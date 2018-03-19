Koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığına bak?

Eski adı; Körfez Küçük Sanayi Sitesi idi…

Sonrasında adı İzmit Sanayi Sitesi olarak değiştirildi…

Yeni adı İzmit Sanayi Sitesi olan site, 1966 yılında Ömer Türkçakal Bulvarında (Eski Gölcük Yolu Üzerinde ) 411.936 m2 alan üzerine kuruldu. İzmit Belediyesi sınırları içinde kalan sitenin birinci kısmı 1983 yılında faaliyete geçti. Site’nin resmi açılışı 1985 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yapıldı.

İkinci bölüm işyerleri inşaatı 1989 yılında başladı ve 1997 yılında faaliyete geçti. Sitede üç değişik tipte 905 atölye,221 adet acenta satış işyeri,1 adet merkez idare binası bulunuyor…

İzmit Sanayi Sitesi’nin başkanlığını Muzaffer Gürfidan yapıyor…

Her gün yüzlerce, binlerce araç giriş çıkış yapıyor…

Gürfidan başkanlığındaki İzmit Sanayi Sitesi’nin şu sıralar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile başı dertte…

Nedeni de Büyükşehir’in siteyle ilgili yeni ulaşım düzenlemesi…

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Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Sitesi’ne giriş ve çıkışları rahatlatmak amacıyla yeni bir proje hayata geçirmek istiyor…

Projeye göre İzmit Sanayi Sitesi’nde aktif olan giriş ve çıkışlar 3’e yükseltilecek, güneyden giriş kapısı yapılacak.

TRANSİT GEÇİŞ

Planda sanayi sitesinin batı giriş ve çıkışı olan Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yeni bir düzenleme yapılacak. Bu Bölgede Gölcük’ten İzmit’e gelişte 3 olan şerit 4’e çıkartılacak. Yeni yapılacak şeridi sadece sanayiye gidecek olan araçlar kullanacak ve bu şerit, tel örgü ile mevcut yoldan ayrılacak. Mevcut 3 şerit ise transit geçiş olacak. batı çıkışında çıkan araçların yola bağlanması için refüj yapılacak… .

YENİ BİR KAPI

Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım planında İzmit Sanayi Sitesi’nin güney kısmına da yeni bir kapı yapacak. Bu kapıyla bu bölgede aktif olmayan çıkış aktif hale getirilerek giriş-çıkış kapısı olarak düzenlenecek. İçerdeki mevcut yol kullanılarak buraya yapılacak bağlantı sayesinde sanayi sitesi esnafı ve gelen vatandaşlar Gölcük ve Başiskele bölgesine geçebilecek. Bu kapı aynı zamanda Ömer Türkçakal Bulvarı ve D-130 Karayolu’nun yükünü de azaltacak.

BAYRAM, GÜRFİDAN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Büyükşehir’in yeni ulaşım planı böyle…

Bu planın yürürlüğe girmesi için İzmit Sanayi Sitesi yönetim kurulunun onayı lazım…

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ile görüşmüş…

Gürfidan’dan bu projenin onaylanmasını istemiş...

Gürfidan da konuyu genel kurula götüreceğini söylemiş…

YENİ KAPIYI KİMSE İSTEMEDİ

İzmit Sanayi Sitesi’nin genel kurulu geçtiğimiz hafta yapıldı…

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni trafik düzenlemesine paralel olarak gündeme aldığı yeni kapı açılması yönündeki konu genel kurulda ele alındı.

İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan, genel kurulda bir konuşma yaptı…

Gürfidan dedi ki;

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Bey bize kapının açılması talebini iletti.

Ben kabul etmiyorum ama ‘başkan olarak genel kurula götürmem lazım’ dedim.

‘Sen genel kurula götürme, olmaz’ dediler,

‘genel kurul ne derse bizde size bunu aktaracağız’ diye söyledim.

Bizi kuzey taraftan zaten deliyorlar.

Benim açımdan güney kapısının açılmasının onlara da, bize de faydası yok.

Bizi aynı Adapazarı sanayisi gibi bölerler, bununla başa çıkamayız” dedi,

Sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin yeni ulaşım projesi talebi, divan tarafından genel kurula yöneltildi.

Salonda bulunan tüm site üyeleri yeni kapı açılmasıyla ilgili maddeyi reddetti.

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BÜYÜKŞEHİR DUBALARI KALDIRDI

Peki sonrasında ne oldu?

Açıklayayım…

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde Gölcük’ten İzmit yönüne gelirken, sanayi sitesi kapısına 100 metre kala, en sol şerit dubalarla ayrılmış ve sanayiye gitmek isteyen araçlar, duba ile ayrılmış bu yola giriyor ve trafiğe takılmadan sanayiye giriş yapabiliyordu…

İzmit Sanayi Sitesi yönetimi, Büyükşehir Belediyesi’nin önerisini kabul etmeyince, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendilerine verilen talimatla harekete geçti…

Sanayi Sitesi yönetimine tepki olarak sanayi sitesine giriş için ayrılan dubaları kaldırdı… Bu dubaların kaldırılması ile yolda büyük sorun yaşanacak. Zira sanayi sitesine giriş yapmak isteyen araçlar, dubalarla ayrılan yolu kullanıyor ve hiçbir trafikle karşılaşmadan sanayiye giriş yapabiliyorlardı… Dubaların kaldırılması ile sol şerit, bütün araçlar için açıldı… Sanayiye giriş yapmak isteyen araçlar, mecburen trafikte beklemek zorunda kalacak…

GÜRFİDAN ÇOK ÖFKELİ

Büyükşehir Belediyesi’nin dubaları kaldırmasıyla ilgili İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan’ı aradım…

Gürfidan’a bir dokundum, bir ah işittim…

Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararına karşı oldukça tepkiliydi…

Gürfidan, “ Büyükşehir Belediyesi’nin yeni ulaşım planı, genel kurulumuzda ret edildi…

Bu kararın ertesi günü, Büyükşehir Belediyesi, sanayiye giriş yolundaki dubaları kaldırdı… Bu kabul edilemez bir durum.

Konuyu Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a bildirdim…

Büyükşehir Belediyesi, aldığı bu kararla bizleri cezalandırmaya çalışıyor…

Bu kararı çok yanlış buluyoruz. Büyükşehir’den bu kararı geri almalarını ve yolun eski durumuna getirilmesini bekliyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR, PİRE İÇİNYORGANI YAKIYOR

Koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığına bakın…

Site yönetimine kızıp, dubaları kaldırıyor ve aklı sıra Site yönetimine ceza vermek istiyor… Bu iş, pireye kızıp, yorgan yakmaya benziyor…

Koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kadar ucuz ve küçük işler içine girmemeli… Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun bu yaptırımdan haberi olup olmadığını bilmiyorum…

Varsa, bu daha vahim… Yoksa da kendisine haber veriyorum…

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yaptığı, Site yönetimine ceza değil, sanayiye giriş yapmak isteyen araç sahiplerine bir cezadır…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yanlıştan dönmeli, hırsına yenik düşmemeli ve eskisi gibi dubaları yerlerine koymalı.

ERDOĞAN’I KIZDIRMAYIN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu unutmasın, sitede 1200’e yakın iş yeri var, 5 bin civarında bir çalışan var… Siteye giriş-çıkış yapan araç sahiplerini de saymıyorum… 2019’da yapılacak seçimlerde 1 oyun bile peşine düşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kızdırmayın… Yoksa ipinizi çeki verir…