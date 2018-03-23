Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği 5. İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası 17-18 Mart 2018 tarihlerinde Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda düzenlendi. Yedi farklı kategoride oynanan turnuva İsviçre Sistemi ile altı tur üzerinden eşlendirildi. Düşünme süresi olarak 35 dakika 30 saniye eklemeli temponun kullanıldığı organizasyonda başhakemliği ulusal hakemlerimizden Ali Fuat Aydın yaptı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvada TSF Lisans Bilgi Sistemi verilerine göre Düzce, Sakarya, Bolu, İzmir, Muğla, İstanbul, Kilis, Hatay, Kırklareli, Ankara, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Mersin, Samsun olmak üzere 16 ilden 367 sporcu mücadele etti.

Kategorilerinde şampiyon olan sporcular ise şöyle sıralandılar;

7 Yaş Kategorisi (54 sporcu) : Ahmet Burak Beker 6 puan

8 Yaş Kategorisi (57 sporcu) : Ecrin Zeycan Şahin 6 puan

9 Yaş Kategorisi (62 sporcu) : Erdem Cahit Karataş (İstanbul) 6 puan

10 Yaş Kategorisi (54 sporcu) : Berkay Şerifler 5,5 puan

12 Yaş ve Altı Kategorisi (46 sporcu) : Kaan Onur Demirtaş (Bolu) 6 puan

15 Yaş ve Altı Kategorisi (42 sporcu) : Muhammed Talha Güler (Düzce) 5,5 puan

16 Yaş ve Üstü Kategorisi (52 sporcu) : Mehmet Aşkın Taşan (Çanakkale) 6 puan

Satranç dolu günler dileğiyle…

Kısa… Kısa…

>>> 9. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvası, 03-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

>>> Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 20-29 Nisan 2018 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde Aday Hakem Kursu açılacak.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

Yazımı hazırladığım sırada Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen (NOR) ile unvan maçı yapacak sporcuyu belirleyecek FIDE Adaylar Turnuvasındaki son durumu aşağıda ilginize sunuyorum.

1. Caruana, Fabiano GM USA 2784 5½ puan 2928 ELO 2. Mamedyarov, Shakhriyar GM AZE 2809 5 puan 2874 ELO 3. Grischuk, Alexander GM RUS 2767 4½ puan 2832 ELO 4. Ding, Liren GM CHN 2769 4 puan 2788 ELO 5. Karjakin, Sergey GM RUS 2763 3½ puan 2748 ELO 6. Kramnik, Vladimir GM RUS 2800 3½ puan 2738 ELO 7. Aronian, Levon GM ARM 2794 3 puan 2695 ELO 8. So, Wesley GM USA 2799 3 puan 2696 ELO

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Kramnik, Vladimir (ELO 2800/RUS - 1975 Doğumlu)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2784/USA - 1992 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Af6 3.Axe5 d6 4.Af3 Axe4 5.Ve2 Ve7 6.Ac3 Axc3 7.dxc3 Vxe2+ 8.Fxe2 Ac6 9.Fe3 Fe7 10.0–0–0 0–0 11.Khe1 Ff6 12.Ad2 Ke8 13.Ff3 Ae5 14.Ff4 Sf8 15.Fd5 c6 16.Fb3 Ff5 17.h3 g5 18.Fh2 Sg7 19.c4 g4 20.Ae4 Fxe4 21.Kxe4 Fg5+ 22.Sb1 gxh3 23.c5 f5 24.Kb4 hxg2 25.Kxb7+ Sh8 26.cxd6 Af3 27.Fa4 Axh2 28.Fxc6 Kad8 29.d7 Ke2 30.Fxg2 Kxf2 31.Fc6 Ag4 32.Kxa7 Ae3 33.Kg1 h6 34.Kc7 Sg7 35.a4 Sf7 36.Fb5 Se7 37.a5 Kf4 38.c3 Sd6 39.Kb7 Kg4 40.Ke1 f4 41.a6 h5 42.a7 Ka8 43.b4 h4 44.c4 h3 45.c5+ Se5 46.Kb8 Kxa7 47.Kg8 Ff6 48.d8V Fxd8 49.Kxg4 Ff6 50.Kg6 Kb7 51.Fe2 Kxb4+ 52.Sa2 Ac2 53.Kc1 Ad4 54.Fd3 Ka4+ 55.Sb1 Ab3 56.Ke1+ Sd5 57.Sc2 Ad4+ 58.Sb1 Af3 59.Kd1 Ka1+ 60.Sc2 Kxd1 61.Fa6 Kd2+ 62.Sc1 Fb2+ 63.Sb1 Sxc5 64.Fb7 Ae5 65.Kf6 f3 66.Kf5 f2 0–1

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM So, Wesley (ELO 2799/USA - 1993 Doğumlu)

