İnsanlığın ortak baharı…

Bugün, 21 Mart.

Bugünün anlamı büyük;

öncelikle “NEVRUZ” yani “Bahar Bayramı.”

Sonra; büyük ozan AŞIK VEYSEL’in ölüm yıldönümü.

Ve; ORMAN BAYRAMI…

Nazım Hikmet; “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/ Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında” diyor!

Ne yazık ki, yaşadığımız toplumda ne doğanın ne de ortak kültürel değerlerimizin değerini yeterince bilmiyoruz.

Bahar, mevsimlerin en güzeli; doğa coşuyor, ağaçlar çiçeğe dönüyor, toprak verimlileşiyor, insan ruhu canlanıyor ve daha üretken hale geliyor. “Yaşama Keyfi” yükseliyor. Gece ve gündüz eşit oluyor.

Nevruz, özünde “Türk ve İran kökenli bir bayram.”

Ancak, zamanla başka toplumların da kültürel yaşamına etki etmiş. Kim, hangi toplum, hangi inanç grubu, nerede yaşarsa yaşasın, “bahar mevsiminde toprağın ve insanın üretkenliğinin” farkında ise, bu duygularla baharı bayram kabul ediyorsa ne mutlu…

Bu gün, aynı zamanda “Orman Bayramı” olarak kabul edilmiş. Peki, ormanlarımızın değerini biliyor muyuz?

Ormanlar insan yaşamı için büyük bir nimet. Ama, bir dilim ekmeği öpüp başına koyan insan, ormanları yok ediyorsa eğer, ne anlamı kalır bayramın?

Ne yazık ki, orman varlığımız hoyratça yok ediliyor; Temiz bir hava almak, dinlenmek, hoşça vakit geçirmek için ormanlık alanlara giden pek çok insan, bütün çöpünü hoyratça ormana bırakıyor. Ateş yakıyor, ya da söndürmeden bırakıyor ormanı yakıyor!

Ülkenin geleceğine ve halkının refah ve mutluluğuna hizmet ettiğini söyleyen siyasi iktidar, ormanlarda siyanürle altın çıkarılmasına ya da maden ocaklarıyla katledilmesine onay veriyor! Yol için, havaalanı için, lüks villalar için ormana kıyıyor!

Ülkemiz ormanlarımıza yönelik ihanetlerin örnekleriyle dolu…

Sonra da şaşırıyor, anlamsız sorular soruyoruz;

Neden kışı kış gibi yaşayamadık?

Neden kar yağmadı?

Neden erozyon oluyor?

Neden su kaynaklarımız hızla tükeniyor?

Ve; bu ulusun en büyük onur insanlarından biri Aşık Veysel…

Görmeyen gözleriyle bütün insanlığı görebilen, özel yaşamında “fedakarlık ve insanca duyguların” en güzel örneklerini veren, bir halk ozanı olarak unutulmaz eserler bırakan, Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkan bir güzel insan. Nurlar içinde olsun.

Yazımızı, O’nun bir şiiri ile noktalayalım;

“Aldırma cahilin kuru lafına

Kültürsüz insanın külü yalandır

Hükmetse dünyanın her tarafına

Arzusu hedefi, yolu yalandır.

***

Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz

Gül dikende biter, diken gül olmaz

Vız vız eden her sineğin bal’olmaz

Peteksiz arının balı yalandır.

***

İnsan bir deryadır ilimle mahir

İlimsiz insanın şöhreti zahir

Cahilden iyilik beklenmez ahir

İşlediği amel hali yalandır.

***

Cahil okur amma alim olamaz

Kamillik ilmini herkes bilemez

Veysel bu sözlerin halka yaramaz

Sonra sana derler deli yalandır.”