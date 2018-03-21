Kocaeli için önemli bir kayıp

Kentimiz sanayinin getirdiği dezavantajını yaşayan bir şehir.

Kocaeli’nin havası malum… Genel anlamda havası kötü olan şehrimizde doğan çocukların birçoğu alerjik ya da astımlı olarak dünyaya geliyor. Hal böyle olunca da işinin ehli doktorlara ihtiyaç duyuyoruz.

Birçok aile alerji ya da astımla mücadele ediyor.

O yüzden birçok anne babanın yolu mutlaka hastane kapılarından geçiyor.

Çocuklarına şifa arayan aileler genelde soluğu Derince Araştırma Hastanesi’nde alıyorlardı.

Devlete bağlı hastaneler arasında Çocuk Alerjisi Uzmanı tek isim Dr. Emre Akkelle idi.

Kendisini bende tanırdım.

Başarılı bir isim. İşinin ehli bir hekim, vazifesinin her şeylin önünde tutan bir doktor…

Zaman zaman kapısındaki hastaları muayyene edebilmek için öğlen yemeklerine bile çıkmayacak kadar asil bir insan.

Teşhis ve tedavileriyle pek çok ailenin yüzünü güldüren bu genç kardeşimiz artık aramızda değil.

İstanbul’a tayini çıkan Emre Bey, artık İstanbullu hastalarına deva olacak.

Emre Bey’in kentimizden ayrılması, Kocaeli için ve Derince Araştırma Hastanesi için önemli bir kayıp.

Yerine önümüzdeki aylarda yeni bir atama yapılacak ancak. Derince Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Alerji Polikliniği yeniden işlemeye devam edecek.

Emre Akkelle’ye Kocaeli’de bıraktığı hoş seda için tüm hastaları adına teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun…

Kozluk MuhtarlığıKozluk’a geri dönüyor

Yıllardır Belsa Plaza’da faaliyet gösteren Kozluk Muhtarlığı önümüzdeki günlerde Kozmluk Mahallesi’ne geri dönüyor. Mahalle sakinleri için önemli bir sorun olan uzak olan muhtarlık binası nihayet ait olduğu yere dönüyor. Şehit Er Tezcan Sürek Sokağa taşınacak olan muhtarlık binası, önümüzdeki ay itibariyle burada hizmet vermeye başlayacak.

Tuğrul Hoca’dan TIP Fakültesine övgüler

Emekli müzik öğretmeni Tuğrul Doğan Karagöz, bir süre önce biricik kızı Ezgi Karagöz Varlı’nın rahatsızlığından dolayı KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kızının tedavisiyle ilgilendi. Yaklaşım on gün süren tedavi sürecinde hastanenin ilgisinden memnun kalan Tuğrul Hoca, Başta Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. N. Zafer Cantürk’e, Bölüm doktoru Veysel Beye bölüm sekreteri Fatma Uygun’a, Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rebiay Kıran’a, Doç. Dr. Evren Otyakmaz Demirsoy’a, bölüm sekreteri Yeter Zihni’ye ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Şengül Yurt’a yakışan bir davranış

Körfez Yarımca’da faaliyet gösteren Yurt Market ve Şengül’ün Ev Yemekleri Lokantası’nın sahibi olan, Şengül Yurt, Afrin operasyonlarına destek ve Çanakkale Şehitlerimizi anmak adına dev bir bayrak hazırlatarak Körfez’in en işlet caddesine bu bayrağı astı. Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Afik Ersoy Cadde üzerine asılan dev Türk bayrağı, caddeye ayrı bir güzellik kattı. Çevre sakinleri ve esnaflar tarafından, Şengül Hanım’ın bu duyarlı davranışı memnuniyetle karşılandı.

Gebze Ovacık İlkokulu sobadan kurtuldu

Gebze şehir merkezine 24 km uzaklıktaki tek derslikli Ovacık İlkokulu, yıllardır soba ile ısınmaya çalışıyordu. Başiskele’de üretim yapan Yavuzer Mühendislik, çocukların “Üşüyoruz” feryadını duyarak okula kat kaloriferi döşedi. Çocuklar yaşadıkları mutluluğu resim yapıp, mektup yazarak gösterdi.Başiskele Karadenizler Mahallesi Barbaros Caddesi’nde kendi geliştirdiği, katı yakıt kullanarak az tüketimle yüksek ısı sağlayan “Azyak” kat kaloriferleri üreten Yavuzer Mühendislik Isıtma Sistemleri, Gebze’de Ovacık İlkokulu’nda sobalı okulda eğitim gören öğrencilere anlamlı bir yardımda bulundu. Gebze şehir merkezine 24 km uzaklıkta olan, 18 öğrenci ve 1 öğretmenin yer aldığı ilkokul yıllardır ısınmak için soba kullanıyordu. Kırsal kesimde bulunan okuldaki soba, sınıfı tam olarak ısıtmaya yetmiyor, öğrenciler çok üşüyordu.Ovacık İlkokulu’nda yaşanan sıkıntıya kayıtsız kalmayan Yavuzer Mühendislik, sınıfa kat kaloriferi döşeyip, öğrencileri ısıtmayan sobadan kurtardı. Öğrenciler yaşadığı mutluluğu duygusal mektupları ve yaptığı resimlerle gösterdi. Yavuzer Mühendislik Sahibi Ertuğrul Yavuz’a yardımlarından dolayı plaket de veren öğrencilerin bir mektubunda, “Siz yokken biz sobalı bir okulda yaşıyorduk. Yerler çok soğuktu. Ama siz geldiniz bu okul sıcaklandı” yazıyordu. Ertuğrul Yavuz, hayatının en anlamlı hediyesini aldığını belirterek öğrencilere mutluluk diledi.