Meyvelerin ilahı: CEVİZ (2)

Geçen haftaki yazımda cevizin “meyvelerin ilahı” olduğunu ileri sürmüştüm. İçerdiği maddeler ve bunların insan organizmasına etkileri konusunda yapılmış ve aşağıda kaynak olarak verdiğim bilimsel araştırmaları da okuduktan sonra cevizin “meyvelerin ilahı” olduğuna iyice inandım.



Bakın… 100 gr kadar, yediğimiz ceviz, hangi maddeleri ne oranda ve miktarda içeriyor:

Su: (g): 3,5

Protein (g): 14,3

Lipid (g): 68,1

Kolesterol (mg): 0

Karbohidratlar (g): 5,1

Amido (g): 1,8

Çözünür şekerler (g): 3,1

Toplam lif (g): 6,2

Alkol (g): 0

Sodyum (mg): 2

Potasyum (mg): 368

Demir (mg): 2,1

Kalsiyum (mg): 83

Fosfor (mg): 380

Magnezyum (mg): 131

Çinko (mg): 2,70

Bakır (mg): 1,50

Selenyum (µg): 3,1

Tiyamin (diğer ismiyle B₁ vitamini (mg): 0,45

Riboflavina (mg): 0,10

Niyasin (mg): 1,90

Vitamina E (mg): 3,0

A vitamini (mg) : 0.03-0.04

C vitamini (mg) : 15-18

Bu maddelerin insan organizması açısından önemini tek tek yazmak ayrı bir yazı dizisi gerektireceğinden bazılarını ele alalım:

Riboflavina (diğer adıyla B₂ vitamini); Göz yorgunluğu, kataraktların önlenmesi ve tedavisi için gereklidir.

Niyasin (Diğer adıyla B₃ veya PP vitamini) Buvitaminin eksikliğinde pellegra hastalığı ortaya çıkabilir. Çok tehlikeli bir hastalıktır: Derinin açık bölümlerinde kızıl lekeler oluşur, ishal gibi sindirim problemleri ve unutkanlık-bunama gibi sinir sistemi belirtileriyle seyreder ve ölümle sonuçlanır.

E vitamini kolesterol oksidasyonuna karşı koruma sağlamakta ve kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Yanı sıra yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı koruyucu rol oynadığı da belirlenmiştir.

Yağ asitleri: Bunların yaklaşık olarak %60’ linoleik asit; %17 si oleik asit: %13 ‘ü linolenik asit ve % 12-15’i protein).Ceviz yağında sadece linoleik asidin fazla olması bile cevizi eşi bulunmaz bir gıda yapmaktadır. Bu asit, vücudumuzun çeşitli fizyolojik fonksiyonlarını tam olarak yapabilmesi için gerekmekte ama vücut tarafından sentez edilememektedir.

Cevizin içerdiği Omega 3 miktarı badem, fındık, kaşu ve fıstıkta olanın takriben 12 mislidir. Omega 3’ün atardamarlardaki kan basıncını düşürerek hipertansiyonu kontrol altına aldığı, damar kasılmalarını azalttığı, tümör oluşumunu geciktirdiği, iltihabi hastalıklar, alerjik astım, bağışıklık sistemi ve sinir sisteminde tedavi edici özellikte olduğu ortaya konulmuştur. Omega-3 almayan çocukların aşırı derecede hiperaktif olduğu, uyku problemi yaşadığı, öğrenme zorluğu çektiği ve davranış bozukluklarına sahip olduğu bilinmektedir.

Mineral ve vitamin zenginliğinin dışında cevizin içerdiği lif insan sindirim sistemi açısından çok yararlıdır.

Daha ne yazayım!..

Benim önerim şu: kilonuzu dikkate almak kaydıyla her gün 5-6 adet kabuklu ceviz veya buna eşdeğer miktarda iç ceviz yeme alışkanlığı edininiz.

