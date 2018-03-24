Türk’ün milli bayramı NEVRUZ

Her toplumun kendisine özgü örf ve adetleri vardır. Örf ve adetlerin bazıları kısa sürede yok olabiliyor. Bazıları ise nesilden nesle, asırdan asra sürüp gider. Bunlara yüzlerce örnek verilebilir. Gelenek haline gelen, halkla özleşmiş özel günlerin bir tanesi de bayram havası içinde kutladığımız NEVRUZ’dur. Kelime anlamı “yeni gün” olan Nevruz, araştırmacılara göre İslamlıktan önce bile kutlanırmış.

Nevruz’un patenti Türklere aittir. Dünyada çok geniş bir coğrafyada uygulanır, kutlanır. Balkanlardan Çin’e kadar bir alana yayılmıştır. Türkiye’ de ve Türk Cumhuriyetlerinde ufak tefek farklılıklarla aynı içerik ve amaç doğrultusunda kutlanmaktadır.

Baharın gelişi olarak adlandırılan Nevruz, Azerbaycan’da çok renkli ve farklı kutlanır.

Nevruz; Azerbaycan ağzı ile söylersek “Novruz” olarak telaffuz edilir. Nevruz’un Azerbaycan’da özel bir yeri vardır. Müstakil Azerbaycan hükümeti zamanında milli bayram olarak resmen kutlanıyordu. Okullar tatil edilip, ordu resmigeçit yapardı. Hatta 1920’de kutlanan Nevruz Bayramı’nın geniş katılımlı ve görkemli kutlandığını biliyoruz.

Bu yıl 9 gün etkinlik yapılarak kutlanıyor. Konferanslar, paneller, oyunlar, yarışmalar yapılıyor. Akşamlar belirli yerlerde devamlı ateş yakılıyor. Yediden yetmişe her kes bu kutlamalara iştirak ediyor. Milli Bayram olarak ilan edilen Nevruz gün geçtikçe değişik etkinliklerle şahane şekilde kutlanıyor. Azerbaycan’da Nevruz Ergenekon efsanesine bağlanıyor.

Nevruz (Baharın gelişi) Özbeklerde de aynı coşku ile kutlanır. Herkes cıvıl cıvıl renklerle giyinir, balonlar uçurulur. Dağıstan’da aynı kutlamalara ilaveten tencereler kumaşlarla kaplanır. Aynı kutlamalar diğer Türk Cumhuriyetlerinde de benzer şekilde heyecanla, içtenlikle kutlanmaktadır.

Her yıl 21 Mart’ta Nevruz, dostluk, barış, kardeşlik ve bereketi simgeleyerek kutlanır. Gerek Türkiye’de gerekse diğer yerlerde “ateş” yakılarak üzerinden atlanır. Simge oluşturulan ateş yakmaya aloyalaz gibi adlar da verilir.

Nevruz Bayramı tamamıyla Türk’ündür. Ortak bayramdır. Hiç kimse bunu tekeline alamaz. Böyle bir düşünce ve sav geçersiz ve anlamsızdır. Hatta yalandır.

Tabiatın değişimini esas alan güzel duygu ve düşüncelerle insan yaşamına renk katan, bereket, kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olacağı nice Nevruzlu yıllar dileğimle bugünden kutlu olsun.

Nevruzla ilgili Ozan Selahattin Dündar’ın bir şiirini beğeninize sunuyorum.

NEVRUZ

Bülbülü bağrına basar

Güller Nevruz Bayramında

Bahar geldi diye eser

Yeller Nevruz Bayramında

Güzeller takı takarlar

Gençler oyuna kalkarlar

Banş ateşi yakarlar

Eller Nevruz Bayramında

Nevruz tepsisi bezerler

Dilek diler hem gezerler

Sevda türküsü dizerler

Diller Nevruz Bayramında

DÜNDAR bilinmez zamanı

Türklerin eski bayramı

Çalar en güzel makamı

Teller Nevruz Bayramında