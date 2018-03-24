Yapılanlar, yarım kalanlar…

Zaman hızla akıp gidiyor. Yerel seçimlerin üzerinden dört yıl gibi bir süre geçti. Dün gibi derler ya, tam da öyle! Çok değil birkaç ay sonra yeni dönem için siyasi kazan kaynamaya başlar. Kartepe özelinde, son dört yılda yapılanlara, kısmen yapılanlara ve hiç yapılmayanlara birlikte göz atalım. Nedenlerini, perde arkasında konuşulanları da satır aralarında değerlendirerek dört yılı özetlemeye çalışalım.

Öncelikle Başkan Üzülmez göreve geldiği günden bu yana en önemli sıkıntısı liyakat sahibi ve toplumda karşılığı olan isimlerden oluşan bir ekip oluşturamamasıydı. İlk göze çarpan ve en çok dile getirilen eksiği bu. Seçim döneminde dağıtılan 41 Vizyon projelerini kendi içerisinde biten, devam eden ve yapılmayan diye kategorize ederek değerlendirelim. O kitapçığa göre spor salonu olarak söz edilen proje bilindiği gibi hayata geçirildi. Sarımeşe’de Hergeleci İbrahim adı verilen spor salonu Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle hayata geçirildi ve şu an kullanılıyor. Salim Dervişoğlu Caddesi’nin duble yol yapılması projesi için planlar bitti, stabilize dolgu işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Başlangıç olarak kısmen yapılanlar kategorisine sokulabilir. Yüzme havuzu projesi de üç yıl önce yapılacağı söylendi, ama geçtiğimiz günlerde ihalesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kısmen yapılanlar kümesinde ortada duruyor. Köseköy Battı-Çıktı projesi ise ikinci kez ihale edilmek durumunda kaldı. Gençlik Merkezi, birçok yerde düşünülmüş projeler arasında. Tek bir noktada donanımlı bir tesis olarak düşünülen proje, ulaşım sıkıntıları nedeniyle mahalle bazına dönüştürüldü. Köseköy, Arslanbey gibi birkaç mahallede gençlik merkezleri istenilen kapasitede olmamasına rağmen yapılmaya çalışılıyor. Kartepe yolu da Başkan Üzülmez döneminde alternatif hale getirildi. Derbent’ten zirveye çıkış imkanı sağlanmış durumda. Yine Arslanbey’den çıkan yolda daiyileştirmeler yapıldı. Suadiye yolunda bariyerler ve asfalt serim işlemi ile yol iyileştirildi.

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi yapılamayan projeler arasında. Suadiye’ye düşünülen meydan projesinde ihale yapıldı ve seçime kadar yapılması planlanıyor. Kısmen yapılanlardan biri de bu proje. Kartepe Spor Kulübü de vizyon kitapçığında yer alıp kısmen bitirilen projelerden. İlçeyi ulusal ligde temsil etmesi düşünülen bu kulüp, henüz istenen düzeyde olmamasına rağmen, bu konuda atılmış adımlar olduğunu biliyorum. Arboretum da Kartepe’ye düşünülen vizyon projelerindendi. Bilimsel araştırma ve gözlemler için çeşitli bitkileri barındırması düşünülen proje hayata geçirilemedi. Acısu üst geçidi ise Üzülmez göreve geldiğinde kısa süre içerisinde tamamlanan projelerden. Köseköy, Uzunçiftlik ve Sarımeşe’ye spor salonu yapımı kitapçıkta yer alan projelerdendi. Köseköy ve Derbent’te henüz bu konuda atılmış adım yok. Uzunçiftlik’te ise spor salonu için atılmış bir adım var. Ertuğrulgazi Mahallesi’ne çok fonksiyonel bir salon projesi yapılıyor.

Sapanca Gölü kenarı ve yürüyüş yolu projesi için atılmış bir adım yok. Sadece Eşme’de yıllardan beri var olan bir yürüyüş yolu var, o kadar. Kıyılar konusundaki sıkı mevzuatlardan dolayı çok fazla dokunuş yapılamadığı gerçeğini de bir kenara koymak gerekiyor. Maşukiye giriş-meydan projesi de göze çarpan işlerdendi. Bir yandan projelendirme çalışması yapılırken, diğer yandan henüz somut bir adım görebilmiş değiliz. Arslanbey Kültür Merkezi de Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açıldı. Ekoköy ise bir önceki dönem hayata geçirilen ve bu dönem de ekolojik köy yaşantısına destek olunan, başlayıp devam eden projeleden.

