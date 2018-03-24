SP’li Çelik’e göre fareye neden haksızlık edildi?

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, son haftalarda yaptığı basın açıklamalarıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor…

Gerek AKP iktidarını, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirileri çok konuşuluyor…

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SP’li Çelik, Perşembe günü haftalık basın açıklamasını yaptı…

Ne açıklamaydı…

Açıklamasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu sert bir dille eleştirdi…

Karaosmanoğlu, Salı günü Antikkapı Restoran’da 20014-2019 yılları arasında yaptığı çalışmaları anlattı…

Karaosmanoğlu, vaatlerinin yüzde 91’ni tamamladıklarını, gere kalan yüzde 9’luk kısmını da 1 yıl içinde, yani Mart 2019’daki yerel seçimlere kadar tamamlayacağını söyledi…

“HEZİMETLERİNDEN BAHSETSİN”

SP’li Nurettin Çelik, Karaosmanoğlu’nun bu açıklamasına öyle bir cevap verdi ki, hem çok düşündürdü, hem de çok güldürdü…

Çelik’in açıklamasını birlikte okuyalım;

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu hizmetten değil; hezimetlerinden bahsetsin.

Malumunuz üzere Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Antikkapı Restora’nda şehrin ileri gelenlerini toplayarak bir program tertip etti. İbrahim Bey basına açık olarak gerçekleştirdiği toplantıda, bu şehre 15 yılda yaptığı hizmetleri birer birer sıraladı.

Doğrusu hepimiz şaşırdık kaldık.

Meğer Sayın Başkan ne hizmetler yapmış da, haberimiz yokmuş!

Mesela halka vaat ettiği projelerin % 91’ini gerçekleştirmiş, önümüzdeki süreçte de % 9’unu gerçekleştirecek ve verdiği sözlerin tamamını tutmuş olacakmış…

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

“Sayın Karaosmanoğlu boşuna dev ekranlı, maliyeti yüksek halktan kopuk toplantılarda kendisini tezkiye etmeye çalışmasın…

Kendi döneminden hafızalarda kalacak müspet hiçbir şey yok.

Bunca yılın neticesinde hizmet yerine hezimetlerini anlatan bir program icra etseydi, daha uygun olacaktı.

Kendisine sormak istiyorum…

Şehir merkezinin trafiğini çözmek projeleri arasında yok muydu?

Önceden İzmit’ten Derince ’ye 30 dakikada giderken, şimdilerde 1 saatte zor gidiyoruz. Kocaeli’nin trafik sorunu artık içinden çıkılmaz bir hal aldı.

E 5’in trafik sorunu partimizin il binasından da çok net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Biz sayın Başkanı ve kendisiyle beraber her yere gitme mecburiyeti olan protokol memurlarını partimize, Saadet çayına davet ediyoruz.

Gelsinler ve şehrin trafiğinin nasıl bir çıkmazda olduğunu görsünler.

Kendi eserleriyle gurur duysunlar… .

“KOYUNLARIN OTLAYABİLECEĞİ ALAN KALMADI”

Ya kentleşmeye ne demeli?

Şehirde nefes alacak yer kalmadı.

Köylüye 5 koyun veriyorlar, ama o koyunların otlayabilecekleri alan bırakmıyorlar.

Her yeri imara açıyorlar.

Bunların imar planları halkı nefes alamayacakları cadde ve sokaklara mahkum etti.

Medeniyet vizyonu olmayan bu kentleşmeden sn. Başkan’ın da oldukça rahatsızlık duyduğunun farkındayız.

Öyle olmasa her cumartesi kendini dağa, bayıra atar mı?

Şehirde nefes alacak yer bulamayan İbrahim Bey’i baraj kenarlarında, doğa koşularında sık sık görür olduk…

“EN İSRAFÇI BELEDİYE BAŞKANI”

İbrahim Bey’in kalkıp şu projeyi gerçekleştirdik, şu vizyonu geliştirdik demesi beyhudedir. Karaosmanoğlu yatırım gündemli toplantısında, bunca yıl nasıl yattığını anlatmıştır.

