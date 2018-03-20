Yeni İZAYDAŞ yapılacaksa referandum yapılmalıdır…

17 Ekim 2016 tarihli yazımızın başlığı “Biz yoksak İZAYDAŞ tu kaka, biz varsak harika “ başlığını taşıyordu.
Bu yazıda 2002 yılında iktidara gelen AKP’nin belediyenin CHP’de olması nedeniyle İZAYDAŞ’a ısrarla ruhsat vermediğini, ama 2004 yılında belediyeyi ele geçirdiğinde hemen İZAYDAŞ’ı ruhsatlandırdığını, hatta çevre ölçüm yeterlilik, çevre izin ve lisans belgesi, hatta gemilerden atık alma lisansı bile aldıklarını, hem sanayiden, hem de gemilerden atık alarak yaktıklarını yazmıştık. Hatta İzmir Barosunun bir tesisi şikayet etmesi üzerine konunun İzmir ile alakası yok, konu İzmit/ İZAYDAŞ’la alakalı korkmayın diyen Bakanlık yazısından da bahsetmiştik.
**
Kentteki sessizlik nedeniyle 30 Ocak 2018 tarihinde aynı köşede yeniden “ Nur topu gibi bir İZAYDAŞ geliyor “ başlığı ile, Büyükşehir Belediye meclisinden yeni tesis için 200 milyon TL nakit ve buna yakın GM sermayesinin aktarıldığını ve yeni tesisin yolda olduğunu yazarak kamuoyunun dikkatine sunmuştuk.
Muhalefet ve kent dinamikleri sessizliğini korurken, konuyu Tanzer Ünal önemli bir gazetecilik sorumluluğu ile 14 Mart 2018 tarihinde haberleştirdi. Bir gün sonra Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı bu tesisin kentin akciğerlerini parçalayacağını, hemen arkasından değerli hocamız, dostumuz, Pr. Dr Cüneyd Özkürkçigil, bu tesisin gaz salınımının kanserojen olduğunu cesaretle açıkladı.
Hocamıza bir sorun bakalım, üniversitedeki kanser hastalarındaki artış ne alemde, bir istatistiğini alın şaşıracaksınız. Kirli sanayinin çöplüğü neden Kocaeli/İzmit olsun, neden bunu kabullenelim. bu sessizliği bir türlü anlayamıyorum.
**
Bu kent hiç bir zaman bu kadar susturulmadı.
Muhalefet sadece demeç vermekle olmuyor ki. Muhalefet iktidar olmak için çalışmakla, üretmekle, yanlışa kent dinamiklerini örgütleyerek karşı durmakla, hayır bileşenlerini bir araya toplamakla ve sokakta olmakla oluyor.
Yoksa olay Nasrettin hocanın TİMUR’la olan hikayesine, bir fili iade etmek için giderken iki fille dönmesine benziyor. Kente yazık oluyor
**
Oysa ki ; 29 EYLÜL 2004 tarihinde bu kentteki bütün gazetelerdeki ilanlarda;
“YAŞANAN VE YAŞATAN SANAYİ KENTİ KOCAELİ” sloganı ile Kocaeli’nin yeni vizyonuna katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.
Kocaeli’nin Yeni Vizyonu; “Mevcut sanayinin kent için yeterli olduğu, kentin doğal kaynaklarının korunarak, kültür tarih turizm potansiyellerinin canlanması” olarak belirlenmiştir.
Bunu Gerçekleştirmek Üzere Taahhütte Bulunanlar;
M. Vecdi GÖNÜL (Milli Savunma Bakanı), Osman PEPE (Çevre ve Orman Bakanı),
Erdal ATA (Kocaeli Valisi), İbrahim Karaosmanoğlu (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı), AKP İl Başkanlığı, Gazeteler, Odalar, Dernekler, Fakülteler, v.b. kurumlar…
**
Gazete ilanlarında verilen sözler vardı.
Bu sözü verenler nerde, neden sözlerinin arkasında durmazlar.
AKP hala iktidar, sayın İbrahim Karaosmanoğlu da halen belediye başkanı, gazetelerde ilanla halka taahhüt edilen bu sözlerini neden tutmazlar da yeni bir İZAYDAŞ yapmaya soyunurlar.
Yeni bir İZAYDAŞ yapılacaksa, iktidarın birazcık vicdanı ve cesareti, muhalefetin direnecek ve halkı örgütleyecek dinamiği varsa, referandum yapılsın da bir görelim.
