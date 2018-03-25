İki günde 30 bin 502 imzaya ulaştık

Sevgili okurlarım, son günlerde keyfim yerinde.
Nasıl olmasın, sizlerin desteğinizle hep birlikte “İzmit Umuttepe’de çöp fabrikasına HAYIR” imza kampanyası başlattık, koşar adım sonuca doğru gidiyoruz.
İki günde 30 bin 502 imza!
Bu, inanılmaz bir rakam.
İtiraf edeyim, imza kampanyasını başlatırken ben de çöp fabrikasına, çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılacak olmasına, bu kadar tepki beklemiyordum.
“Bizim millet sağda solda konuşur, ama gel şuraya imza at deyince çekinir, hele içinde bulunduğumuz ortamda” diye düşünüyordum.
Yanılmışım.
Hele kampanyanın başladığı o ilk gün yok mu?
Mesaj… Mesaj… Mesaj…
Dört bir kanaldan mesaj yağdı.
Meslek yaşantımın en mutlu günlerinden biriydi.
Demek, halkımız çevre konusunda bu kadar duyarlıydı.
Demek, halkımız artık korku duvarını yıkmıştı.
Salt vatandaşlar değil, kurumlar da öyle.
İyi ki bu kentte Akademik Odalar Birliği var
Sevgili okurlarım, “Birlikten güç doğar” sözünü boşuna söylememişler.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü de…
Kocaeli Akademik Odalar Birliği, bu sözlerin doğruluğunun en güzel göstergesi.
Bu birliğin bünyesinde 19 kuruluş var.
Kuruluşlar güçlerini birleştirmişler, ortaya “süper bir güç” çıkmış.
Öyle her şeye maydanoz olmuyorlar.
Kentimiz için çok önemli olan konuları ele alıyorlar…
Oturup tartışıyorlar…
Konu ile ilgili uzmanları dinliyorlar…
Araştırma yaptırıp rapor hazırlatıyorlar…
Sonra da tavır koyuyorlar.
Tıpkı “UMUTTEPE’de çöp fabrikası” olayında olduğu gibi.
Hazırlattıkları bilimsel raporu incelediler…
Baktılar, durum vahim…
O çöp fabrikası o tepeye yapılırsa, İzmit zehir soluyacak…
Bayrağı çekip ortaya çıktılar.
Gazetemizin başlattığı yayına ve imza kampanyasına ilk destek Akademik Odalar Birliği’nden geldi.
İşte bu nedenle, “İyi ki bu kentte Akademik Odalar Birliği var” diyorum.
Mehmet Ümit Küçükkaya’nın çevre duyarlılığı
Dün CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya aradı.
Küçükkaya, her konuda olduğu gibi “çevre” konusunda da duyarlı bir siyasetçi.
Bir yönünü daha seviyorum, körü körüne siyaset yapmıyor.
“İyiye iyi” diyor, “kötüye kötü”!
Doğrusu da bu…
Neyi paylaşamıyoruz ki?
İyi yapanları hep birlikte alkışlayacağız…
Kötü yapanları ise yine hep birlikte eleştireceğiz.
Önemli olan, iyiyi ve doğruyu bulmak!
Kim bulursa…
Hangi siyasetçi ve hangi siyasi parti başarırsa…
Bu yönüyle Küçükkaya ile kafalarımız uyuşuyor.
“İmza kampanyanıza ben de destek vermek istiyorum” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ben, Mehmet Ümit Küçükkaya olarak bu kampanyayı destekliyorum, CHP İzmit İlçe Başkanı olarak bu kampanyayı destekliyorum, yönetim kurulum adına bu kampanyayı destekliyorum ve 8 bin 700 üyem adına bu kampanyayı destekliyorum… Bununla ilgili size bir mail gönderiyorum…”
Teşekkür ettim.
Yanlışların karşısında hep birlikte durursak, yanlış karar alanların ancak o zaman yanlışlarından dönebileceklerini söyledim.
Bireysel tepki çok önemli.
Kurumsal tepki de çok önemli.
Tepki, sorunu çözer.
