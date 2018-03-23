Dölkeleş: Ben İzmit’te bulunamıyorum ki, ne gölgesi yaaa…

Bedri Dölkeleş ile ilgili bir yazı yazdım ve nazik bir dille yazımı eleştirdi… Her zamanki gibi kalitesini bozmadan, beni aydınlattı.

Sabah saatleriydi… Tabii ki hemen sesini tanıdım. Hasret giderdik… Sohbet ettik… Yazımdan etkilenmiş…

Önce yazımı kısaca hatırlatayım… Kentimizde futbol hakemliğinde bir Bedri Dölkeleş isminin sürekli her platformda ortaya atıldığı, Kocaeli hakemliğini onun yönettiği, kin güttüğü kişilerin önünü tıkadığı iddialarını yazdım. Bunların sadece ve sadece iddia olduğunu açıkça yazdım… Bu iddialara da yanıt vermesi gerekenler Bedri Dölkeleş, Mustafa Çulcu ve özellikle derneğin yeni başkanı Özhan Kurt… Kendimin de bu iddialara hiçbir zaman inanmadığımı, tamamen ‘Hastalıklı insanların uydurması’ olarak algıladığımı yazdım…

Dölkeleş de öyle yaklaştı…

Ama tabii ki her zamanki nezaketiyle…

Bedri hocam şunları söyledi…

Dediğin gibi gazeteyi beraber yayına soktuk. Çok güzel günlerdi. Heyecanlıydık. Kocaelispor çok iyi gidiyordu. En önemli motivasyon da buydu… Sonra hayat bizi başka köşelere götürdü. Ben iki yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Küçükyalı’dayım. Kesinlikle İzmit’le bir bağım kalmadı. Ama hala taze balığımı Hamdi’den, etimi Osman Kuyu’dan alırım. Yani Kocaelimi unutamam. Kocaeli hakemliğiyle ilgili hiçbir girişimim olamaz. İşimiz öyle yoğun ki, istesem de ilgilenemem. Bunun böyle bilinmesini isterim. Amacım polemik falan değil. Kesinlikle böyle bir tavrım yoktur. Sadece senin yazını okudum, ondan esinlendim. İsteyen istediğini düşünebilir. Benim kentin hakemliğime katkılarımı bilen bilir. En iyi de sen bilirsin. Bu kadar. Hatta başarılar dilerim. Bir an önce görüşelim, seni çok özledim…

Şu an için bu konuda yorum yapmıyorum. İşte hocamın sözleri… Bugünlük bu kadarını yayınlıyorum. Daha sonra bu konuyla ilgili düşüncelerimi aktarmaya devam edeceğim. Bu arada en kahraman Fevzi Yurtoğlu’nun kongredeki şovunu anlattım. Beraber bolca güldük…