Konuşması gerekirken susanlar ile iktidar, ne kadar hatalı olduklarını o zaman anlayacaklardır.
**
Sayın Karaosmanoğlu’nu sözünde durmaya davet ediyorum.
Sözünde duramayacaksa ve yeni bir İZAYDAŞ yapmaya karşı duramıyorsa bunun bu kenteREFERANDUMile sorulması lazım.
Aksi taktirde bu kentin ayağa kalkması lazım.
Sözünüzü yerine getirin beyler.
Bir daha söyleyelim, bu kadar hafıza kaybı yetmez mi?
Bu kente yazık değil mi?
Bu kadar suskunluk yetmez mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
İzmitli - Maalesef Kocaeli artık gözden çıkarılmış bir bölge Kocaeli'yi yönetenlerin hiç biri Kocaeli doğumlu değil,evleri,köyleri bile burada değil...
Zaten rant,para,yağmacılık vb. çıkar sağlamak,maddiyat için Kocaeli'ye gelmişler!..
Kocaeli Milletvekillerinden sadece 2 tanesi Kocaeli'nin Evladı biri iktidar partisinden (Zeki AYGÜN),diğeri Ana muhalefet partisinden Ana muhalefet partili milletvekili Ufacık Körfeze yapılan limanlar,tersanelerle ve zehirli atıklarla ilgili mücadele verip önergeler vermektedir (Haydar AKAR)...
Fakat iktidar için çevrenin hiç bir önemi yok;İstanbul Fatih Ormanlarına Ali AĞAOĞLU'na gökdelenleri diktirdiler,birde Çılgın Proje Kanal İstanbul Türkiye'nin ve İstanbul'un sonu olacak!..Bunların derdi İstanbul'u kurtarmak falan değil!
Yerel seçimlerde İkdidar partisi AKP Belediye Başkan Adayları Kocaeli Turizm,Sağlık ve Kültür kenti olacak diye Oy toplamak için vaatlerde bulunmuşlardı...Bugün durum tam tersi oldu!
Evet Kocaeli Kanser bölgesi artık!..
Kocaeli'nin Evlatları Bölgenizdeki Köylerinize sahip çıkınız bu Dede yadigarı Köyler sizlerin kurtuluşu olacak,Köylerinizin yağmalanmasına kan emici rantçılara yem olmasına müsaade etmeyiniz.
En uygun yer Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
Türkiye'nin en büyük sorunu göçün önlenmemesi her bölge yerinde kalkınmalı,herkes yerinde doymalı...
Batı bölgeleri şişti yanardağ gibi patlamaya hazır artık!
İktidar partisi seçimlerde doğu bölgelerimizde mega kentler yapacaklarını vaat etmişlerdi hani herkes yerinde doyacaktı!
Ülkenin başına yabancı göçmenler sorunuda örüldü bu yabancı göçmenler neden alınıyor?Sınırda güvenli bölgelerde yerleştirilsinler ülke sınırları içine almasınlar.
Emek - İzaydaş çalışanlarına yıpranma hakkı verilmeli...
Klinik ve Tehlikeli Atık yakma bertaraf fabrikası;Çalışanları Yurtdışında ve Türkiye'de bazı İş kollarındaki Yıpranma Hakkını istiyor.
Yurtdışındaki fabrikalarda çalışanlar:15'yıl hizmet akti sonunda Ağır İş kolundan emekli ediliyor,İzaydaş'lı Türkiye'de bazı İş kollarında uygulanan Yıpranma (fiili hizmet zammı)'hakkı istiyor.
Çalışanlar Çevre ve Canlılar için Sağlıklarından feragat ediyorlar,onları ne gibi Hastalıklarının beklediği bilinmiyor,Normal çalışma süresi İzaydaş çalışanları için çok fazla.
Dilovası - Evsel Çöp Bertaraf Fabrikası için en uygun bölge yer,İZAYDAŞ'ın Dilovasındaki Çöp Depo alanıdır,Bu alan kayalık,verimsiz bir yapıya sahip ve hazırda bertaraf için bekleyen daha önce depo edilmiş çöpler mevcut.
Bu gibi yerlerde çalışanlar için şu söylenebilir insanlar bu gibi tesislerde yurdışındaki ve ülkemizdeki bazı sektörler gibi uzun vadeli çalıştırılamazlar,bu çalışanlar yıpranma hakkı elde etmektedirler.
İZAYDAŞ'ın yanına 2.Tehlikeli Atık Yakma ve Bertaraf tesisi yapılmalı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.