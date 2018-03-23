Meteoroloji ve Türkiye…

1961 yılından bu yana, her 23 Mart, “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutlanıyor. Burada amaç; meteorolojik çalışmaların önemini hatırlatmak.

Ülkemizde ve bütün dünyada, “doğaya tecavüz” suçlarının insafsızca işlendiğine tanık oluyoruz;

Ormanlar yakılıyor, lüks oteller ya da villalar yapılıyor. Ya da binlerce ağaç kesiliyor, siyanürle altın aranıyor!

Denizler, göller, nehirler çöplüğe çevriliyor!

Birinci sınıf tarım toprakları yapılanmaya açılıyor!

Kömürle çalışan Termik santraller, fabrika baca atıkları ve savaşlarla atmosferi kirletiyor, Ozon Tabakası’nı delik deşik ediyoruz!

Sonra da, doğadan gelen felaketlerle karşılaşıyoruz; şiddetli yağmurlar sonucu, toprakla buluşup emilemeyen yağmur suları sel oluyor, heyelan oluşturuyor, buna da “doğal felaket” diyoruz! Oysa, bu felaketlerin sebebi biz insanlarız…

Güya kış aylarındayız! İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere pek çok büyük kentte doğru dürüst kar bile yağmadı. Çünkü, doğanın dengesini bozduk! Kentleri çok katlı yapılanmalarla beton yığınına çevirdik! Gökyüzüne yükselen ısı yüzünden kar yağışı oluşamıyor!

Yağan yağmur betonlaşma ve yetersiz altyapı yüzünden toprağa ulaşamıyor!

İşte, özellikle bu sorunlar nedeniyle “meteorolojik bilgilere” çok ihtiyacımız var.

Şehirlerarası yola çıkacaksınız; hava koşullarını bilmelisiniz. Şiddetli yağışlarda pek çok yerde yolları su birikintileri kaplıyor! Çünkü, yol yapımını “işin ehli” olan değil, siyasi iktidarın yandaşı olanlar yapıyor!

Uçakla seyahat edeceksiniz; hava koşulları nedeniyle uçuşlar iptal edilebilir! Meteorolojik bilgileri almadan seyahate niyetlenirseniz, saatlerce ya da daha uzun süreler havaalanlarında mahsur kalabilirsiniz!

Tarımda, sanayide, ulaşımda, kentlerin altyapı planlamalarında, hayatın hemen her alanında meteorolojik bilgiler “yaşamsal” öneme sahiptir.

Bugünkü teknolojik olanaklarla meteorolojik bilgiler son derece doğru sonuçlar veriyor. Artık uydularla ölçümler yapılıyor.

Peki, “dünden bu güne ülkemizde meteorolojik çalışmaların öyküsünü” kaç kişi bilir?

Örneğin; Osmanlı’da meteoroloji çalışmaları ne zaman ve nasıl olmuştur?

Osmanlı döneminde Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in meteoroloji üzerine çalışmaları olmuş. Ancak, yeterli desteği görememişler. Osmanlı’da ilk Rasathane, 1577 yılında, aslen Şam kökenli olan Takiyüddin tarafından, III. Murat zamanında Tophane’de kurulmuş. En modern cihazlarla donatılmış. Ama ömrü sadece 5 yıl olduş! 1580’de Şeyhülislam Kadızade’nin fetvası üzerine denizden topa tutularak yıktırılmış!

Sonra, tam 300 yıl Osmanlı’da Rasathane olmadı! Çünkü, hava tahminlerini “Allah’ın işine karışmak” olarak yorumlayan yoz kafalar egemendi!

Kandilli Rasathanesi, “Fransa’nın tavsiyesi” üzerine 1867’de, Aristide Coumbary’nin yönetiminde “Rasathane-i Amire” adıyla kurulmuş.

Osmanlı’nın tarih sahnesinden çıkarılmasını Mustafa Kemal’e bağlayan “tarih özürlü” Cumhuriyet karşıtları bilmelidirler ki; bir ülke, ancak bilim ve teknolojiye sırt çevirdiği, ekonomik ve siyasal düzeninin iplerini yabancılara teslim ettiği zaman çöker ve yok olur!

Meteoroloji bilimi, atmosferik olayların önceden belirlenmesini sağlar ve gerekli önlemlerin alınması için bir şans verir.

Hayatın bütününde ise, başımıza gelebilecek her türlü felaketi önlemenin ön koşulu, bilime saygılı olmaktır.

Bilimi ciddiye almayan toplumlar, her koşulda sömürülmeye ve çökmeye mahkumdur!