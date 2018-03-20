Sporun yetenek haritası çıkarılmalı

Uzun seneler önce sporda yetenek seçimine ilişkin bir sürü test yapıldı. Hatta bölgelerimize göre çocuklarımızın hangi sporlarda daha başarılı olabilecekleri lake kâğıtlara basılmış kitaplarda açıklandı. Ama bir türlü istenen özellikteki yetenekler keşfedilemedi, böyle olunca da sporda istenilen başarılar gelemedi… Prof. Yavuz Taşkıran yine uyarıyor…

Devşirmelere yöneldik. Umutla onların yarış ve maç sonuçlarına bakmayı sürdürdük. Takımlarımızı yabancılarla doldurduk. Avrupa’da başarılı oluruz beklentisi ile ülkemizi, kulüplerimizi yabancı cennetine çevirdik.

Bunu nasıl olumlu bir hale getirebiliriz? Kısaca özetlemek istiyorum…

İlköğretimin ilk dört yılındaki beden eğitimi derslerine beden eğitimi öğretmenlerinin eğitici olarak girmesini sağlamalıyız. O kademede ders var ama o dersleri, oyun veya fiziksel aktivite olarak sınıf öğretmeni kardeşlerimiz yürütüyorlar. Ders var, hocası var ve yapılıyorsa işler iyi gidiyor denilebilir. Ama yetenekli sporcuların keşfi için yetenek avcısı eğitmenler rol almalıdır.

Öte yandan artık başarılı ve gelecekte rekor kırabilecek yeteneklerin belirlenmesi ve yönlendirilmesi dördüncü yaşlara kadar inmiş durumdadır. 10 yaşındaki bir çocuğun, sporu futbolsa eğer, çoktan temel teknik becerileri öğrenmeye ve gerçekleştirmeye başlaması istenmektedir. Hatta bunu 9,5 yaş diyenlerin de olduğunu belirtmeliyim.

Coğrafi bölgelere baktığımızda, yükselti, su kenarında olma, platolarda yaşama gibi değişik ortamlar o bölgenin çocuklarına doğal yaşama adapte olmada kolaylıklar getirir. Ege’de doğal yaşam sürdüren yerlerde çocuklar ellerinde sırıklarla dereleri geçerler. Kıyılarda ise basit teknelerde balık tutmaya çıkarlar. Bu yaşam deneyimleri ileride onlara sırıkla yüksek atlamada, yelken sporcunda avantajlar sağlayacaktır.

Netice olarak sporun gerçek haritası çıkarılmalı, buna göre hareket edilmelidir. Bu konuda çok baskıcı olmamak gerekir. Örneğin, İzmit merkezdeki buz sporları salonunun olması, orada eğitimlerin verilmesi sonucu (Bunda Üniversitenin rolü unutulmamalıdır) ortaya çıkan buz sporlarındaki başarılar tesadüf değildir. Çok soğuk olmayan bir şehir ama gerekli koşullar sağlandığında pekâlâ buz sporlarının yapılmasını ve müthiş başarıların geldiğini hep birlikte yaşadık.

Buradan çıkaracağımız dersler var… Coğrafya derken, artık başarının anahtarı tek başına coğrafik şartlar olmayabilir. Antrenman koşulları, kaliteli olimpik çalıştırıcılar, doğru tasarlanmış spor tesisleri sportif başarıyı doğrudan etkileyen faktörlerden birkaçıdır.

İşte bu koşul ve etkenleri düşündükten sonra sporun yetenek haritasını yeniden çizebiliriz. Ama bunu yapabilmek için, bilgi, insan kaynakları ve iradeye sahip olmak gerektiğini unutmayalım. İlgililerimize önemle arz ediyorum…