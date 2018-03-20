Şirket kuruluşu kolaylaştı

Şirket kuruluş işlemlerini azaltıp, maliyet ve süreleri düşürerek yatırım ortamının iyileştirilmesinin amaçlayan 35 maddelik yasa tasarısı Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 10 mart tarihli sayısında yer alan yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla yabancı yatırımcıların süre, maliyet ve prosedür anlamında karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerinde iyileştirilme öngörülüyor.

Pakette yer alan düzenlemelerden bazıları şöyledir:

Şirket kuruluşunda yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı kaldırılıyor

Vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen her şirkete yoklamaya gidilme zorunluluğu kaldırılıyor maliye bakanlığı ihtiyaç hissettiği şirketlere yoklama için gidebilir

Şirket kuruluşunda gerekli olan yedi bürokratik işlem bire indiriliyor

Konkordato sistemi revize edilerek şirketler için ‘kurtarma anlaşması kuruluyor’ oluşturuluyor.

oluşturuluyor. İnşaat izinleri sürecinde 18 toplam işlemin 12si belediyelerde yürütülüyordu. Belediyedeki işlem sayısı beşe indiriliyor. Kalan altı işlemin beşi elektronik ortama alınıyor. Yapı denetim kanununda gerçekleştirilecek değişikliğin biri de inşaat ruhsatındaki imza sayısı 18’den 1e düşürülüyor.

İthalat ihracatta bürokrasi minimuma iniyor. Anterpoda geçici depolama işletmecilerinin hizmet bedeli üst sınıra konularak üzere tarifeye bağlanıyor. Teslim talimat formu bedeli için üst sınır getiriliyor. Gümrük müşavirleri için de üst sınır getiriliyor

31.KHK'DAN KALAN 26'SI YASALAŞTI

OHAL döneminde çıkarılan 31 kanun hükmünde 26’sı cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece bir buçuk yıldır kanun hükmünde kararnamelerle oluşturulan “ OHAL hukuku ” yasalaştı. Anayasa mahkemesinin KHK’lerle ilgili başvuruları reddetmesinin gerekçesi de ortadan kalkmış oldu. Yasalaşan KHK’ler için artık AYM’ye başvurulabilecek