Karamürsel “AKÇAT” değildir…

Karamürsel Belediyesi “Karamürsel” isimli yeni bir yayın organı, DERGİ çıkarmış.

Belli ki dergi, belediyenin çalışmalarını vatandaşa aktaracak. Kağıdı, baskısı fevkalade güzel.

Adı “Karamürsel” ama derginin ilk sayısında kapak resmi eleştiriye açık.

Neden mi?

Karamürsel ismi verilen derginin kapağındaki TRAKTÖRDEKİ KÖYLÜ de neyin nesi?

Şifalı suyu ile AKÇAT ifadesi de cabası.

Derginin içi haber ve fotoğraf zenginliği ile dolu. Fakat derginin kapağı ile ismi uyuşmamış. Belli ki bu dergiyi profesyonel birileri hazırlamış. İçindeki malzemelerin çoğu “Karamürsel Belediyesi” hamurundan!

Karamürsel Belediyesi’nin bu güne kadar birçok yayın organı olmuş. Bu son yayın organı son teknoloji imkanları ile yapıldığından eski yayın organlarına göre daha cici.

Ne var ki; derginin kapağı, kapağındaki resim dergiye de ismine de yakışmamış.

Bakın, derginin içinde “Karamürsel Sepeti” ile ilgili bir yazı da ne diyor?

“Günden güne gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşullarına paralel olarak teker teker yok olan kültürel değerlerimize inat, Karamürsel sepeti yıllardır direniyor geçip giden zamana. Belki artık köylerde bile eskisi gibi kullanılmıyor, ama kimi zaman nostaljik bir hediyelik eşya, bazen dekoratif bir motif olarak çıkıyor karşımıza. Yine namı, şöhreti, itibarı azalmış değil… Hala “Karamürsel” denilince sepet, “sepet” denilince Karamürsel geliyor akıllara…”

Böyle bir içeriği ve adı Karamürsel olan derginin kapak resminin de traktör üstündeki köylü sürücü ile değil, Karamürsel denilince akla ilk gelen SEPETİ ile özdeşleşmesi gerekmez mi?

Bunun dışında kapak resmi, Karamürsel’de balık Ereğli’de yenir kompozisyonu, yeni yapılmakta olan “Balıkadası” veya Dalçık projesi resmi verilebilir ve “Karamürsel’i” tanımlardı…

Tabi ki Akçat da Karamürsel için tarihi bir köy. (Şimdilerde mahalle oldu…)

Ama Akçat’ın derginin orta sayfalarında tanıtım resmi de dergiye bir ayrı kaygı getirmiş. Örneğin Akçat’ta sanki KADINA hiç yer yokmuş gibi bir hava yaratmış. Tümü erkeklerden oluşan resim, Karamürsel’in KADINA bakış açısını mı ifade ediyor acaba?

Karamürsel Belediyesi’nin yeni yayın organı baskı ve kağıt kalitesi olarak güzel, ama içeriğinin çoğu; “Haber bülteni” gibi verilmiş… Kusura bakmasınlar, verilen haberler de günü geçmiş ve eskimiş haberler…

Tarkan’ın Karamürsel’den yetiştiğini, Karamürsel’de konser verdiğini yazmışlar, ama Tarkan’ın Karamürsel’den ayrıldıktan sonra bir kez olsun ilçeye neden gelmediğini yazmamışlar!

Karamürsel sepeti için “Dimdik ayakta” demişler, ama adamın Ereğli’de aldığı arsa da bir türlü yapılaşmasına izin çıkmamış (!)

Karamürsel’de “Mutluluk var” diyorlar, ama “ölüler yalan söylemez” Karamürsel’de her gün “Mutsuzluktan” intihar edenler de varmış!