Okuduğunuza inanamayacaksınız…

Horoz dövüşü…

Deve güreşi…

Boğa ve Kafkasör…

Köpek yarışı (Derby)…

Uzayıp gider…

Şimdi son zamanlarda, sokakta çocukların dövüştürüldüğünü, kan aktığını, bunun için de para ödendiğini ve bu çocukların üzerine koca koca adamların bahis oynandığı iddiası geldi…

Şoke olduk…

Yani tam Amerika’ya döndü sokaklarımız…

Tebrik ederim!..

Tabii ki başı İstanbul ve İzmir çekiyor…

Pekala, çim halı sahalarda da artık gazozuna maçlar yerine, parasına maçlar oynandığını iddiasını aldığımızı söylesem, ne dersiniz?..

Sahada oynayanlar parasına oynuyor…

Bu yetmiyor…

Ağabeyleri de gençleri kapıştırıp, üzerine bahsi oynuyorlar…

Son zamanların Türk Sineması’nda bu konu sıkça işleniyor…

Belki de farketmişsinizdir…

Ve şok…

Artık kentimizde de, Batı yakasından bir giriş var, halı sahalarda kumar yönünde…

Gebze civarında yapılan operasyonlarda, yasa dışı bahis oynatanların yakalandığını gördünüz…

Bunlar, İddaa oyununu yasa dışı oynatanlardı…

Ama halı sahalardaki maçların da bazı bahis şirketlerince lig şekilde oynatıldığı, burada görevliler bile atandığı ve para ödendiği belirtiliyor…

Çüş artık yaaaa…

Bu kadarına pes…

Türkiye’de, Alman mahkemelerinin ortaya çıkardığı maç satış lekesi Kocaelispor’a, Gebzespor’a sürüldü…

Hele hele Gebzespor’un satış yaptığı maç sayısının 6-7 olduğu bile açıklandı…

Rekor…

TFF hiç çaktırmadan Kocaelispor’u da, Akçaabat Sebat’ı da, Hacettepe’yi de, Gebzespor’u da sürüm sürüm süründürdü ve olayın açığa çıkmaması için de saman altından su yürüttü..

Sırf TFF’nin itibarı zedelenmesin diye…

Artık nasıl bir itibarsa o…

Neyse…

Analar, babalar, ağabeyler, kardeşler dikkat…

Çocuğunuz çim halı sahalarda sağlığını hiçe sayıp maç oynarken, bunu parasına oynama ve oynatılma riskiyle karşı karşıya…

Haaa…

Bu bir iddia elbette…

Belgesi yok…

Şusu yok…

Busu yok…

Çim halı sahipleri de bu noktada azami gayret göstermeli…

Bize ne diyemezler, sorumlulukları var…

Emniyet güçleri yakında böyle bir operasyon yaparsa hiç şaşırmayın…

Zira…

Paranın dini imanı olmaz…