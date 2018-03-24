“İzmit Umuttepe’de çöp fabrikasına hayır” imza kampanyamıza büyük ilgi

Biliyordum…

İzmit halkının çevre konusunda ne kadar duyarlı olduğunu biliyordum.

Dün “Çöp fabrikasının İzmit Umuttepe’de yapılmasına HAYIR diyoruz” imza kampanyasını başlattık ya…

Gazetemizi eline alan, gazetemizi internetten izleyen okurlarımız, sabahın ilk saatlerinden itibaren mesaj yağdırmaya başladılar.

E-Posta, faks ve Whatsapp ile gelen mesajların çokluğu, inanın hepimizi duygulandırdı, hatalı karardan dönülmesi konusundaki umutlarımızı artırdı.

İlk adımı yine her zaman olduğu gibi Kocaeli Akademik Odalar Birliği attı.

Birlik içindeki kuruluşlar üye sayılarını belirterek, “Çöp fabrikasının İzmit Umuttepe’de yapılmasına HAYIR diyoruz” imza kampanyamıza katıldılar.

Bu, büyük bir olaydı.

19 meslek kuruluşunun toplam 21-22 bin civarında üyesi vardı, her üyeyi bir aile kabul edip 3-4’le çarpsak ortaya 70 -80 bin kişilik bir “HAYIR grubu” çıkıyordu.

Sonra bu grup, toplumun çatısını oluşturan dinamik bir gruptu.

*Doktorlar, burada…

*Avukatlar, burada…

*Üyeleri değişik meslek grubundan oluşan KYÖD, burada…

*Çevre mühendisleri, burada…

*Orman mühendisleri, burada…

*Ziraat mühendisleri, burada…

*Makine mühendisleri, burada…

*Kimya mühendisleri, burada…

*Jeoloji mühendisleri, burada…

*Serbest muhasebeciler ve mali müşavirler, burada…

*İnşaat mühendisleri, burada…

*Mimarlar, burada…

*Elektrik mühendisleri, burada…

*Peyzaj mimarları, burada…

*Şehir plancıları, burada…

*Harita ve kadastro mühendisleri, burada…

*Diş hekimleri, burada…

*Eczacılar, burada…

*Veterinerler, burada…

Daha ne olsun, Kocaeli’nin en dinamik kesimi burada!

Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyorlar.

Biz “HAYIR kampanyası” başlattık, ama EVET diyenlere de sütunlarımız açık

Sevgili okurlarım, övünmek gibi olmasın ama biz bağımsız ve özgür bir gazeteyiz.

Her görüşe saygımız var.

Her görüşün başımızın üstünde yeri var.

Tamam, biz bu kentte yaşayan insanların sağlığını ve geleceğini düşünerek çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına karşı çıkıyoruz…

Bununla ilgili “HAYIR” kampanyası başlattık başlatmasına…

Ama bu demek değildir ki, “Çöp fabrikası İzmit UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diyenlerin sesi olmayacağız.

Eğer “Siz yanlış düşünüyorsunuz, çöp fabrikası İzmit UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diyen varsa…

Özellikle “HAYIR” diyen kuruluşların üyelerinden “EVET” görüşünde olanlar varsa…

“Biz üyesi olduğumuz kuruluşla aynı görüşte değiliz” diyorlarsa…

Lütfen hiç çekinmesinler, bize “Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasını istiyoruz” diye mesaj atsınlar, o mesajları da aynen yayınlayacağız.

Ayrıca…

Bizim çöp fabrikası konusunda imza kampanyası açmamıza gıcık olan bazı gazeteler, neden “karşı imza kampanyası” başlatmadılar, anlayabilmiş değilim.

Onlar da “Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına EVET diyoruz” imza kampanyası başlatsınlar.

Ne güzel olur, böylece doğal bir ortamda “halk oylaması” gerçekleşir, halk çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasını istiyor mu istemiyor mu ortaya çıkar.

Bence o “kirli gazeteler” de hiç durmasınlar hemen “Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına EVET” kampanyası başlatsınlar.

Köşe yazılarıyla da destek versinler.

Görelim bakalım boylarını!

Kaç kilo geliyorlar bir ortaya çıksın!

***

Yazının sonuna doğru, arkadaşlar sayfayı bağlamışlar, ilk günün imza sayısını getirdiler.

21 bin 742…

Dün gün içinde gelen “HAYIR” mesajlarının bir kısmını listeye alamamışlar.

Kampanyaya katılanlar listede isimlerini görmeyince şaşırmasınlar.

Listeye yarın devam edeceğiz.

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Sevgili okurlarım, “İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasına HAYIR diyoruz” imza kampanyamıza mutlaka katılın.

Kendi yağlığınız için…

Çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceği için…

Yarın geç olabilir, bugün mutlaka!

Eğer bugün toplu tepki vermezsek, yarın şikâyet etmeye hakkımız olamaz.

İmza kampanyamıza katılmak için mesajlarınızı nasıl ulaştıracaksınız, bununla ilgili açıklamalar BURAYA tıklayınız.