Mutlu insanlar nereye, mutsuz insanlar nereye bakarlar?

Mutlu bir hayat yaşamanın sırrı, mutlu bir insan olmaktır.

Bireysel olarak mutlu olursak hayatın diğer alanlarında mutluluk otomatik olarak gerçekleşecektir. Öncelikle mutluluğun bir hâl değil, bilinçli olarak tercih edilen bir tutum olduğunu kabuk etmek gerekir.

Mutluluk dışarıdan gelmeyen, içeriden yaratılan bir histir.

Yani sanılanın aksine aslında bizi mutlu ya da mutsuz eden şeyler başımıza gelenler değil onlara atfettiğimiz anlamlardır.

Farkında olmadan yok ettiğimiz küçük mutluluk ihtimalleri de bizi mutsuz eder.

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Örneğin:

-Asık suratla yaşamayı tercih ediyoruz, basit bir gülümsemeyi kendimize ve çevremizdekilere çok görüyoruz.

-Sohbet etmeyi ‘dertleşmek’ sanıyoruz.

-Geçmişle ilgili hep yaşanan köyü şeyleri aklımıza getiriyoruz. Yaşanan güzellikler, nedense aklımıza gelmiyor.

-Olumsuzluk üreten, mutsuzlukla beslenen topluluklardan kaçmak yerine orada kalıp kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz.

-Hep eksiklerimize odaklanıyoruz, var olanları unutuyoruz ve şükretmiyoruz.

Mutluluğu hayatımıza kalıcı olarak davet etmenin 5 mucizevi formül…

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1-Hayatı olduğu gibi kabul etmek

Mutlu insanların en önemli özelliği hayatı olduğu gibi, yani acısıyla, tatlısıyla, zorlukları ile kabul etmeleridir.

Hayatı sadece mutluluk ve tatmin beklentisi ile yaşayan insanlar karşılaştıkları zorluklarda daha kolay pes edip, hayal kırıklığı yaşama eğiliminde oluyorlar.

Oysaki acılardan kaçmak ve onları yok saymak yerine acıyı kabul edip, yas sürecini yaşayan ve ardından çözüm yolları arayan insanlar, diğer insanlardan daha mutlular ve hayatları konusunda daha başarılı oluyorlar.

Her birey hayatında kendisini güçsüz ve çaresiz hissettiği zamanlar yaşamıştır ya da yaşayacaktır.

Önemli olan bu sürecin geçici olacağını bilmek ve belirli bir süre sonra kendi hayatının kontrolünü tekrar kazanmak niyeti içinde olmak ve eyleme geçebilmektir. Problemler çözülmek için vardır.

Mutlu insanlar acıya saplanmazlar, acıları yaşar ve atlatırlar.

2-Kendini ve insanları affedebilmek

İnsanız ve insan olduğumuz için hata yapabiliriz.

Mutlu insanlar hem kendi hatalarını hem de başkalarının hatalarını affetmeye ve unutmaya meyilli insanlardır.

Mutlu insanlar sadece kendi mutlulukları için yaşadıkları negatifleri unuturlar ve affederler. Çünkü affetmemek, yaşanan negatife saplanıp kalmak ve o enerjinin devamı deneyimleri, hayatımıza davet etmektir.

Oysaki affetmek (hem kendimizi hem diğerlerini) o deneyimle ilgili kısıtlayıcı duygulardan arınıp, yeni başlangıçlar için pozitif güç toplamaktır.

Mutlu insanlar ileriye bakarlar, mutsuz insanlar geriye…

3-Kendini diğerleri ile kıyaslamamak

Mutlu insanlar kendilerini diğerleri ile kıyaslamak yerine, kendi pozitif taraflarına odaklanmayı ve gelişmeyi hedeflerler.

Hayat görüşleri yapabileceklerinin en iyisini yapmak ve kendi üstün özelliklerine odaklanmak olan insanlar, kıskanmak, kendini eksik görmek gibi geriletici duyguların esiri olmazlar. Kendi hayatının sorumluluğunu alan insanlar kendilerini kıyaslamak yerine kendilerine güvenirler ve pozitif örneklerden ilham alırlar.

Her bireyin ayrı yolu ve başarı yöntemi vardır, mutlu insanlar başkalarına değil kendilerine odaklanırlar.

4- Şükredecek çok şeyi var

Hepimizin şükredecek çok şeyi vardır, yeter ki hayatımıza dikkatli bakalım.

Her güne sağlıkla başlayabilmek bile tek başına yeterli bir nedendir.

İnsanlar hayatlarında iyi giden durumları göz ardı edip, kötü giden durumlar için endişe etmeye meyillidir; oysa mutlu insanlar her durumda şükretmeyi tercih edenlerdir.

Mutlu biri küçük detayların farkına varan ve tadına çıkaran insandır.

Hayatımızın her anı şükredecek küçük mutluluklarla doludur, onların farkına varmak için hemen hayatınızdaki küçük detaylara dikkat ederek ve listeleyerek başlayabilirsiniz.

5-Paylaşmak / başkalarına yardım etmek

Mutluluğun en önemli formülü başkalarını mutlu etmek ve yardım etmektir.

Mutluluğun, almakla ilgili olduğu sanılır; hâlbuki tam aksine mutluluk vermekle ilgilidir. Mutluluk paylaşmak, vermek ve feda etmektir.

Hayatta her şeye sahip olduğunuzu varsayın; paylaşılmayan bir zenginlik hiçbir tatmin getirmeyecektir.

İnsan ruhu en çok dostluk ve paylaşıma ihtiyaç duyar.

Mutlu insanların dostları vardır; sever ve sevilirler ki dünyada hiçbir materyal bu zenginliği sağlayamaz.

Dostlarınıza, sevdiklerinize zaman ayırın.

Samimi dostluk, keyifli sosyal hayat, mutlu ettiği gibi ömrü de uzatır, dertleri yok eder. Yatırımlarınızın en önemli kısmı dostlarınıza olmalıdır. (Alıntı- Back-Up İlişki ve Ebeveyn Danışmanı Cansu Yağız)

Çok mutsuzuz!

Ajans Press, dünya mutluluk endeksi oranlarını inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya’yı Norveç, İzlanda, Danimarka ve İsviçre takip etti. Türkiye bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileyerek 156 ülke arasında mutluluk endeksinde 74. sırada yer aldı. Türkiye’de yaşayan insanların mutsuz olma nedenlerinin başında; geçim derdi, yaşam standardı, işsizlik, kadına yönelik şiddet ve son zamanlarda tırmanışa geçen cinsel taciz haberleri yer aldı.