Tarihi mezarlıkların düzenlenmesi düşüncesi de hayata geçirilmiş durumda. Tarihi mezarlar aslına uygun bir şekilde düzenlendi ve çevreleri yapıldı. Eşme Kültür Merkezi de eski belediye binasının performansının yeterli olmamasından dolayı hayata geçirilemedi. Bununla ilgili düşünülmüş bir proje var, ama atılabilmiş bir adım yok. Semt futbol sahalarına baktığımızda ise yalnızca Acısu Mahallesi’ne uluslararası standartlarda bir saha yapıldığını görüyoruz. Eşme ve Uzuntarla’ya da yapılması düşünülen bu sahalar henüz yapılabilmiş değil. Botanik park ve bitki müzesi düşünülen, ancak yapılamayan projeler olarak karşımıza çıkıyor.

Goodyear Köprülü Kavşak Projesi, geçtiğimiz yıllarda tamamlanan vizyon projelerinden. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan projeyle birlikte, bölgedeki trafik yoğunlunda önemli oranda azalma sağlandı. Kent merkezi bağlantı yolları da devam eden projelerden. Bu anlamda ciddi yol alındı. Kent mezarlığı geçtiğimiz yıl tamamlanan projelerden. Henüz ihtiyaç olmadığı için kullanılabilmiş değil. Dağ altı yürüyüş ve bisiklet yolu da uzun süredir üstünde çalışılan işlerden. Yolun büyük çoğunluğu tamamlandı ve yürüyüşler yapılmaya başlandı. Tenis kortları da ilçede birkaç bölgede hayata geçirilmişprojelerden. Beşevler sinyalizasyon projesi içinse atılmış bir adım yok. Karayolları ile yaşanan sıkıntı aşılamadığı için bir ilerleme de kaydedilebilmiş değil. Maşukiye-Acısu ve Derbent Kanal Parkı projesi de yapılamadı. Bu proje yapılamasa da Ertuğrulgazi ve Dumlupınar Mahallesi’ne düşünülen kanal park projesi kitapçıkta yer almamasına rağmen yapımına başlanan projeler olarak göze çarpıyor.

Derbent Gar Binası aslına uygun olarak restore edilmiş durumda. Ancak turizme yönelik düzenleneceği belirtilen projeye dair beklenen ilgi henüz oluşmadı. Kapalı pazar alanı da planlara takılıp yapılamayan projelerden. Bu konuda adımlar atıldı ve önümüzdeki günlerde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ilk kapalı pazar projesi hayata geçirilecek. Eğitime destek projesi ise sürüyor. Başkan Üzülmez, özellikle bisiklet dağıtımı, spor malzemesi dağıtımı ve okulların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gereken adımları göreve geldiği günden beri atmayı sürdürüyor. Alt geçit düzenlemeleri de tamamlandı ve korku tüneli olmaktan çıkarıldı. Tepetarla-Derbent ve Acısu rekreasyon alanı yapılamayan projelerden. Toplu konut projesi için de atılmış bir adım yok. Birkaç kez kentsel dönüşüm için deneme yapılsa da, toplu konut yapımı konusunda somut bir icraat yok. Engelli ve yaşlı sosyal merkezi ile uzay gözlem evi projeleri de yapılamadı.

Yayla mesire alanlarına baktığımızda; Derbent, Maşukiye gibi ilk akla gelen yerlere böyle çalışmaların yapıldığını söyleyebiliriz. Tamamlanan projelerden biri de köy ve mahalle konakları. Birçok noktaya mahalle konakları yapılarak halkın sosyal ve kültürel talebi karşılanmaya çalışılıyor. Köylü pazarı için kısmen çalışma yapılsa da doyurucu olmadı. Acısu Kent Ormanı da tamamlanamayan projelerden biri. Özel üniversite yerine özel lise geldi. Bu da eğitim anlamında önemli bir adım olarak görülebilir. Özel teşebbüs yatırım desteği devam ediyor. Son olarak özel bir hastane ilçeye kazandırılarak bu anlamda büyük bir adım atılmış oldu. Ayrıca bu projelerin dışında, İstasyon Camii Külliyesi, Şevkatiye Camii ve teleferik gibi birçok önemli eser ilçeye kazandırıldı.