Körfezli Pınar Kaya’yı lütfen bir dinler misiniz?

Sevgili okurlarım, Türkiye zor günler geçiriyor.

Şartları biraz da kendimiz zorlaştırdık.

Ülkemizin “siyasi, sosyal ve inanç iklimini” değiştirdik.

Türkiye’yi Türkiye olmaktan çıkardık, tanınmaz hale getirdik.

Durup dururken kendimizi sıkıntıya soktuk.

*Çalışmayı bıraktık.

*Üretimden koptuk.

*“Üretim ekonomisi” yerine “borç ekonomisi”ni benimsedik.

*Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini hiçe saydık.

*Bilim ve teknolojiden uzaklaştık.

*Toplumu kamplaştırdık.

*Farklı görüşten insanları örseleyip iteledik, onlara yaşam hakkı tanımadık.

*”Özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, insan haklarına saygı ve katılımcılık” gibi demokrasinin temel ilkelerini ayaklar altına aldık.

Geldiğimiz noktada…

Bütün bunları yaptığımızdan dünyadan soyutlandık.

Şimdi girdiğimiz girdaptan çıkmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde yarattığımız bu iklim ister istemez…

*Genç beyinleri etkiledi.

*Aydınları etkiledi.

*Sanayicileri etkiledi.

Duyuyoruz, görüyoruz…

Genç beyinlerden, aydınlardan, sanayicilerden epey sayıda yurt dışına göç var.

Bunlar, üzülerek gidiyorlar.

Bunlar, “başka çıkar bir yol bulamadıkları için” gidiyorlar.

Gidenlere, “Giden gitsin, ne yapalım” diyemeyiz.

Onları anlamaya çalışmalıyız.

Ve aynaya şöyle bir bakıp hatalarımızı düzeltmeliyiz.

Onları geri kazanmalıyız.

Ülkemizde yetişmiş insan gücü, yatırımcı, girişimci zaten az; bunları da kaybedersek inanın ülkemizin şartları daha da ağırlaşır.

Pınar Kaya’nın o mektubu

*******

Pınar Kaya, daha önceki soyadını da yazarsak Pınar Tınaztepe Kaya, Kocaelili.

Körfez’de oturan İbrahim-Hatice Tınaztepe çiftinin kızı.

Murat Kaya ile evli.

Her ikisi de bilgisayar mühendisi.

Türkiye’deki siyasi iklimden etkilendiler, işlerini bırakıp yurt dışına gittiler.

Polonya’ya…

Giderken bir mektup yazdılar, “Biz de gidenlerdeniz…” dediler.

O mektubu gelin bir de birlikte okuyalım.

Çok şey anlatıyor bu mektup.

“Ailemin tek çocuğuyum ve eşimle birlikte bu hayatta kendi kanımdan başka kimsem olmayan annemi, babamı, ülkemi geride bırakıp başka bir ülkeye (Polonya’ya) gittik. Bu yolun sonunda belki pişman, belki de mutlu olacağız; ama bunu yaşamadan ve görmeden bilemeyeceğiz. Çünkü kıyıdan ayrılmayı göze alamayan kişi okyanusu keşfedemezmiş... Biz de kıyıdan ayrılarak okyanusu keşfetmeyi göze alan bir çiftiz. Hayatta kolay olan hiçbir şey yok... Zorlanacağımız noktalar illa ki; olacaktır... Lakin inanıyorum ki; biz birlikte bu zorluğun da üstesinden geleceğiz!

