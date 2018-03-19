Normal bir insan, yaşadığı olumlu ya da olumsuz olayları kolay unutmaz. Olumsuzluk yaşadığı insanla kolay kolay bir araya gelmez.

Kırılan kalp, kırılan bir vazo gibidir; yapıştırsanız da artık o eski vazo değildir!

İnsan, ilgi alanına giren olayları da unutmaz. Örneğin; bir futbol taraftarı, tutuğu takımla ilgili pek çok olayı anımsar. Yıllar önceki takımın oyuncularını tek tek sayabilir.

Ya siyasal olaylar?

Fanatik siyasetçilerin bellekleri güçlüdür. Uzun yıllar öncesinin olaylarını anımsar.

Ancak; siyasetle doğrudan ilgili olmayan ama bir siyasi partinin ve liderinin “koşulsuz taraftarı” olan bir vatandaş, siyasal olayları unutabilir! Ya da “unutmayı” tercih edebilir!

Bu nedenledir ki, özellikle siyaset konusunda “arşiv tutmak” önemlidir!

“İnsan aklı unutkanlık özürlüdür. Ama ARŞİV unutmaz!”

Siyaset bilimcileri, “resmi belgeler” ve “Arşivler” üzerinde çalışma yapar.

Buna somut bir örnek verelim;

AKP Genel Başkanı Erdoğan, MHP ve MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında bakın neler demiş;

Bunlar milliyetçi falan değil bunlar ırkçı, bunlar ayrımcı, bunlar kafatasçı.

Bunlar, önünü kestikleri adamın sağcı mı solcu mu olduğunu öğrenmek için, “Fatiha’yı oku” derler, sonra da yanındaki arkadaşına sorar; “doğru okudu mu?”diye!

Türk milliyetçiliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz. Bu milletin tümünü kucaklamadınız. Irkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz.

Diyor ki; “Taksim’e 10 bin gençle gelecekmişsin. 1000 bozkurtla Kasımpaşa’ya kadar kovalarız” Sayın Bahçeli, sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Ben bozkurtla değil, “eşref-i mahluk” olan insanlarla dolaşıyorum!

Bunlar olsa olsa kafatası milliyetçisi olur!

Ya Devlet Bahçeli neler demiş?

PKK konuşur, AKP yapar! İmralı canisi konuşur, AKP yapar!BOP konuşur AKP yapar! Müslüman katilleri konuşur AKP yapar! Türk düşmanları konuşur, AKP özene bezene yapar!

Bak sayın Erdoğan, tekrar ifade ediyorum; Alçaksın ve şerefsizsin!

Erdoğan sen nasıl bir Müslümansın? Haydi, Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Sende hiç mi Allah korkusu yok? Yalan söylemek, gıybet yapmak, iftira atmak, dedikodu ve tenviratlara bel bağlamak İslamiyet’in hangi buyruğunda, Kur’an’ı Kerim’in hangi ayetinde var? Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir.

Bizim sarayla anlaştığımız, namertçe söylendi. Partili Cumhurbaşkanı’na evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Hatta benim kurultay yapılmaması karşılığında yeni Anayasa’ya evet dediğim, fısıltıdan öte yüksek sesle ifade edildi. Davamı, dünyevi hiçbir menfaate değişmem.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kumpas kurandan Başkomutan olmaz! Türklüğü reddeden, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olmayacaktır!

Bu karşılıklı iltifatlar, görüntülü, sesli ve gazete haberi olarak arşivlerde duruyor!

Peki, sonra ne oldu ve nasıl oldu da, MHP Erdoğan’ı “Tek adam” yapan Anayasa değişikliğini destekledi?

Nasıl oldu da “CUMHUR İTTİFAKI” oluştu ve bu ittifaka katılmayan diğer bütün siyasi taraflar şimdi “PKK yandaşı ve terörist” olmakla suçlanıyor?

Ve ne oldu da “mühürsüz oy pusulaları ile seçim” için bir oldu bitti yasa çıkardılar?

Demokrasi, Hukuk Devleti, Yargı bağımsızlığı, “eşit, adil seçim” kavramlarına ne oldu?

Vatandaşın aklı ve vicdanı ile alay etmek değil midir bu?

Siyasette “İNSAF” yok mudur?