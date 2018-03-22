Alemdaroğlu’na dünya şampiyonluğu haram!

IFS Liseler Arası kızlar Dünya Futsal Şampiyonası’nda, Brezilya ile final oynayan Barbaros Hayrettin Lisesi kızları, Dünya devi karşısında 5-1 mağlup olarak, Dünya ikincisi oldu. Bu başarı Dünyada ses getirdi. Takımımıza tebrik yağdı… Teknik patron Hasan Alemdaroğlu ise çok üzgün. İkinci kez yıkıldı… Neden mi?... Anlatayım…

Sadece bu gazetede okuduğunuz gibi, ikinci kez Dünya şampiyonluğunu kaçırdı Alemdaroğlu, çoğu kişi bunu bilmez. Çünkü bir tek ben takip edip yazdım. 7 yıl önce, Karşıyaka Lisesi kızlarıyla futbolda Dünya Şampiyonluğunu Almanya karşısında sadece 11 kişi ve kalecisiz çıkarak kıl payı kaçıran rekortmen Antrenör Hasan Alemdaroğlu, bir kez daha, bu kez İsrail’de finalde kaybetti ve yine Dünya ikincisi oldu. Ama genç teknik adam, kafasına koydu. Dünya şampiyonu ooo-luu-naaa-caaak… Kızlarımızı ve Alemdaroğlu’nu can-ı gönülden kutluyoruz…

Brezilya’da ne mi olmuştu?..

Benim şahsi girişimlerim sayesinde, Bakanlık kendilerine bütçe ayırdı ve Brezilya’ya gittiler…

Ancak bakanlık, son derece farklı bir bakış açısıyla, ‘Kızlar futbol oynamaz’ mantığını güttüğü için, sadece ve sadece 13 kişiyle Brezilya’ya gitmelerine izin verdi…

Düşünün erkekler yurt dışına giderken, bakanlık kızları göndermeme kararı almış, gazetemizin baskıları sonrasında, bu mantıksız karardan vazgeçmişti…

Sonuçta kızlar 13 kişiyle gittikleri Futbol Şampiyonası’nın finaline kadar yükseldiler. Ancak yarı finalde, kaleci kırmızı kart görünce, finalde savunmadan bir oyuncu kaleye geçti…

Alman panzerleri karşısında direnen kızlar yenilerek ikinci oldu...

Ama gönüllerin şampiyonu ilan edildi…

Yabancı gazeteler bu olaya geniş yer verdi…

Hasan Alemdaroğlu’nun işte böyle bir hikayesi var…

Bir çok konuda beraber çalıştık, sanıyorum gazete olarak hayli desteğimiz oldu, Doruktakiler’de zirveye de çıkardık ama daha işimiz bitmedi…

Beraberce mutlaka gelecek yıl Dünya Şampiyonluğu yakalayacağız…

Biz de şimdiden kolları sıvayacağız ve destek vereceğiz…

Rahat uyu Zeynep Eroğlu…

Emanetin emin ellerde!