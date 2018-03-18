“Kadın”ı güncellemek

Devam ediyoruz:

Müslümanların kadın konusunda “ürettikleri” bilginin güncellenmesinin gerektiğine dair tespitimizi aslında daha önce farklı bağlamlarda ifade etmiştik.

Ancak yaşanan hadiseler gösteriyor ki tekrar tekrar altını çizmekte fayda var.

Zira bazı Müslümanların “kadın”a bakış açılarında, birçok klasik literatürden mülhem olarak (esinlenerek) kriter aldıkları iki husus mevcut:

Kadın “eksik” bir varlıktır. Kadın “fitne” unsurudur.

Dolayısıyla onlar açısından kadının bu “zararlarından” emin olmak için en iyi yol, “görünür” olmasının önüne geçmektir!

Bu zihniyetin en önemli yansımalarından birini ne yazık ki camilerimizde görüyoruz.

Birçok camide sözüm ona kadına ayrılan yerlere hiç dikkat ettiniz mi?

Kadının “görünmemesi” için ayrılan bu gibi bazı yerlerde kadının “görmesi” de mümkün kılınmamıştır.

Öyle ki çoğu zaman bulunduğunuz yerden caminin o ruhunuza dokunacak mimarisinden bir parça görme imkanınız söz konusu değildir.

İçinde bulunduğunuz mekanın ibadetinize katkıda bulunmasını bekleme şansınız yoktur.

Çünkü bulunduğunuz mekana caminin bir parçası demek zordur!

Denilmek istenen ise çok açıktır:

Ne “görün” ne de “görünün”!

Size yakışan “tek” yer “ev”inizdir.

Sizi anlamlı kılan “tek” yer “ev”dir.

Fazlası hem size hem bize zarar!

Bunun İslam’ın bakış açısıyla bir ilgisi yok.

Zira Hz. Peygamber (S.A.V.) döneminde böyle bir anlayışı görmeniz mümkün değildir.

Bu zihniyet bazı Müslümanların ürettiği bazı bilgilere dayanmaktadır.

Bugün bile üzerinde azıcık dahi düşünülmeden nakledilen bazı bilgilere…

Kendi içinde sorunlu bir zihniyete dayanarak üretilen bazı bilgilere…

Bir başka ifadeyle dinden ziyade “kültüre” dayanarak üretilen bazı bilgilere…

Bu noktada İslam’da kadının yerine dair Hz. Aişe gibi örnekleri tekrar vermeyeceğim.

Çünkü defalarca temas ettim.

Ancak bu bakış açısına sahip olan azımsanmayacak kitleye şunu sormak isterim:

Siz böylesine “sorunlu” olduğunu düşündüğünüz bir varlığın annelik vazifesini hakkıyla yerine getirebileceğine nasıl güveniyorsunuz?!

Bu görüşlerinizi temellendirmek için kadının asli vazifesi olarak kutsallığını vurguladığınız anneliği, bu kadar “sorunlu” bir varlığın üstlenmesi sizin için bir “sorun” değil mi?

Neslinizin böyle “sorunlu” bir varlıktan sağlıklı biçimde yetişmesini nasıl bekliyorsunuz?

Nasıl olur da bu kadar “sorunlu” bir varlığın “insan yetiştirmek” gibi çok zor bir meselenin üzerinden gelebilmesini bekliyorsunuz?

Yoksa sorun onlarda değil de sizde mi?

Sizin temsil ettiğiniz “düşünce”de mi?

Cenab-ı Hakk’ın yarattığı düzene bakıldığında öyle olduğu anlaşılıyor.

Kadın konusunda Müslümanların yüzyıllar boyunca ürettikleri birçok bilgi güncellenmediği takdirde ise bu “sorun” devam edecek gibi gözüküyor…