acep neden ki?

Ben yoksa “sulu göz müyüm?”

Kendimi bildim bileli TÜRK BAYRAĞI ve İSTİKLAL MARŞI beni hep ağlatır.

Hele İSTİKLAL MARŞI’NIN sözleri, anlamı, beni Çanakkale’ye, kurtuluş savaşına götürür.

Belki de ben bu yüzden hep İSTKLAL MARŞI’NI dinlerken ağlarım.

Milli maçlarda hele hele; Macarları 3-1 yendiğimiz maç sırasında okunan İSTKLAL MARŞIMIZI dinlerken, kendimi tutamamış “hüngür hüngür” ağladığımı bu gün gibi anımsarım.

Son günlerde “gündem” değiştirmek için olsa gerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstiklal Marşımızı” ele aldı.

Güftesi değişmeliymiş!

Beyefendi İstiklal Marşı’mızın “Güftesini” beğenmiyor… Muş!

Erdoğan’ın “Müzik” bilgisinin ne kadar olduğunu bilemem.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizin için belki İSTİKLAL MARŞI yeterli olmayabilir, ama ben o İSTKLAL MARŞIMIZ için her okunduğunda, o İstiklal Marşı okunduğun TÜRK olduğumu anladım, AĞLADIM…

Ya siz…

Siz…

İSTİKLAL MARŞIMIZ OKUNURKEN, siz hiç ağladınız mı?

AĞLADINIZ ve anımsıyorsanız lütfen söyleyin, nerede ve ne zaman?

Ve…

Lütfen, ağlamadığınız bir İSTİLAL MARŞI’NI, değiştirmeye kalkışmayın!..