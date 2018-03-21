Et fiyatları hani ucuzlayacaktı?

Bizi yönetenlerin üstün zekâlarına diyecek yok!

Hatırlayın, neden et ithal edilmesine karar verilmişti?

Et fiyatları ucuzlasın, diye değil mi?

Ne oldu, et fiyatları ucuzladı mı?

Yoo, tam aksine arttı, artmaya da devam ediyor.

Neden artıyor?

Çünkü “et” konusunda da tıpkı “petrol” gibi dışa bağımlıyız da ondan.

Dolar ve Euro artınca, et fiyatları da artıyor.

Dana karkasın kilo fiyatı geçen aya göre yüzde 4.3 artmış.

Kuzu karkas ise geçen aya göre yüzde 9.1 yükselmiş.

Anlayacağınız…

“Et” de artık “petrol” gibi.

Nasıl arabanızın deposunu her doldurduğunuzda farklı fiyat ödüyorsanız…

Kasaptan her et aldığınızda da daha yüksek ödeme yapıyorsunuz.

Ne kadar muhteşem bir ülkeyiz değil mi?

Köy ahalisi, il ve ilçelere göç etti…

Herkes bey-paşa oldu, kimse çalışmıyor…

Köylerde nüfusumuzun sadece yüzde 7.5’i kaldı, kalanların da yarısı çalışamayacak kadar yaşlı…

Topraklarımız bomboş…

Karayolundan saatlerce git, bir tek hayvan sürüsüne rastlayamazsın…

Eee, aç karınlarımızı doyurmak için et de lazım, ne yapacağız?

Bizi yönetenler kolayını bulmuş…

Yurt dışından aldığımız borç paraları, borç aldığımız ülkelere geri verip etlerini satın alıyoruz.

İşte sofralarımızdaki etler, o etler.

Dolar ve Euro ile satın aldığımız etler…

Rusya’dan, Sırbistan’dan, Bulgaristan’dan, Bosna Hersek’ten, Polonya’dan, Belçika’dan, Fransa’dan, Romanya’dan, İspanya’dan, Letonya’dan, Macaristan’dan, Arjantin’den, Çekya’dan, Brezilya’dan döviz ödeyerek getirttiğimiz etler…

Ne güzel memleket değil mi?

Ekmek elden, su gölden!

Yukarıdaki ifade eskiden bir deyimdi, şimdi gerçek oldu.

Ekmek, gerçekten elden…

Millet ense yapıyor, topraklarımız bomboş, ekmeklik buğdayımızı dışarıdan alıyoruz…

Et, dışarıdan…

Kuru fasulye, dışarıdan…

Nohut, dışarıdan…

Mercimek, dışarıdan…

Daha hangi birini sayayım?

Allah, hepimize akıl fikir versin!

Anadolu’da sıkça kullanılır bu deyim.

Birine doğruları anlatırsın anlatırsın, baktı anlamıyor, “Allah sana akıl fikir versin” der, geçeriz.

Şu anda bizim, hepimizin, Türk milletinin durumu da aynı.

Dört mevsimi yaşayan ülkemiz var…

Yeterince verimli toprağımız var…

Derelerimizden, nehirlerimizden su hiç eksik değil…

Ama gel gelelim, soframızdaki yiyecekleri yetiştirmekten, üretmekten aciziz.

Avuç dolusu döviz verip ithal ediyoruz.

Dövizimiz de olsa!

Hepsi borç!

Hangi ülkelerden et satın aldığımızı yazdım.

Diğer gıda ürünlerini nerelerden aldığımızı da yazayım.

*NOHUT: Meksika, Hindistan, ABD, Arjantin.

*ELMA: Şili

*SARIMSAK: Çin

*HAVUÇ: Avustralya

*ÇAY: Sri Lanka

*KAVUN-KARPUZ: İran

*KURU FASULYE: ABD, Kırgızistan, Kanada, Peru, Etiyopya, Mısır, Bangladeş, Çin.

*KIRMIZI BİBER: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

*KEREVİZ: İspanya

*CEVİZ: ABD, İran

*BEZELYE: Rusya, ABD, Kanada, Macaristan, Almanya.

*KURU SOĞAN: İran

*BUĞDAY: Rusya, ABD

*MERCİMEK: Kanada

Liste uzayıp gidiyor.

Özetlersek…

Türkiye, 126 ülkeden 133 kalem gıda ürünü ithal ediyor.

Bu durum karşısında söylenecek şu söz kalıyor:

Ülke olarak, herhalde aklımızı peynir ekmekle yemiş olmalıyız.

“Sanayi ülkesiyiz” desek, sanayi ülkesi değiliz…

Yukarıdaki rakamlara göre, “tarım ülkesi” hiç değiliz…

“Turizm ülkesiyiz” diyoruz, ama bunu da yeterince beceremiyoruz…

O halde biz neyiz arkadaş?

Hem sanayi, hem tarım, hem turizm ülkesi olma potansiyelimiz varken, bunu neden başaramıyoruz?

Günlerimiz hep böyle lak lakla mı geçecek?

Kendimize de, ülkemize de yazık ediyoruz!

Bu, sürdürülebilir bir yaşam tarzı olamaz.

Bakalım ne zaman kendimize geleceğiz?