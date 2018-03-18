Salon bitkilerinin bozulmasına neden olan faktörler

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle salon bitkilerinin bozulmasına neden olan faktörlerle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Aldığımız bitkilerin bozulmaması için bakımlarını çok dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Çok su isteyen bitkilere çok, az su isteyen bitkilere az su vermeliyiz. Güneş seven bitkileri güneşe, gölge seven bitkileri ise gölgeye koymalıyız; tersini yaptığımız zaman bitkilerde bozulmalar meydana gelecektir. Eğer saksı toprağı çok nemli olursa veya çok kuru kalırsa saksı yerinin değiştirilmesi gerekir. Çok gölge yerler ve çok sıcak yerler, bazı bitkilerde tomurcuklarının dökülmesine sebep olmaktadır. Bazı bitkilerin yaprakları sararıyorsa, kış aylarında saksı toprağının çok nemli olması veya çok kuru olması, çok gölge yerde olması, yakıcı güneşe maruz kalması ve kireci fazla olan sularla sulanması gibi durumlar yaprakların sararma nedenlerindendir.

Bazı bitkilerde yaprak dökülme sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Çiçekli dönemlerinde çok fazla sulama veya susuz kalma, aniden değişen sıcaklıklar ise yaprakların dökülme sebeplerindendir. Saksı toprağının çok nemli olması, bazı bitkilerin gövdelerinde ve köklerinde çürümeye neden olmaktadır. Eğer yapraklarda kahverengi yanıklar meydana gelmiş ise yaprakları ıslak olduğu zaman üzerine doğrudan güneş ışığının gelmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer bitkinin yaprak yüzeyinde yapışkan bir durum meydana gelmiş ise bit ve koşnil gibi bazı zararlıların etkisiyle oluşmuştur. Bu durum, zamanla bitki yapraklarının bozulmasına sebep olabilmektedir. Bazı bitkilerde örümcek ağları oluşmaktadır. Bu durum genellikle bitki toprağının çok kuru olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle zamanlarda bitkiye su verilerek demlendirilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,