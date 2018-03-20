Tüysüzler ve Çiftlikbank skandallarının benzer yönleri

Tüysüzler, yerel…

Çiftlikbank, ulusal…

Hatırlarsınız, Tüysüzler, bir “tefeci-kuyumcu skandalı” idi.

Dört yıl önce yaşanmıştı.

Tüysüz kardeşler, İzmit halkından “yüksek kâr” vaadiyle topladıkları kilolarca altın ve milyonlarca lira ile bir gece yarısı tüyüp gitmişlerdi.

Arkasından tam 636 kişi “dolandırıldık” diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Utancından savcılığa gidemeyenlerin sayısının 4 bin civarında olduğu biliniyordu.

Aralarında kimler yoktu ki!

Üst düzey bürokratlar…

Hatırı sayılır işadamları…

Hatta emniyet ve yargıdan isimler…

Büyük gürültü kopmuştu.

Kaçan Tüysüz kardeşler yakalanacaklarını anlayınca teslim oldular…

Haklarında dava açıldı, yargılandılar…

Dolandırıcılık suçundan beraat ettiler, sadece “izinsiz para toplama” suçundan hapis ve para cezası aldılar.

O da fazla bir şey değil.

Dolandırıcılık suçundan neden beraat ettiler?

Çünkü para ve altınlarını götürüp Tüysüz kardeşlere teslim edenler, bunu kendi rızalarıyla yapmışlardı.

Tüysüz kardeşlerin para ve altın toplama yetkilerinin bulunmadığını bile bile para ve altınlarını götürüp teslim etmişlerdi.

Sonuçta Tüysüz kardeşlere altın ve paralarını kaptıranlar avuçlarını yaladılar.

Çiftlikbank’ta da durum aynı

Tüysüzler’i yazdım, Çiftlikbank’ta da durum aynı.

Sadece paralarını kaptıranların sayısı ve kaptırdıkları para fazla, hepsi bu kadar!

Tüysüzler’de resmi mağdur sayısı 636 idi, Çiftlikbank’ta 77 bin.

Olaydan sonra Tüysüz kardeşler kaçıp gitmişti, Çiftlikbank’ın sahibi de kaçıp gitti.

Tüysüzler’de mağdurlar altın ve paraları kendi elleriyle teslim etmişlerdi, Çiftlikbank’ta da…

Söylemek istediğim şu:

Olaylar yaşanıyor…

Parayı götüren parayı götürdüğüyle, mağdur olan mağdur olduğuyla kalıyor.

Bu tür skandalların sık sık yaşanmaması için daha radikal önlemler olmalı.

Pazartesi köpeği

Eskiden, “kendi adına” havlardı.

Şimdi, “sahibi adına” havlıyor.

Sahibi, “Havla” diyor, havlıyor.

Yetmiyor, sahibine rant sağlayan siyasiler adına da havlıyor.

Hatta…

Yaşlandı ve hastalandı, eskisi kadar etkili havlayamıyor ki, ara sıra eniklerini de yanına alıyor.

Koro halinde havlıyorlar…

Mesleğin yüz karaları.

Mesleğin ahlaksızları.

Toplumun çıkarını savunacaklarına, rant peşinde koşan sahiplerini savunuyorlar.

“Doğru”nun yanında duracaklarına, “yanlış”a selam duruyorlar.

Allah sizi ıslah etsin!

Ne tesadüf!

18 Mart…

Çanakkale zaferinin yıldönümü…

Aynı gün…

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e girdi.

Ve MHP kurultayı yapıldı.

Ne tesadüf!

“Atatürksüz” Çanakkale Zaferi

18 Mart’ta Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı.

*Afişlerde “Çanakkale Zaferi” vardı, Atatürk yoktu…

*Konuşmaların çoğunda yine Atatürk yoktu…

*Çanakkale Zaferi konulu Cuma Hutbesi de “Atatürksüz” idi.

Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum.

Siz içinizden gelen her şeyi söyleyebilirsiniz.

Suçlu kim?

*77 bin kişinin 511 milyon lirasını alıp tüyen “Çiftlikbank” ın sahibi Mehmet Aydın mı?

*”Çiftlikbank”ın günlerce devam eden gazete ve televizyon reklamlarına ses çıkarmayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mı?

*Banka kuracak işadamının daha başlangıçta 300 milyon TL. ödenmiş sermaye koyma şartı varken, bankanın sadece isim hakkı 50-60 miyon dolar ederken, “Çiftlikbank”ı kurup para toplamaya başlayan 27 yaşındaki Mehmet Aydın’a “Arkadaş senin banka kurma iznin var mı?” diye sormayan BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) mı?

*”Senin para toplama hakkın yok, gel buraya” demeyen SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mı?

*Yoksa “Bu çocuk bu parayı nasıl kazanacak da bize vaat ettiği kârları verecek” diye düşünmeden cebindeki parayı götürüp yatıran açgözlü, saf vatandaşlar mı?

Hangisi?

Suçlu kim?

Asker ve siyaset

Asker siyaset yapmamalı.

Doğru, yapmamalı.

Ama asker üzerinden de siyaset yapılmamalı.

Hele hele askerin kanı üzerinden…

“Çalışmadan yaşamak” ahlaksızlığı

Çalışmadan yaşamak…

Üretmeden yaşamak…

Toplumumuzda “marifet” haline geldi.

Filanca; çalışmıyor, yan gelip yatıyor, ama beyler paşalar gibi yaşıyor.

Bu tipler, böyle övülüyor…

Oysa çalışmadan ve üretmeden yaşamak, yaşamak istemek, bir ahlaksızlık!

Özellikle Avrupa ve Uzakdoğu toplumlarında…

Türkiye bu ahlaksızlıktan kurtulamadığı sürece, bu memlekette “Çiftlikbank” skandalları bitmez.