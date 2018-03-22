Güreş kurallarında yeniden değişiklikler

Dünya Güreş Birliği oldum olası aklına estikçe Güreş kaidelerinde değişikliğe gider. Kaidelerde bu kadar sık değişiklik başka branşlarda görülmez. Güreşin sonucu kim rakibin sırtını yere getirirse o kazanır geçerliliğine ek kazanma uygulaması yeni, yeni kaidelerin oluşmasına veya değişikliklere sebep olmaktadır. Bir de sanki Dünya Güreş Birliği çalışıyor izlemini yaratmak.
Aşağıda yeni kaidelerin açıklaması Merkez Hakem Kurulu tarafından Güreş Federasyonumuzca yayınlanmıştır. Yeni kaideler hayırlı olsun.
15 Mart 2018 tarihinde UWW tarafından yayınlanan aşağıdaki değişiklikler ülkemizde 19 Mart 2018 , uluslararası müsabakalarda ise 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır
Madde 8 : Nordik Sistemde Sıralamayı belirleyen kriterler aşağıdaki gibidir
Enfazla galibiyet sayısı olan güreşçi ilk sırada yer alır.
Aynı grupta iki güreşçi eşit galibiyet sayısına sahipse aralarındaki maçın galibi üst sırada yer alır.
Sporcular arasındaki diğer bütün beraberliklerde güreşçilerin yaptığı bütün müsabakalar dikkate alınarak aşağıdaki kriterlere göre sıralama belirlenir:
– En fazla klasman puanı
– En fazla tuşla galibiyet
– En fazla teknik üstünlükle galibiyet
– Kazanılan en yüksek toplam teknik puan
– Kaybedilen en az toplam teknik puan
– En küçük kura numarası çeken
Madde 21 :Müsabaka sırasında minder amirinin çağrısı ile yapılan konsültasyonda video ya bakılmadan sadece sözlü olarak yapılacak. Videoya sadece itiraz ( challenge ) sırasında bakılacak.
Madde 47 :
GR güreşte pasivite vermek için beklenen süreler ( 2 dk. ve 30 dk ) kaldırılmıştır. Pasivite’den dolayı yerde başlama her devrede bir kez olmak suretiyle sınırlandırılmıştır.
Negative güreş olarak adlandırılan ve illegal hareketlere verilen cezalar SR güreşte ihtar + 1 puan, GR güreşte ihtar + 2 puan olarak değiştirilmiştir.
Madde 49 : Oyundan kaçış SR güreşte ihtar +1 puan GR güreşte ihtar +2 puan olarak değerlendirilecektir
Madde 50 : Minderden kaçışta aynen oyundan kaçış gibi değerlendirilirken sadece tehlikeli pozisyonda minderden kaçış ve fauller her iki stilde de ihtar + 2 puan ile değerlendirilecektir.
Madde 52 :
GR güreşte atak güreşçinin ayakla yaptığı fauller de;
Birinci ihlal de : sözlü uyarı
İkinci ihlalde : atak güreşçiye ihtar + rakibine 1 puan
GR güreşte defansifgüreşçinin ayakla ( kendi ayağıyla veya rakibini ayağına )yaptığı fauller de;
Birinci ihlal de : defansif güreşçiye ihtar + rakibine 2 puan
İkinci ihlal de : müsabakadan diskalifiye
Madde 53 : Centilmenlik dışı davranışlarda ve kasti büyük faullerde ( Brutality ) faulü yapan güreşçi kırmızı kart ile cezalandırılacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz