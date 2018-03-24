Ayazmaspor sizi bekliyor Sayın Doğan!

Kentimizin çiçeği burunda kulübü, henüz 6 aylık bir geçmişi olan, ancak mahalle olarak kentin en eski mahalleleri arasına giren Ayazma’da, müthiş bir mücadele, heyecan ve filizlenen bir fidan var…

Tomurcuklar açılıyor…

Etrafı güle kokular saçılmak üzere…

Biraz sanki kenarda kalmış ve pek hizmet gitmemiş olan Ayazma Mahallesi’nda, doğal olarak, yapılan spor sahaları da korunamamış…

Ancak yüzde 80 engelli olan Muhsin Duran, sırf çocuklara hizmet verebilmek adına, tuvaletleri bakıyor, sahanın bakımını üstleniyor, büyük bir mücadele örneği veriyor…

Önceki günkü gazetemizde röportajı okudunuz…

Çilek Büfe’den elde ettiği gelirle kulübü ayakta tutmaya çalışan bir cengaverin öyküsünü okudunuz…

Bülent Akyüz…

Çocuklarını kendi çocukları gibi görmüş ve bağrına basmış…

Hepsinin manevi babaları olmuş…

Yarınlara hazırlıyor…

Tabii ki ilk kıvılcımları çakan Erdoğan Yabanabat hocamız da, işin önderliğini yapıyor…

Güzel şeyler oluyor..

Çok şey istemiyorlar…

Çocukları internet kafelerden kurtarmak için, kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için mücadele veriyorlar…

Tesis istiyorlar…

Yerleri de hazır…

Yeter ki tesis yapılsın… Muhtar da kolları sıvamış durumda..

Kendilerine ziyaret sözü veren Nevzat Doğan başkan, kısa süre içerisinde bu ziyareti gerçekleştireceği sözünü verdi…

Hepsi heyecanla bekliyorlar…

Bayındırlık Konutları’nı da içine alan Ayazma Mahallesi, kulübüyle birlikte adını duyurmaya hazırlanıyor…

Tabii ki transfer yok…

Altyapı… Altyapı… Altyapı…

Tesis… Tesis… Tesis…