Tepki, oyunu bozar.
Tepki, yanlışı düzeltir.
Tepki vermez koyun gibi oturursan, canını sıkan şeyleri düzeltemezsin.
Tepene tepene binerler!
İzmit’in akciğerine…
Üniversitenin burnunun dibine…
Çöp fabrikası yapacaklar.
Havamızı, toprağımızı, suyumuzu kirletecekler.
Zehir soluyacağız.
Bugün, buna tepki vermeyeceğiz de, ne zaman neye tepki vereceğiz?
ÇED toplantısı 3 Nisan’da
Sevgili okurlarım, çöp fabrikasıyla ilgili ÇED toplantısı 3 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’ndeki Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde.
Bu toplantı, hayati bir toplantı!
İki elimiz kanda da olsa bu toplantıya mutlaka katılalım, “İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası istemiyoruz” diye haykıralım.
Toplantıya gidebildiğimiz kadar kalabalık gidelim.
Sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam!
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Yorumlar
(3 )
İzmitli - Maalesef Kocaeli artık gözden çıkarılmış bir bölge Kocaeli'yi yönetenlerin hiç biri Kocaeli doğumlu değil,evleri,köyleri bile burada değil...
Zaten rant,para,yağmacılık vb. çıkar sağlamak,maddiyat için Kocaeli'ye gelmişler!..
Kocaeli Milletvekillerinden sadece 2 tanesi Kocaeli'nin Evladı biri iktidar partisinden (Zeki AYGÜN),diğeri Ana muhalefet partisinden Ana muhalefet partili milletvekili Ufacık Körfeze yapılan limanlar,tersanelerle ve zehirli atıklarla ilgili mücadele verip önergeler vermektedir (Haydar AKAR)...
Fakat iktidar için çevrenin hiç bir önemi yok;İstanbul Fatih Ormanlarına Ali AĞAOĞLU'na gökdelenleri diktirdiler,birde Çılgın Proje Kanal İstanbul Türkiye'nin ve İstanbul'un sonu olacak!..Bunların derdi İstanbul'u kurtarmak falan değil!
Yerel seçimlerde İkdidar partisi AKP Belediye Başkan Adayları Kocaeli Turizm,Sağlık ve Kültür kenti olacak diye Oy toplamak için vaatlerde bulunmuşlardı...Bugün durum tam tersi oldu!
Evet Kocaeli Kanser bölgesi artık!..
Kocaeli'nin Evlatları Bölgenizdeki Köylerinize sahip çıkınız bu Dede yadigarı Köyler sizlerin kurtuluşu olacak,Köylerinizin yağmalanmasına kan emici rantçılara yem olmasına müsaade etmeyiniz.
EVSEL ÇÖP FABRİKASI YAPIMI İÇİN
En uygun yer;Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo Alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biride göçün önlenmemesi,her bölge yerinde kalkınmalı,herkes yerinde doymalı...
Batı bölgeleri şişti yanardağ gibi patlamaya hazır artık!..İstanbul’a 10.köprüyüde yapsanız bu çözüm değil!Eşit kalkınma olmalı.
İktidar partisi seçimlerde doğu bölgelerimizde mega kentler yapacaklarını vaat etmişlerdi hani herkes yerinde doyacaktı!
Ülkenin başına yabancı göçmenler sorunuda örüldü bu yabancı göçmenler neden alınıyor?Sınırda güvenli bölgelerde yerleştirilsinler ülke sınırları içine almasınlar.
Mustafa - Kardeşim zaten İzmit in havası yeterince kirlendi,sabahleyin sabah 5-6 bir koku geliyor izmite boğazları yakıyor,yeter İzmit'in kapasitesi belli başka yere yapın çöp fabrikasını.
Izmit - Ikinci bir cop tesisi Izmite yapilmamali. Diger ilcelerde bir tane yokken Izmit ilcesinde iki tane olmasi haksizliktir. Diger ilcelerde fabrikalarin yanlarina yapilmalidir. Butun ilcelerin pisligini bir ilceye toplayamazsiniz. Bunun hesabini secimlerde veremezsiniz.
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