İbrahim Karaosmanoğlu HERKESİN başkanı mı?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2004 yılından beri Kocaeli’yi yönetiyor…

Yazıma başlamadan önce size Karaosmanoğlu’nun öz geçmişinden bahsetmek istiyorum…

1952 yılında İzmit Yuvacık’ta doğdu. 1977 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. 1978-1989 yılları arasında Kırıkkale Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi ve İzmit Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmen ve yönetici olarak görev aldı.

1989-99 yılları arasında İzmit’te 10 yıl Yuvacık Belediye Başkanlığı yaptı. AKP’nin kuruluşunda Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aktif olarak görev aldı. AKP Kocaeli Teşkilatında kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Başbakan Danışmanı olarak Ankara’da görev yaptı…

Aldığım bilgiye göre bir dönem Gebze Belediye Başkanı Ahmet Pembegüllü’nün danışmanlığını yaptı…

2004 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı oldu…

Halen de sürdürüyor…

Yani 14 yıldır, Kocaeli’yi yönetiyor…

Evli ve 5 çocuk babası…

ÖNÜMÜZDE 1 YIL VAR

Başkan Karaosmanoğlu, Antikkapı’da yapılan Yatırım Gündemi toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2014-2019 dönemini değerlendirdi…

Vaatlerinin yüzde 91’ini gerçekleştirdiklerini söyledi…

Slayt eşliğinde yatırım gündemini paylaşan Başkan Karaosmanoğlu, sanki son 4 yılını değil de, 14 yılı değerlendirir gibiydi…

“Hali hazırda devam edenlerle birlikte, vaatlerimizin çok şükür % 91'ini tamamladık.

Önümüzde 1 yıl var.

Hedefimiz, vaatlerimizin % 100'ünü tamamlamak” dedi

**

Başkan Karaosmanoğlu, sanki veda eder gibiydi…

Sanki vaatlerimizin yüzde yüzünü tamamladıktan sonra “benden bu kadar” der gibiydi…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin devasa bir bütçesi var…

2 milyar lirayı (eski parayla 2 katrilyon lira) aşan bir bütçesi var…

Başkan Karaosmanoğlu için hiçbir şey yapmadı demek doğru olmaz…

Ama görev yaptığı 14 yılda “Kocaeli’ye çağ atlattı mı?”, hayır atlatamadı…

İNTERNET SİTESİNE YASAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, büyük işlerle uğraşacağına, küçük işlerle uğraşıyor…

Örneğin; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bütün birimlerde, gazetemizin internet sitesine girilemiyor…

Yasaklanmış…

Neden girilemiyor…

Çünkü Kocaeli Gazetesi, AKP’nin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borazanlığını yapmıyor…

SANAYİ SİTESİNE DERS VERMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son olarak İzmit Sanayi Sitesi ile ters düştü…

Sanayi sitesi yoluna bir yol şerit koymak ve yeni bir kapı açmak istedi…

İzmit Sanayi Sitesi yönetimi bunu kabul etmedi…

Sen misin kabul etmeyen deyip, ertesi gün, sanayiye girişte dubalarla ayrılan yolun dubalarını kaldırdı…

Koskoca Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığına bakın…

Büyükşehir, site yönetimine kızıyor, siteye giden yolun dubalarını kaldırıyor…

Aklınca site yönetimine ders veriyor…

Koskoca Büyükşehir Belediyesi bu kadar küçük işlerle uğraşmamalı…

Eleanor Roosevelt’in bir sözü var…

Büyük beyinler fikirleri, orta halliler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır…

HERKESİN, HERKESİMİN BAŞKANI!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, seçim dönemlerinde “Herkesin, herkesimin başkanı” diye slogan kullanıyor…

Tamam da Sayın Karaosmanoğlu, gazeteler arasında ayrım yapıyorsunuz, internet siteleri arasında ayrım yapıyorsunuz, kendinize yakın gazete yöneticilerini toplantılarınıza davet ediyorsunuz, bu ayrım değil de nedir…

“Herkesin, herkesimin başkanı” diye yaptığınız slogana bağlı kalın…

Ya da bu sloganı bir daha kullanmayın…

Çünkü; o sloganın gereğini yerine getirmiyorsunuz?

Cihanda Sağlık’ınyeni sayısı çok özel

Özel Cihan Hastanesi’nin dört aylık sürede yayınladığı ‘Cihanda Sağlık’ adlı derginin bu ayki sayısı 14 Mart Tıp Bayramı ağırlıklı olarak hazırlandı. Kurumda görev yapan uzman hekimlerin kaleme aldıkları “Migren nedir, tedavileri” ve “Reflü cerrahisi ve tedavisi” gibi konuların makalelerle gündeme alındığı derginin son sayısında bel ağrıları, saç ekimi, kalp rahatsızlıkları, güzellik merkezi, diyet, çocuk sağlığı, beyin alanlarında da yorumlar ve bilgiler paylaşılmış.

Ayrıca organ bağışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Yeşilay Haftası gibi önemli tarihler de yayında unutulmamış, bu şekilde önemli mesajlar da verilmiş. Doktorların ve hastanedeki birimlerin de tanıtıldığı ‘Cihanda Sağlık’ adlı derginin bu sayısında bir de vefada bulunulmuş.

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden, kentin en özel hekimleri arasında yer alan Çocuk Hastalıkları mütehassısı Necati Günaltay için de yayında bir bölüm hazırlanmış. Uzm. Dr. İbrahim Kahraman tarafından kaleme alınan makalede, Günaltay’ın çocukların sevgili olmuş, küçüklerin ‘Necati Amcası’ denilen bir hekim olduğu vurgusu yapılmış. Bu vesile ile bizler de aramızdan ayrılan Necati Günaltay’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Abdullah Ağa!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, önceki gün Antikkapı Restoran’da STK temsilcilerine son 4 yıldaki yatırımlarla ilgili bilgi verdi… Toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan da katıldı… İşverenle toplu sözleşme görüşmelerini tamamlayan Karacan, oldukça rahatlamıştı… Toplantının başlamasını beklerken, ayaklarını üst üste atmış, tespih sallıyordu… Bu görüntüye görenler Karacan için, “Abdullah Ağa” yakıştırması yaptılar…