Kendisi sadece şehrin başına ördüğü çoraplarla anılmayacak; aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en müsrif Belediye Başkanlarından biri olarak hafızalarda yerini alacaktır.

Nitekim Büyükşehir Belediyesinin sadece reklam masrafları milyonları bulmakla kalmıyor; konserlere, gereksiz etkinliklere, halktan kopuk toplantılara da çok büyük meblağlar ödeniyor. Karaosmanoğlu, Yuvacık Belediye Başkanı iken israfın haram olduğundan bahsedip, halkın parasının çarçur edilmemesi gerektiğini çok güzel ifade ediyordu.

Şimdi bu anlayıştan o kadar uzaklaştılar ki; Kocaeli Büyükşehir Belediyesini, Türkiye’nin en borçlu belediyesi yaptılar.

Eeeee israf dün de haramdı, bugün de haram.

Bu arkadaşlarımız ille bir şeyleri güncelleyeceklerse, bu israf söylemlerini güncellesinler…

“15 YILDIR BU ŞEHRE NE KATTINIZ?”

15 yıldır bu şehre ne kattınız?

Somut olarak yapacağım dediğiniz hiçbir şeyi bitiremediniz.

Başkan’ın 1 tünel ve 3 üstgeçitten başka söyleyebilecek bir şeyi var mı?

Bu şehri marka yapacak bir proje gösterebilir mi?

Sizin yatırım dediğiniz şey de nedir?

SEKA’yı müze yapmak mıdır yatırım?

Üstgeçitleri göstererek hava atmayın.

10 yıldır kitap fuarı yaptığınız yeri bile tamir ettirmekten acizsiniz.

Siz 15 yıldır yeni bir İZAYDAŞ mı açtınız?

Yeni bir İntertex mi yaptınız?

İflas eden tüccarın havai fişek gösterisi yapması gibi on binlerce lira harcayarak, toplantılar yapıyorsunuz.

Başarısızlığınızı kurdurduğunuz dev ekranlarda ispat ediyor ve diyorsunuz ki:

“Ben hizmetlerimi anlatmak için değil; dördüncü dönem adaylığımı ilan etmek için buradayım.”

Evet! Yanlış duymadınız.

Bu toplantı ile birlikte Sayın Karaosmanoğlu dördüncü döneme aday olduğunu ilan etmiştir. Yatırım diye bahsettiği şeyler işin bahanesidir… .

DAĞ FARE DOĞURDU!

Biz bu toplantıda konuşulanları dikkate alarak “Dağ fare doğurdu.” desek fareye haksızlık etmiş oluruz.

Sayın Karaosmanoğlu 15 yılın % 91’ini yatarak, % 9’unu da Yuvacık Barajı’nın kenarında kahvaltı yaparak, yürüyerek geçirmiştir.

Biz Saadet Partisi olarak yapılan bu toplantıyı “Karaosmanoğlu’nun veda toplantısı” olarak değerlendiriyoruz…”

BAŞKANLIĞI YEDİRİRLER Mİ?

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik’in açıklaması böyle…

Hakikaten çok sert açıklamalar…

Sanırım uzun zamandır Başkan İbrahim Karaosmanoğlu bu kadar sert bir şekilde eleştirilmemiştir…

Çelik’in “ Biz bu toplantıda konuşulanları dikkate alarak “Dağ fare doğurdu.” desek fareye haksızlık etmiş oluruz” ve “Sayın Karaosmanoğlu 15 yılın % 91’ini yatarak, % 9’unu da Yuvacık Barajı’nın kenarında kahvaltı yaparak, yürüyerek geçirmiştir” cümleleri, sanırım yazının tamamını özetliyor…

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu 2004’ten beri başkanlık yapıyor…

Tam tamına 14 yıl oldu…

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, belki dördüncü dönem de başkanlık yapmak isteyebilir, ama bu kez başkanlığı kendisine yetirmeyeceklerini düşünüyorum…