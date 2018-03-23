Türkiye hangi yıldan sonra SU SORUNU yaşayacak?

Dün Dünya Su Günü idi…

22 Mart 1993 yılından beri bu gün kutlanıyor…

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, Türkiye’deki su oranları ve yakın gelecekte yaşanacak su sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu…

Temizkan’ın bu önemli açıklamasını birlikte okuyalım;

Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarımız yaklaşık 1 500 m3 civarı ile, ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.000 m3/yıl civarında olacağı ve Avrupa Çevre Ajansı‘nın hazırladığı raporda da 2030 yılında Türkiye‘nin pek çok bölgesinde orta ve yüksek seviyelerde su sıkıntısı yaşanacağına dikkat çekilmektedir. Bu durum, sanıldığının aksine, Türkiye’nin yakın gelecekte ciddi su sorunları ile karşılaşmaya aday bir ülke olduğunu göstermektedir.

SU SAVAŞLARI

Su kıtlığının işaretlerini her yerde görmek mümkündür. Su havzalarının imar planlarına açılması, tarım alanlarında bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanılması yerüstü ve yeraltısuyu kalitesini ciddi olarak tehdit etmekte ve su kaynaklarımız hızla kirletilmektedir. Yeraltı sularının seviyeleri düşmekte, göller küçülmekte, sulak alanlar yok olmaktadır. Su sıkıntısı çeken şehirlerde, aynı kısıtlı su kaynağını paylaşmak zorunda kalan şehirlilerle çiftçiler arasındaki rekabet gittikçe fazlalaşmaktadır. Su uğruna savaş olasılığı gittikçe daha fazla yüksek sesle dile getirilmektedir.

SU İLE İLGİLİ ÖNERİLER

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, bugüne kadar yaptığı önerileri, kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri bir kez daha kamuoyuyla paylaştı; .

-167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında değişiklikler yapılarak özellikle yeraltısularının korunmasına yönelik ciddi ve caydırıcı önlemler getirilmeli, kontrolsüz kuyu açılması önlenmelidir.

-DSİ Genel Müdürlüğü en kısa sürede yeniden yapılandırılarak, Yeraltısuları Daire Başkanlığı kurulmalı, bu başkanlığın öncülüğünde TUBİTAK ve Üniversitelerimizin de katkılarıyla en kısa zamanda ülkemiz derin yeraltısuyu akiferleri araştırma programı başlatılmalı, derin yeraltısuyu akiferlerin varlığı ve nitelikleri ortaya konulmalıdır.

-Suların da bir gün çeşitli nedenler ile tükenebileceği gerçeğinden hareketle insanlarda "su tasarrufu" bilinci oluşturulmalı, bu kültürü oluşturma ve geliştirme amacıyla içme, kullanma, sulama, endüstri vb. her alanda, toplumsal eğitime önem verilmelidir.

- Tatlı su kaynaklarımızın % 20’ si gibi büyük miktarda su kullanılan sanayi sektöründe de önemli ölçüde su tasarrufu sağlanabilmesi için ileri teknolojiler ile beraber atık su kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

-Suyun doğal çevrimini sürdürerek tüm insanlığın ve canlı yaşamın devamını sağlamak için suyu ticari bir meta olarak gören üretim biçimi yerine, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına odaklı bir anlayış esas olmalı; suyun tüm canlılar için yaşamsal bir hak olduğundan hareket edilerek, bu yaklaşım temelinde yaşanan olumsuzlukları giderecek ve önerilerimizi de hayata geçirecek bir Su yasası çıkarılmalıdır.”

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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan’ın önerileri böyle…

Temizkan, 2030 yılında su kıtlığının başlayabileceğini söylüyor…

İlerdeki zamanlarda su savaşlarının yaşanabileceğini söylüyor…

Anlaşılan eğer önlem alınmazsa, hem dünyayı, hem de Türkiye’yi su tehlikesi bekliyor…

“su hayattır” mantığından yola çıkarak, her geçenkinden daha fazla suyun kıymetini bilmeliyiz, suya sahip çıkmalıyız…

Cihanda Sağlık’ın yeni sayısı çok özel

Özel Cihan Hastanesi’nin dört aylık sürede yayınladığı ‘Cihanda Sağlık’ adlı derginin bu ayki sayısı 14 Mart Tıp Bayramı ağırlıklı olarak hazırlandı. Kurumda görev yapan uzman hekimlerin kaleme aldıkları “Migren nedir, tedavileri” ve “Reflü cerrahisi ve tedavisi” gibi konuların makalelerle gündeme alındığı derginin son sayısında bel ağrıları, saç ekimi, kalp rahatsızlıkları, güzellik merkezi, diyet, çocuk sağlığı, beyin alanlarında da yorumlar ve bilgiler paylaşılmış.

Ayrıca organ bağışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Yeşilay Haftası gibi önemli tarihler de yayında unutulmamış, bu şekilde önemli mesajlar da verilmiş. Doktorların ve hastanedeki birimlerin de tanıtıldığı ‘Cihanda Sağlık’ adlı derginin bu sayısında bir de vefada bulunulmuş.

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden, kentin en özel hekimleri arasında yer alan Çocuk Hastalıkları mütehassısı Necati Günaltay için de yayında bir bölüm hazırlanmış. Uzm. Dr. İbrahim Kahraman tarafından kaleme alınan makalede, Günaltay’ın çocukların sevgili olmuş, küçüklerin ‘Necati Amcası’ denilen bir hekim olduğu vurgusu yapılmış. Bu vesile ile bizler de aramızdan ayrılan Necati Günaltay’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz.