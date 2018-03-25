İki günde 30 bin 502 imzaya ulaştık

Sevgili okurlarım, son günlerde keyfim yerinde.

Nasıl olmasın, sizlerin desteğinizle hep birlikte “İzmit Umuttepe’de çöp fabrikasına HAYIR” imza kampanyası başlattık, koşar adım sonuca doğru gidiyoruz.

İki günde 30 bin 502 imza!

Bu, inanılmaz bir rakam.

İtiraf edeyim, imza kampanyasını başlatırken ben de çöp fabrikasına, çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılacak olmasına, bu kadar tepki beklemiyordum.

“Bizim millet sağda solda konuşur, ama gel şuraya imza at deyince çekinir, hele içinde bulunduğumuz ortamda” diye düşünüyordum.

Yanılmışım.

Hele kampanyanın başladığı o ilk gün yok mu?

Mesaj… Mesaj… Mesaj…

Dört bir kanaldan mesaj yağdı.

Meslek yaşantımın en mutlu günlerinden biriydi.

Demek, halkımız çevre konusunda bu kadar duyarlıydı.

Demek, halkımız artık korku duvarını yıkmıştı.

Salt vatandaşlar değil, kurumlar da öyle.

İyi ki bu kentte Akademik Odalar Birliği var

Sevgili okurlarım, “Birlikten güç doğar” sözünü boşuna söylememişler.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü de…

Kocaeli Akademik Odalar Birliği, bu sözlerin doğruluğunun en güzel göstergesi.

Bu birliğin bünyesinde 19 kuruluş var.

Kuruluşlar güçlerini birleştirmişler, ortaya “süper bir güç” çıkmış.

Öyle her şeye maydanoz olmuyorlar.

Kentimiz için çok önemli olan konuları ele alıyorlar…

Oturup tartışıyorlar…

Konu ile ilgili uzmanları dinliyorlar…

Araştırma yaptırıp rapor hazırlatıyorlar…

Sonra da tavır koyuyorlar.

Tıpkı “UMUTTEPE’de çöp fabrikası” olayında olduğu gibi.

Hazırlattıkları bilimsel raporu incelediler…

Baktılar, durum vahim…

O çöp fabrikası o tepeye yapılırsa, İzmit zehir soluyacak…

Bayrağı çekip ortaya çıktılar.

Gazetemizin başlattığı yayına ve imza kampanyasına ilk destek Akademik Odalar Birliği’nden geldi.

İşte bu nedenle, “İyi ki bu kentte Akademik Odalar Birliği var” diyorum.

Mehmet Ümit Küçükkaya’nın çevre duyarlılığı

Dün CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya aradı.

Küçükkaya, her konuda olduğu gibi “çevre” konusunda da duyarlı bir siyasetçi.

Bir yönünü daha seviyorum, körü körüne siyaset yapmıyor.

“İyiye iyi” diyor, “kötüye kötü”!

Doğrusu da bu…

Neyi paylaşamıyoruz ki?

İyi yapanları hep birlikte alkışlayacağız…

Kötü yapanları ise yine hep birlikte eleştireceğiz.

Önemli olan, iyiyi ve doğruyu bulmak!

Kim bulursa…

Hangi siyasetçi ve hangi siyasi parti başarırsa…

Bu yönüyle Küçükkaya ile kafalarımız uyuşuyor.

“İmza kampanyanıza ben de destek vermek istiyorum” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben, Mehmet Ümit Küçükkaya olarak bu kampanyayı destekliyorum, CHP İzmit İlçe Başkanı olarak bu kampanyayı destekliyorum, yönetim kurulum adına bu kampanyayı destekliyorum ve 8 bin 700 üyem adına bu kampanyayı destekliyorum… Bununla ilgili size bir mail gönderiyorum…”

Teşekkür ettim.

Yanlışların karşısında hep birlikte durursak, yanlış karar alanların ancak o zaman yanlışlarından dönebileceklerini söyledim.

Bireysel tepki çok önemli.

Kurumsal tepki de çok önemli.

Tepki, sorunu çözer.

Tepki, oyunu bozar.

Tepki, yanlışı düzeltir.

Tepki vermez koyun gibi oturursan, canını sıkan şeyleri düzeltemezsin.

Tepene tepene binerler!

İzmit’in akciğerine…

Üniversitenin burnunun dibine…

Çöp fabrikası yapacaklar.

Havamızı, toprağımızı, suyumuzu kirletecekler.

Zehir soluyacağız.

Bugün, buna tepki vermeyeceğiz de, ne zaman neye tepki vereceğiz?

ÇED toplantısı 3 Nisan’da

Sevgili okurlarım, çöp fabrikasıyla ilgili ÇED toplantısı 3 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’ndeki Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde.

Bu toplantı, hayati bir toplantı!

İki elimiz kanda da olsa bu toplantıya mutlaka katılalım, “İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası istemiyoruz” diye haykıralım.

Toplantıya gidebildiğimiz kadar kalabalık gidelim.

Sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam!