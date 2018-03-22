İktidarın genel merkezini küçümseyenler var

2019 yılı tam anlamı ile seçim yılı olacak. Önce yerel seçimde sandık başına gidecek ve belediyelerimizin yeni patroncuklarını tespit edeceğiz. Sonrasında hiç zaman kaybetmeden yeni seçime endeksleyeceğiz kendimizi.

Yerel seçimin sonuçları pazar gecesi mi açıklandı, pazartesi, salı ve çarşamba günleri sevinen sevinecek, üzülen üzülecek, itiraz eden seçim kurullarının, adliyelerin yolunu tutacak…

Görevler teslim alındıktan bir gün sonrasında ise vakit kaybetmeden bu kez cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği için hazırlıklara başlayacağız. Asıl dananın kuyruğunun kopacağı zaman olan bu seçim döneminde olacak. Öyle ki bu seçim sürecinde de, sonuçların açıklanmasının ardından da memlekette biraz gerilim hakim olacaktır.

Bize göre seçimlerden çok daha önemlisi, kasım ayındaki seçimlerin provasının yapılacağı 2019 Nisan ayındaki yerel seçimler için adaylıkların durumu.

Özellikle iktidar partisinde kendisini dev aynasında görerek “Kesin aday benim” mantığını güdenler, çok büyük bir ihtimalledir ki, hissedilir derecede eziklik yaşayabilirler. Malum, 2014 seçim süreci bunun en büyük göstergesidir…

Örneğin, Körfez ilçede İsmail Bey’in adaylığını kimse görmedi, anlamadı…

Derince’de “Ne Aziz, ne de Ali Haydar” diyenler yanıldı…

Dilovası’nda hem “Cemil Yaman”, hem de “Halit Yaşar” diye tutturanlar beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı…

Kandıra’da değişimin neden ve nasıl olduğunu çözebilen yok…

Çayırova’da belli bir çoğunluk “Şevki Demirci” üzerinde olumlu görüş belirtse de ihtimal dahilinde olan farklı isimler de vardı…

Kartepe’de, dönemin ilçe başkanı Hasan Kandaz ve teşkilatın çok büyük bir bölümü “Şükrü Karabalık” diye tutturmasına rağmen, genel merkezin adayı “Hüseyin Üzülmez” oldu…

Yani AK Parti’de genel merkez yönetimi, değişimin adeta dibine vurdu. Bunun karşılığı olarak 12 ilçede 12 yaptı. Üstüne zaten çok güçlü olduğu üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki hakimiyet sürecini üç döneme uzattı…

Şimdi buradan şunu anlıyoruz; AK Parti’nin genel merkezi siyasette özellikle adaylık düşüncesinde ahde vefaya dikkat etse de, değişimin elde edilebilecek avantajlarından hiçbir zaman ümidini kesmiyor. Şimdi özellikle 2014 sürecinde başkanlıklarını kaybedenlerin beklentileri yeni bir Derince gibi olabilmek. Onların akıllarında “Ali Haydar yaptı ise biz de yaparız” tarzında bir beklenti oluşmuş…

Bakın “Yapabiliriz” değil, “Yaparız” mantığını güdüyorlar, dolayısıyla kendilerinden son derece eminler…

Fakat AK Parti Genel Merkezi’ndeki idare anlayışı, bana göre “Değişim, ancak içeriden açılabilen bir kapıdır” izahına daha çok yatkın. Bu yüzden kapıyı kim açıp kapatıyor, ona bakmak lazım.

Böyle bir dönemde, yani AK Parti açısından özellikle oy hesaplarının en kötü ihtimaller ve senaryolar dikkate alınarak yapıldığı bir zamanda kimse bir takım yakın ilişkilerle adaylıklarının kesinliği üzerinde bir beklenti içine girmesin.

Bunu altı çizili şekilde, şiddetle tavsiye ediyorum…

Çünkü duyuyoruz ki, kimileri “Ben kesenin ağzını açtım” diyecek kadar durumu küçümsemeye başlamışlar.

Evet, bana da öyle geliyor ki AK Parti’nin ilimizdeki adayları belirlenirken ciddi oranda bir değişim yaşanacak. Fakat açıkça iddia ediyorum, iktidar temsilcileri yeniliği dünde ararlarsa, yarını göremez, tersine mehter gibi bir ileri iki geri yaparak partinin yerel iktidarında gerileme dönemine net bir şekilde başlarlar.

Bu durumu emin olun genel merkez yönetimi de görüyor. Kuvvetle muhtemeldir ki, tavrını da bu şekilde belirleyecektir.