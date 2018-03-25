Sümüklüböcek ve salyangozlarla mücadele edilmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle sümüklüböcek ve salyangozlarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Sümüklü böcek ve salyangozlar, en sık ilkbahar aylarında görünür ve zarar yaparlar. Bilhassa, yeni çıkan taze sebze ve çiçek fidelerini çok kısa bir süre içinde yok etmektedirler. Gün içinde veya akşam üzeri dikmiş olduğunuz fidelerimizin sabah kalktığımızda yok olduğunu ve hiçbir şey kalmadığını görürüz. Bu bakımdan, bugünlerde ve önümüzdeki bahar aylarında da sümüklüböcek ve salyangozla sıkı bir mücadele yapılması gerekir. Bunların kabuklu ve kabuksuz, irili ufaklı birçok cinsleri vardır. Kabuksuzlara sümüklü böcek, kabuklulara da salyangoz denir. Bunlar, güneşli havaları sevmezler. Daha çok kapalı havalarda ve özellikle yağışlı günlerde görünürler; rutubetli yerleri severler.

Faaliyetlerine, genellikle geceleri devam ederler. Sümüklü böcek ve salyangozlar; domates, patlıcan, kabak, marul, fasulye, kavun gibi birçok sebzelere de musallat olurlar. Zarar yaptıkları sebzelerin yapraklarına gayri muntazam delikler açarlar. Dişiler, elli ile beş yüze kadar yumurta yaparlar. Yumurtalarını toplu halde toprağa, yaprakların arka kısımlarına ve taşlara koyarlar. Yumurtalardan on beş ile otuz gün arasında genç yavrular çıkar. Bunlar, çok oburdurlar. İki veya üç ay sonra ergin hale gelirler. Gündüzleri taş altlarında, yaprak yığınları altında ve çit aralarında saklanırlar.

Çaresi :

Sümükü böcek ve salyangozların barındığı yabani ot, bitki artıkları ve lüzumsuz maddeler temizlenmelidir.

Methaldehyt’li yemler akşam üzeri su ile hafif nemlendirilir ve sebze sıraları arasına ceviz büyüklüğünde kümeler halinde konur veya daha başka hazır ilaçlardan alınarak, bunlarla mücadele yapılır. Bu ilaçlar, sümüklü böcek ve salyangozları cezbeder ve öldürür.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,