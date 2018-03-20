Bedri hoca iş başına!

Bedri Dölkeleş…

Herhalde bu kentte, benden daha iyi tanıyan bir başka gazeteci olamaz... Beni hakem yaptı… Beni hakemler lokalinin ilk müdürü yaptı… Ben onun lokalini yangında kurtardım…(Acısu yokuşunun başındaki eski Petrol İş Sendikası yanındaki bina)…

Gelelim basın kısmına… Elinizde tuttuğunuz bu gazetenin ilk sayısında danışman olarak imzası var... Gazetemizde köşe yazıları yazdı… Birçok maça beraber gittik… Gerçekten önemli bir danışmanımdı…

Hem türkçemizin doğru kullanımında, hem futbol terimlerinde ondan çok şey öğrendim…

TV 41’deki haber müdürlüğü (1997) işimden ayrılmamda bire bir etkisi oldu, sanıyorum kendisi de sonradan farkına vardı… Ama iş işkten geçti… Sıkıntılı günler yaşadık ailece… Ama hiç kötü söz söylemedim… Yaşadıklarımı Allah’a anlattım…

Sonra bu kentteki bir gazeteye transferim için, bizzat kendisi baba dostu olarak aracılık yaptı…

Önce büyük oranda, bir çok kişiden çok sevdiğim gazeteye bağlılığımdan ötürü (kolay değil, 32 yıl), küçük bir miktar da TV 41’deki olay yüzünden kabul etmedim…

Son olarak 3 yıl önceki TÜFAD gecesinde karşılaştık…

Bir daha ne ben onu aradım…

Ne de o beni…

Ama her zaman kalbimdedir…

Kısa keseceğim…

Kentimizdeki hakem camiasında maalesef çalkantı büyük…

Huzur yok…

Eski hakemler derneği başkanı Mecit Keskin için “Bedri Dölkeleş”in etkisi altında dendi… Kocaeli hakemliğinde İl Hakem Kurulu Başkanımız Ersin Yıldırım dahil, herkes onun etkisi altında diye sağda solda dedikodular yapılıyor…

Bedri hocamın elleriyle yetiştirdiğine şahit olduğum, hayatında çok önemli bir yeri olan sevgili hocam Mustafa Çulcu ile bile uğraştığı dedikoduları var…

İnanmak istemiyorum…

Çulcu MHK Başkanlığı yaptı…

Bedri hoca ise hayli tartışılmakta olan şu anki MHK’nın başkan yardımcısı…

Çulcu Gönenli…

Bedri hocam Ankaralı…

Ama hepsi de sapına kadar, benim kadar, rahmeti babam kadar Kocaelili…

Bu dedikodular camiayı yakışmıyor… Üzülüyorum… Hakemlik ve gözlemcilik yaptım… Ondan da önemlisi çocukluğum, gençliğim o lokalde geçti…

Özhan Kurt başkanım ve kardeşim…

Seni tanımam, etmem… Senin için de Bedri Dölkeleş’in gölgesinde kalıyor denmesini istemiyorsan açıl…

Kendini içine kapama… Başkan oldun, hala basın seni tanımıyor… Böyle şey olmaz… Kimseden korkma!.. Spor basınının en eskisi olan ben doğrularında arkandayım… Senin seçilmende çalışanları sakın unutma!.. Kapımız yeni yerimizde de açık…

Bekliyorum…

Anlatacaklarım var…

Senin güzel hatırın için değil, camiamın yarınlara yine tek yürek tek bilek gidebilmesi için…