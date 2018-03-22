Akademik Odalar Birliği ve çöp fabrikası

Sevgili okurlarım, rant peşinde koşan müteahhit ve siyasilerin köpekleri havlamaya devam etsin, biz işimize bakalım.

Bu kent için, bu ülke için doğruları yazmaya devam edelim.

Önce size bir soru:

Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin, çöp fabrikası Kocaeli’nin en temiz yeri Umuttepe’de mi yapılmalı?

Söyleyin Allah aşkına, Umuttepe, çöp fabrikası yapılacak yer mi?

İzmit’in gelişme sahası…

Kocaeli Üniversitesi yanı başında…

Üniversite hastanesi burnunun dibinde…

Yapımı devam eden devasa şehir hastanesi hemen berisinde…

Su havzası içinde…

İzmit’e nefes aldıran kuzey rüzgârlarının koridorunda…

Bölge olduğu gibi ormanlık…

Cennetten bir köşe…

Birileri kafayı takmış, buraya çöp fabrikası yapmak istiyor.

Kocaeli’nin cennetten bir köşesi var, burayı da cehenneme çevirecekler.

Sonra oturup hep birlikte halimize ağlayacağız.

“Çöp fabrikası Umuttepe’de yapılmalı” diyen acaba kaç kişi var?

Çok merak ediyorum.

İzmit sokaklarında dolaşılsa…

“Umuttepe’de çöp fabrikası yapılacak, kabul ediyor musunuz?” diye sorsa…

Acaba kaç kişi “evet” der.

Denemesi bedava!

Fahri Örengül’ün önerdiği gibi, halk oylaması yapalım, sonucu görelim.

Doğrusu da bu!

Sen halkın parasıyla, halka inat, halka zarar verecek bir şey yapamazsın!

Sen halkın parasıyla halka eziyet edemezsin!

Ettirmezler…

Ortalık bu kadar boş değil!

Köpeklerini havlatarak halkı, halkın temsilcilerini, toplumun dinamiklerini sindiremezsin!

Köpekler sahiplerine rant sağlamak için ne kadar havlarlarsa havlasınlar, bu kent kendi doğru yolunu bulacak, çöp fabrikası konusunda yanlış adım atılmasına izin vermeyecektir.

Önemli olan, rant çevrelerinin değil, halkın gücüdür

Sevgili okurlarım, şu “çöp fabrikası” olayında bir kez daha gördüm.

Bazı rant çevreleri, “Biz bu kentte istediğimizi yaparız, elimizde iktidar gücü var, emrimizde basın gücü ve havlamaya hazır köpeklerimiz var” diye düşünseler de yanılıyorlar.

Vallahi de yanılıyorlar, billahi de yanılıyorlar.

Çünkü en büyük güç, halkın gücüdür.

Siz halkın aleyhine olan bir şeyi yapamazsınız, yaptırmazlar.

Bir süre önce “imar rantı”nı kotarmaya çalıştınız, başarabildiniz mi?

Köpeklerinizi günlerce “imar rantı”na karşı çıkanların üzerine saldınız, sonuç alabildiniz mi?

Demek, olmuyormuş.

Demek, “doğru” eninde sonunda yol alıyor, “yanlış” bataklıkta boğuluyormuş.

“Çöp fabrikası” konusunda da sonuç alamayacaksınız.

Çöp fabrikasını Umuttepe’de yapamayacaksınız.

Çünkü tuttuğunuz yol, yol değil.

Köpeklerinizi istediğiniz kadar havlatın…

Köpeklerinizi istediğiniz kadar “çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasına karşı çıkanlar”ın üzerine sürün…

Sonunda haklı olanlar galip gelecek.

Bu kentin sahipleri, bu kentin çıkarını düşünenler henüz ölmedi.

Akademik Odalar Birliği, bir kez daha devrede

Tanıyorsunuz, biliyorsunuz… Ama ben size Kocaeli Akademik Odalar Birliği’ni bir kez daha takdim etmek istiyorum.

Kentimizin dinamik, duyarlı, eğilmeyen, dik durmasını bilen 19 kuruluşunun oluşturduğu bir birlik.

Bir araya gelmişler, Kocaeli ile ilgili belirli konularda “ortak hareket etme” kararı almışlar.

Birlikte şu kuruluşlar var:

*Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Kocaeli Tabip Odası

*Kocaeli Barosu

*Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

*Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

*Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

*Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği

*Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

*İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi

*Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli Temsilciliği

*Şehir Plancıları Odası Kocaeli Temsilciliği

*Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Doğu Marmara Temsilciliği

*Kocaeli Diş Hekimleri Odası

*Kocaeli Eczacı Odası

*Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası

Gördüğünüz gibi, Kocaeli’nin belli başlı meslek grupları bu birlik içinde.

Birlik, “çöp fabrikası” konusunda taa işin başından beri devrede.

Bir dizi toplantılar yaptı…

Çalışma grubu kurdu…

Rapor hazırlattı…

Bilimsel bir rapor!

64 sayfalık kitap haline getirilen raporun tam adı şöyle:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce inşaatı planlanan KENTSEL KATI ATIKTAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ adı altında yürütülen projeye ilişkin değerlendirme raporu”

Raporu başından sonuna dikkatle okudum.

Her şey net!

Dobra dobra!

Bugün raporu bir cümleyle özetleyeyim, önümüzdeki günlerde ayrıntılarıyla anlatacağım.

Özeti şu:

Kocaeli Akademik Odalar Birliği, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasına “HAYIR” diyor.

Böyle bir tesisin Umuttepe’de yapılmasını son derece sakıncalı buluyor.

Raporda çöp fabrikasının nerede yapılması gerektiği de belirtiliyor.

Konuyu yazmaya devam edeceğim, bizi izlemeyi sürdürün!