Yeni İZAYDAŞ yapılacaksa referandum yapılmalıdır…

17 Ekim 2016 tarihli yazımızın başlığı “Biz yoksak İZAYDAŞ tu kaka, biz varsak harika “ başlığını taşıyordu.

Bu yazıda 2002 yılında iktidara gelen AKP’nin belediyenin CHP’de olması nedeniyle İZAYDAŞ’a ısrarla ruhsat vermediğini, ama 2004 yılında belediyeyi ele geçirdiğinde hemen İZAYDAŞ’ı ruhsatlandırdığını, hatta çevre ölçüm yeterlilik, çevre izin ve lisans belgesi, hatta gemilerden atık alma lisansı bile aldıklarını, hem sanayiden, hem de gemilerden atık alarak yaktıklarını yazmıştık. Hatta İzmir Barosunun bir tesisi şikayet etmesi üzerine konunun İzmir ile alakası yok, konu İzmit/ İZAYDAŞ’la alakalı korkmayın diyen Bakanlık yazısından da bahsetmiştik.

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Kentteki sessizlik nedeniyle 30 Ocak 2018 tarihinde aynı köşede yeniden “ Nur topu gibi bir İZAYDAŞ geliyor “ başlığı ile, Büyükşehir Belediye meclisinden yeni tesis için 200 milyon TL nakit ve buna yakın GM sermayesinin aktarıldığını ve yeni tesisin yolda olduğunu yazarak kamuoyunun dikkatine sunmuştuk.

Muhalefet ve kent dinamikleri sessizliğini korurken, konuyu Tanzer Ünal önemli bir gazetecilik sorumluluğu ile 14 Mart 2018 tarihinde haberleştirdi. Bir gün sonra Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı bu tesisin kentin akciğerlerini parçalayacağını, hemen arkasından değerli hocamız, dostumuz, Pr. Dr Cüneyd Özkürkçigil, bu tesisin gaz salınımının kanserojen olduğunu cesaretle açıkladı.

Hocamıza bir sorun bakalım, üniversitedeki kanser hastalarındaki artış ne alemde, bir istatistiğini alın şaşıracaksınız. Kirli sanayinin çöplüğü neden Kocaeli/İzmit olsun, neden bunu kabullenelim. bu sessizliği bir türlü anlayamıyorum.

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Bu kent hiç bir zaman bu kadar susturulmadı.

Muhalefet sadece demeç vermekle olmuyor ki. Muhalefet iktidar olmak için çalışmakla, üretmekle, yanlışa kent dinamiklerini örgütleyerek karşı durmakla, hayır bileşenlerini bir araya toplamakla ve sokakta olmakla oluyor.

Yoksa olay Nasrettin hocanın TİMUR’la olan hikayesine, bir fili iade etmek için giderken iki fille dönmesine benziyor. Kente yazık oluyor

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Oysa ki ; 29 EYLÜL 2004 tarihinde bu kentteki bütün gazetelerdeki ilanlarda;

“YAŞANAN VE YAŞATAN SANAYİ KENTİ KOCAELİ” sloganı ile Kocaeli’nin yeni vizyonuna katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Kocaeli’nin Yeni Vizyonu; “Mevcut sanayinin kent için yeterli olduğu, kentin doğal kaynaklarının korunarak, kültür tarih turizm potansiyellerinin canlanması” olarak belirlenmiştir.

Bunu Gerçekleştirmek Üzere Taahhütte Bulunanlar;

M. Vecdi GÖNÜL (Milli Savunma Bakanı), Osman PEPE (Çevre ve Orman Bakanı),

Erdal ATA (Kocaeli Valisi), İbrahim Karaosmanoğlu (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı), AKP İl Başkanlığı, Gazeteler, Odalar, Dernekler, Fakülteler, v.b. kurumlar…

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Gazete ilanlarında verilen sözler vardı.

Bu sözü verenler nerde, neden sözlerinin arkasında durmazlar.

AKP hala iktidar, sayın İbrahim Karaosmanoğlu da halen belediye başkanı, gazetelerde ilanla halka taahhüt edilen bu sözlerini neden tutmazlar da yeni bir İZAYDAŞ yapmaya soyunurlar.

Yeni bir İZAYDAŞ yapılacaksa, iktidarın birazcık vicdanı ve cesareti, muhalefetin direnecek ve halkı örgütleyecek dinamiği varsa, referandum yapılsın da bir görelim.

Konuşması gerekirken susanlar ile iktidar, ne kadar hatalı olduklarını o zaman anlayacaklardır.

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Sayın Karaosmanoğlu’nu sözünde durmaya davet ediyorum.

Sözünde duramayacaksa ve yeni bir İZAYDAŞ yapmaya karşı duramıyorsa bunun bu kenteREFERANDUMile sorulması lazım.

Aksi taktirde bu kentin ayağa kalkması lazım.

Sözünüzü yerine getirin beyler.

Bir daha söyleyelim, bu kadar hafıza kaybı yetmez mi?

Bu kente yazık değil mi?

Bu kadar suskunluk yetmez mi?