GM Aronian, Levon (ELO 2794/ARM - 1982 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 0–0 8.a4 b4 9.a5 d6 10.d3 Fe6 11.Fxe6 fxe6 12.Abd2 Kb8 13.Ab3 Vc8 14.h3 Ad8 15.Fe3 c5 16.Abd2 Ac6 17.c3 Kb5 18.d4 exd4 19.cxd4 Axa5 20.dxc5 dxc5 21.Ka2 Vb7 22.b3 Sh8 23.Vc2 Ad7 24.Kea1 Fd8 25.Ac4 Axc4 26.Vxc4 Ff6 27.Kd1 Vc6 28.Kad2 Ab6 29.Vc2 Vc7 30.e5 Fe7 31.Ad4 Kc8 32.Axe6 Vxe5 33.Af4 Kf8 34.Ke2 Vc3 35.Vb1 Vf6 36.Fc1 c4 37.bxc4 Axc4 38.Ke6 Vg5 39.Ag6+ Vxg6 40.Kxg6 hxg6 41.Ve4 Ff6 42.Vxc4 b3 43.Fa3 Kfb8 44.Kb1 b2 45.h4 Ka5 46.Vd3 Kd8 47.Vb3 Kc8 48.Vb7 Kd8 49.Vb3 Kc8 50.Vb4 Kb5 51.Vg4 Kc3 52.Fxb2 Kxb2 53.Kxb2 Kc1+ 54.Sh2 Fxb2 55.Vxg6 Ka1 56.g4 a5 57.Vh5+ Sg8 58.Vb5 Fa3 59.Ve5 Kd1 60.Ve6+ Sh7 61.Ve4+ Sh8 62.Va8+ Sh7 63.Vxa5 Fd6+ 64.Sg2 Kd4 65.Vf5+ Sh8 66.Vh5+ Sg8 67.g5 Sf8 68.Vg6 Fe7 69.Vf5+ Se8 70.Sh3 Kd6 71.Vh7 Sf7 72.f4 Kd4 73.Vf5+ Se8 74.Ve5 Kb4 75.Sg4 Sf8 76.Vf5+ Se8 77.Ve6 Kd4 78.Ve5 1–0

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2809/AZE - 1985 Doğumlu)

GM Kramnik, Vladimir (ELO 2800/RUS - 1975 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Ac3 Af6 4.cxd5 Axd5 5.e4 Axc3 6.bxc3 c5 7.Kb1 Fe7 8.Fb5+ Fd7 9.Fd3 cxd4 10.cxd4 Ac6 11.Fe2 Kc8 12.Af3 Va5+ 13.Fd2 Fb4 14.Kb2 Fxd2+ 15.Vxd2 Vxd2+ 16.Sxd2 Aa5 17.Kbb1 Se7 18.Khc1 f6 19.h4 Khd8 20.Fd3 a6 21.Se3 b5 22.g4 Fe8 23.Ag1 Ac6 24.Ae2 Kd6 25.Kd1 Kcd8 26.Fc2 Aa5 27.Fd3 Ac6 28.Fc2 h5 29.g5 fxg5 30.e5 K6d7 31.hxg5 h4 32.g6 Aa5 33.Kbc1 Kc7 34.Fd3 Kdc8 35.Kxc7+ Kxc7 36.Kh1 Ac4+ 37.Sf4 Ab2 38.Fe4 b4 39.Kxh4 Ad1 40.f3 Ac3 41.Axc3 bxc3 42.Kh2 Kc8 43.Se3 Fb5 44.f4 Fc4 45.Kh7 Kg8 46.a3 a5 47.Fc2 Sd7 48.d5 Fxd5 49.Sd4 Fa2 50.Sxc3 Sc6 51.Kh2 Sc5 52.Kd2 Kh8 53.Kd7 Kh3+ 54.Sb2 Fd5 55.Kxg7 Sd4 56.Kh7 Kg3 57.Kh5 Kg2 58.Kg5 Kf2 59.g7 Fe4 60.g8V Kxc2+ 61.Sb3 Kc3+ 62.Sa4 Kc5 63.Kg2 Ff3 64.Vd8+ 1–0

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2763/RUS - 1990 Doğumlu)

GM So, Wesley (ELO 2799/USA - 1993 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 Fb4 4.e3 0–0 5.Af3 d5 6.Fd2 c5 7.a3 cxd4 8.axb4 dxc3 9.Fxc3 dxc4 10.Fxc4 Vxd1+ 11.Sxd1 Fd7 12.Se2 Kc8 13.Fd3 Ad5 14.Ae5 Fe8 15.Fd2 f6 16.Ac4 Kd8 17.Khc1 Ac6 18.Fe4 Adxb4 19.Fxb4 Axb4 20.Fxb7 Kab8 21.Kxa7 Kd7 22.Aa5 Ad3 23.Kd1 Axb2 24.Kxd7 Fxd7 25.Fc6 Fxc6 26.Axc6 Ke8 27.e4 Ac4 28.Sd3 Ad6 29.f4 Sf8 30.e5 fxe5 31.fxe5 Af5 32.g4 Ah4 33.Sc4 Af3 34.Ka2 Kc8 35.Sb5 Se8 36.Sb6 g5 37.h3 Axe5 38.Axe5 Kc3 39.Kh2 Se7 40.Sb5 Ke3 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Kh2+ Şf3 [1...Şg1 2.Ae2#] 2.Kf2#