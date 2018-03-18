Acaba şu “Çiftlikbank” olayından bir seçmen profili çıkarmak mümkün mü?

Mehmet Aydın…

27 yaşında…

“Çiftlikbank” adında bir “bilgisayar oyunu” yaratıyor…

77 bin kişinin 511 milyon lirasını dolandırıyor.

77 bin kişi, araştırmadan sormadan, hayali bir çiftliğe para yatırıyor.

27 yaşındaki bir çocuğa kanıyor…

Tabii, bu “Çiftlikbank” olayı ne ilk ne de son!

Şimdiye kadar çok “Çiftlikbanklar” gördük.

Kastelli’si…

Jet Fadıl’ı…

Tüysüzler’i…

Saymakla bitmez.

“Çiftlikbank” olayının patladığı günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi açıklama yaptı:

“Bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var. Vatandaşlarımızın uyanık olması lazım!”

Haydi, buyurun bakalım!

Demek bizim topraklar, dolandırıcılar yönünden de dolandırıcılara kananlar yönünde de son derece bereketli.

Her taraftan “az uyanık”, “çok saf-salak-avanak” fışkırıyor.

Son olaydan sonra düşündüm…

“Acaba bu toplum yapısından bir seçmen profili çıkarmak mümkün olur mu?”

Bir “zıpır” ortaya çıkıp 77 bin kişiyi kandırabildiğine göre, siyasetimizde “kandırılmanın boyutu” ne kadardır?

Ne dersiniz, ne kadardır?

“Bugün çöp fabrikasını neden yazmadınız?”

Okurlarım tarafından çok sıkı takip ediliyorum.

Çöp fabrikasını dört gün üst üste yazdım, dün ara verdim ya…

Sabahın ilk saatlerinden itibaren telefon ve e-postalar başladı.

“Tanzer Bey, ne oldu, bugün çöp fabrikasını neden yazmadınız, bu kadar mıydı, devamı gelmeyecek mi?”

Hani hoşuma gitmedi de değil.

Adım adım izleniyorum…

Hemen neden yazmadığımı söyleyeyim.

*Hafta sonu olduğu için…

*Önümüzde hedefe ulaşmada yeterli zaman bulunduğu için…

Zaman zaman, özellikle hafta sonlarında birkaç gün ara vereceğiz, ama çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasını engellemek için yazmaya devam edeceğiz.

Bıkmadan, usanmadan…

Merak etmeyin!

“Teslimiyet ittifakı”ndan ilk aykırı ses

Biliyorum, “teslimiyet” ve “ittifak” sözcükleri anlam yönünden birbirine zıt.

Ama AKP ile MHP arasında yaşanan, tam böyle bir şey!

MHP, AKP’ye teslim…

AKP de MHP’ye…

Neden bu böyle?

Bu böyle, çünkü:

*MHP’nin, barajın altında kalmamak için AKP’ye…

*AKP’nin, yüzde 51’i bulmak için MHP’ye ihtiyacı var.

Birbirlerine teslim olmuşlar, ittifak kurmuşlar.

İşte bu nedenle bu ittifakın adı, “teslimiyet ittifakı”!

***

Yukarıda “teslimiyet ittifakı” kurulmuş, ama tabanda durum farklı.

Görmediniz mi, geçenlerde, MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün patlayıverdi:

“Başbakan Binali Yıldırım şehrimize geldi, ‘Manisa’nın anahtarını istiyorum’ dedi. Bu nasıl ittifak? Yukarıda ittifak var, tabanda yok. Yani biz şimdi Manisa’yı AKP’ye mi teslim edeceğiz? Siyaset bu şekilde devam ettirilecekse, ben her konuyu dile getiririm. Aday olurum olmam önemli değil. Ama ‘içimize sindiremiyoruz’ söylemleri devam edecekse, ben de kılıçları çeker vatandaşımıza açıkça her şeyi anlatırım.”

Evet, AKP ile MHP arasındaki “teslimiyet ittifakı”nda son durum bu!

“Teslimiyet ittifakı”na MHP tabanından büyük tepki var.

“Hazır mantı” mı alıyorsunuz, gıda mühendisinin şu söylediklerine kulak verin

“Kıymalı mantının maliyeti yüksek olduğundan, soya karıştırılmış hazır kıymalar kullanılıyor. Mantı makinesinde kullanabilmek için galeta veya irmik katılıyor. Bu, mantının içini krem rengine çeviriyor. Ayrıca kahverengi veya pişmiş kıyma görünümü veren boyalar kullanılarak iç malzemesi kıymaya benzetiliyor. Vatandaşlar da ‘ne bol kıyma koymuşlar’ diye seviniyor.

Diğer bir yöntem ise, kıyma yerine tamamen soya kullanıp, gıda boyası ve et bulyon ile iç malzemesini kıymalıymış gibi göstermek.”

Okudunuz mu?

Mantı alırken de mantı yerken de, aman dikkat edin!

İlber Ortaylı diyor ki

“Yunanistan’da din adamlarının çoğu Yunan milliyetçisi, Rusya’da din adamlarının çoğu Rus milliyetçisi, Ermenistan’da din adamlarının çoğu Ermeni milliyetçisi, ama Türkiye’deki din adamlarının çoğu Türklük düşmanı. İşte Türk milletinin önemli sorunu budur.”

Şanlıurfa ve İzmir

Rakamlar açıklandı:

*Kaçak elektrik kullanım oranı “Peygamberler şehri Şanlıurfa”da yüzde 70…

*”Gavur İzmir”de ise yüzde 6.

4 görüş

*“Dikkat ettim de; her şeyin kaderde yazılmış olduğunu ve kaderi değiştirmek için hiçbir şey yapılamayacağını iddia edenler bile, yolda karşıdan karşıya geçmeden önce sağa sola bakıyorlar.” Stephen HAWKİNG

*”Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.” Namık KEMAL

*”Dün, bugün ve de yarın… Altın, petrol ve doğalgaz, her coğrafyada kavga sebebidir.”

*”Cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim” GAZALİ