Bir insanın bu şekilde radikal bir karar alması tabiki kolay değil; ama birçok etken sizi bu kararı almaya mecbur bırakıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bir genç olmaktan, Türk olmaktan, Cumhuriyet sayesinde bu yerlere geldiğim için gurur duyuyorum; öteki yandan da çok kırgınım, çok gücüme gidiyor bilim insanı olarak değer görememekten, hiçbir şeyden anlamayan ve torpille saçma sapan insanların tepemize gelip hakkımızın yenmesinden... Ben artık Sanat konuşmak, mesleğim gereği Bilim konuşmak istiyorum. Ben bunlardan bahsedince insanların “Entel” diye etiketlemesinden bıktım! İnsanların birbirini kıyafetine, fikirlerine, inancına göre etiketlemesinden bıktım! Hayatında hiç kitap okumayan, hiçbir şeyden haberi olmayan, hayatını haybeye yaşayan; ama her şeye bir fikri olan insanların yargılamalarından bıktım! İçimizden biri öldüğü zaman ölülerimizi sizin kin, nefret kusan dilinizden korumaktan; ölülerimizi SİZDEN korumaktan bıktım! İnsanların birbirini dış görünüşüne bakarak “Dinsiz”, “Kâfir”, “Müslüman” diye etiketlemelerinden bıktım! Ya, hepimiz Allah’ın yarattığı alt tarafı bir kuluz; kul olmaya çalışıyoruz... Bir silkelenin ya; bir kendinize gelin artık! Biz, hepimiz kimiz ki; bir başka yaratılanı dinine, ırkına, cinsiyetine, vs göre yargılıyoruz? Peygamber Efendimiz (S.A.V); Yahudi veya Hristiyan inancına mensup insanlar hasta olduğunda veya öldüğünde, hasta ziyaretine veya cenazesine gidermiş; “Çünkü O’nu da Allah yarattı!” diyerek... Bizim Dinimiz, böyle bir hoşgörüyü emreder; insanları inancına, mezhebine, cinsiyetine, ırkına, vs göre yargılamayı değil... Etrafa bakıyorum herkes, bir başka kişinin inancını sorguluyor. Sanki tövbe haşa hepsi Allah... Her ölenin ardından “Dinsiz”, “Cehennemlik”, “Kâfir” gibi saçma sapan, cahilce ve insan dışı yorum görmekten bıktım! DİN, SADECE ALLAH İLE KUL ARASINDADIR. HEPİMİZ HESABIMIZI ALLAH’A VERECEKKEN; sizlerin yaptığı bu edepsizlikten bıktım! Çocuklarımızı, hayvanlarımızı sizin sapıklığınızdan ve her türlü şiddetinizden korumaktan bıktım! Toplum içinde belli bir yaşa gelmiş insanların nasıl oturması, kalkması, konuşması, yürümesi gerektiğini hala bilememesinden bıktım! Toplu taşıma araçlarında erkeklerin alabildiğince bacaklarını açıp oturarak diğer insanları rahatsız etmesinden bıktım! Kendi karısına, kızına, kız kardeşine bakıldığında yeri göğü inleten bazı kendini bilmez şahsiyetlerin bir başkasının eşine, sevgilisine, kızına öküzün trene baktığı gibi bakmasından bıktım! Hangi ara bu kadar İNSAN olduğumuzu unuttuk? Hangi ara bu toplum, bu kadar yozlaştı? Okul öncesi eğitim, acilen yeniden verilmeli bu topluma! Bu ülkede anormallikler o kadar hat safhada ki; bunca anormallikler, normal olmuş. Herkes hipnotize olmuş gibi, kimse sesini çıkarmıyor. Az biraz insanca yaşamak hepimizin hakkıyken üstelik...

Hayattaki en kıymetli şey, zaman!Haybeye geçen her zaman; eşimizle, ailemizle, sevdiklerimizle geçireceğimiz zaman belki, belki de okunmamış kitabın bir sayfası... Bu hayatın bir tekrarı daha yok ve en güzel şekilde yaşamamız gerekirken; bunca saçmalıkların gün yüzüne çıktığı ve normalleştiği bir toplumda yaşamak, kendimize yaptığımız en büyük haksızlık! Ve ben böyle bir ortama çocuk dünyaya getirmeyi düşünmüyorum. İleride doğacak çocuğumun geleceği ve kendi hayatımız, ailem benim için her şeyden çok daha önemli... Kimin ne diyeceği veya ne düşüneceği zerre kadar umurumda değil; çünkü ben, “O ne der? Bu ne düşünür?” diye yaşamıyorum hayatımı, yaşamadım da zaten...

Dinimizin ilk emri olan “OKU!” emrini benimseyerek, bize Türkiye Cumhuriyeti’ni miras bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini, söylediği “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz!” cümlesini benimseyerek bu topluma

faydalı bir birey olmak için yıllarca okuduk; emek verdik, meslek sahibi olduk, çalıştık, çalışıyoruz... Bir şey üretmek istediğimizde, çalışmalarımıza köstek olan insanlar değil; destek olan insanlar olsun istiyoruz. 21. YY’da, bu teknoloji çağında, ülkemizin eğitim ve bilim ile bir yerlere gelmesi gerekirken; eğitim ve bilim konuşmamız gerekirken; hâlâ daha yok “Sakız Orucu bozar mı?”, yok “Başörtüsü üzerine gözlük takmak caiz mi?”, yok “Annemin dizinden tahrik oluyorum.”, yok “Dondurma yiyenden ahirette davacı olacağım.”, yok “5-6 yaşlarındaki kızlarla evlenilebilir” gibi saçma sapan ve çağdışı söylemlerle saniyelerimizi boş yere harcamak istemiyoruz... Eğitimin, bilimin, sanatın örselendiği; cahilliğin ve yobazlığın övüldüğü bir toplumda biz sadece boğuluyoruz! Bizim gibi giden, daha önceden gitmiş ve gitme planları yapan birçok insan var... Kimse demiyor ki; “Bu gençler neden gidiyor?”, “Bu, ülkenin bu gençlere ihtiyacı var!” diye... Şuan kimse fark etmese de veya umursamasa da umarım, bazı şeylerin kıymeti çok geç olmadan anlaşılır.

İleride doğacak çocuğumuza bırakacağımız en güzel hediye, kütüphanem ve O’nun için hazırladığımız bir gelecek olacak. Annem ve babamdan başka geriye dönüp bakmamı gerektiren bir sebebim yok en azından... Yukarıda saydığım sebeplere göz yumarak, sayısız anormalliklerle yozlaştırdığınız bu toplumda mutluluklar dilerim size! Güle güle!”