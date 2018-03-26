Saadet Partisi de bütün üyeleriyle imza kampanyamıza katıldı

Ne güzel bir tablo değil mi?
Söz konusu “İzmit” olunca…
Söz konusu “çevre” olunca…
Bu kentte yaşayan herkes, her görüşten insan bir araya geliyor.
Kocaeli Akademik Odalar Birliği’ne 19 kuruluş üye.
Bu 19 kuruluşun 21 bin üyesi var.
Bu 21 bin üyenin hepsi aynı siyasi görüşte mi?
Değil.
Hepsinin görüşü ayrı…
Hepsi farklı farklı partilerde…
Ama şimdiye kadar bu 21 bin üyeden biri çıkıp da, “Benim meslek kuruluşum çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR demiş, ben EVET diyorum” diye zıt açıklama yapmadı.
Bir tek kişi…
Köşemde yazmıştım, “Eğer çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına EVET diyen varsa mesaj atsın haber yapacağız” demiştim, bugüne kadar hiç mesaj gelmedi.
Gelsin, tekrar söylüyorum, “Ben çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istiyorum” diyen çıksın, bütün açıklamalarını manşetten vereceğim.
Bizde zıt görüşlerin de başımızın üstünde yeri vardır.
CHP’den sonra Saadet Partisi de HAYIR dedi
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Akademik Odalar Birliği’nden sonra ilk blok destek CHP İzmit İlçe Başkanlığı’ndan gelmişti.
Dünkü gazetemizde duyurduk, İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “8 bin 700 üyem adına çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyorum” açıklaması yapmıştı.
CHP’yi Saadet Partisi’nin “blok desteği” izledi.
Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bizim 14 bin 127 üyemiz var. Bütün üyelerimizle çöp fabrikası projesinin İzmit Umuttepe’de uygulanmasına karşıyız. İmza kampanyanızı yürekten destekliyoruz” dedi.
Nurettin Çelik, konu ile ilgili şunları söyledi:
“14 bin 127 üye adına itiraz ediyoruz. Tesisin Umuttepe’de yapılması kente büyük zara verecektir. Dolayısıyla bu süreçte biz Kocaeli Üniversitesini göreve davet ediyoruz. Konuşacaklarsa bugün konuşsunlar, konuşmayacaklarsa bir daha hiç konuşmasınlar. Tabi ki Kocaeli’mizde 14 bin 127 üyeyi temsilen bu sözlerimi ifade ediyorum. Çöp fabrikasının yeri mutlaka gözden geçirilerek bu milletin sağlığı ile oynanabilecek zemin hazırlanmasının önüne geçilmelidir. Önümüzdeki günlerde bunu çok daha fazla gündeme getireceğiz. Eğer bizim üyelerimiz içerisinden itirazı olan arkadaşlarımız da varsa gelsin itirazlarını bize iletsin. Kocaeli’de büyük bir kitle yumak yumak bir araya geliyor. Kendi kentine, kendi sağlığına, kendi geleceğine sahip çıkabileceği zaman ve zemine birlikte giriyoruz. İnşallah bu konuyla alakalı da ilgililer sesimize cevap verecek gerekli adımları atarlar.”
3 günde 44 bin 664 imza
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Sevgili okurlarım, kentimizin çıkarı için, kentimizde yaşayan insanların sağlığı için hep birlikte yola çıktık, her geçen gün çoğalarak yolumuza devam ediyoruz.
Üç günde, evet sadece üç günde, 44 bin 664 kişi olduk.
Çığ gibi büyüyoruz.
Bu hafta sonuna kadar, sayımızın 100 bine ulaşacağını sanıyorum.
100 bin imza; eş, çocuk, anne babayı da katarsak, en az 300-400 bin demek.
Böyle bir gücün karşısında, “çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılması” gibi yanlış bir karar sürdürülebilir mi?
Yanlış karar alanlar, bu yanlışlarından eninde sonunda döneceklerdir.
Neden döneceklerdir?
Çünkü halkın parasıyla, halka inat, halka zarar verecek hiçbir şey yapılamaz!
Yapamazsınız!
Yaptırmazlar!
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Yorumlar
(3 )
Hukukçu - İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir Prestij ve Marka bir kurum ve Büyükşehir Belediyesinin Çevre,Çevre temizliği ve Denetimi konusunda elini güçlendiren bir kuruluş,ayrıca kaynak finansman sağlayan…olması gerekende bu zaten Çevre konuları Devletin devletin bir kolu olan Büyükşehir Belediyelerinin elinde olmalı,bunun Türkiye’deki en iyi örneğide İZAYDAŞ’tır.
İZAYDAŞ geliştirilmeli ek ilave tesis yapılmalı ve çimento fabrikalarının atık ve tehlikeli atık yakmalarının önü alınmalı,çimento fabrikaları ve diğerleri kendi işlerini yapmaları sağlanmalı…Atık yakma lisanları iptal edilmeli,bu dünya ve çevre kimsenin malı değil.
Çimento içinde tehlikeli atığın işi ne! Ya çevreye saldıkları zararlı gazlar!..
İZAYDAŞ çevre ve canlılar için çalışan çevreci bir fabrika kurumdur,çevreye bacasından ve diğer hiçbir şekilde çevreye zararlı bir unsuru etkisi yoktur,bacasından zararlı bir emisyon salınımı yoktur.
Bu gibi sektörlerde çalışanlar için ülkemizde uygulanan YIPRANMA HAKKINI (Fiili Hizmet Zammı)’İZAYDAŞ çalışanlarına tanımalıyız,Avrupalı meslektaşları 15’yıl hizmet akti sonunda Ağır iş kolu kapsamında Emekli yapılıyorlarmış,bizde Sağlıklarını bizler için feda eden bu insanlara sahip çıkmalıyız.
İzmitli - Maalesef Kocaeli artık gözden çıkarılmış bir bölge Kocaeli'yi yönetenlerin hiç biri Kocaeli doğumlu değil,evleri,köyleri bile burada değil...
Zaten rant,para,yağmacılık vb. çıkar sağlamak,maddiyat için Kocaeli'ye gelmişler!..
Kocaeli Milletvekillerinden sadece 2 tanesi Kocaeli'nin Evladı biri iktidar partisinden (Zeki AYGÜN),diğeri Ana muhalefet partisinden Ana muhalefet partili milletvekili Ufacık Körfeze yapılan limanlar,tersanelerle ve zehirli atıklarla ilgili mücadele verip önergeler vermektedir (Haydar AKAR)...
Fakat iktidar için çevrenin hiç bir önemi yok;İstanbul Fatih Ormanlarına Ali AĞAOĞLU'na gökdelenleri diktirdiler,birde Çılgın Proje Kanal İstanbul Türkiye'nin ve İstanbul'un sonu olacak!..Bunların derdi İstanbul'u kurtarmak falan değil!
Yerel seçimlerde İkdidar partisi AKP Belediye Başkan Adayları Kocaeli Turizm,Sağlık ve Kültür kenti olacak diye Oy toplamak için vaatlerde bulunmuşlardı...Bugün durum tam tersi oldu!
Evet Kocaeli Kanser bölgesi artık!..
Kocaeli'nin Evlatları Bölgenizdeki Köylerinize sahip çıkınız bu Dede yadigarı Köyler sizlerin kurtuluşu olacak,Köylerinizin yağmalanmasına kan emici rantçılara yem olmasına müsaade etmeyiniz.
EVSEL ÇÖP FABRİKASI YAPIMI İÇİN
En uygun yer;Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo Alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biride göçün önlenmemesi,her bölge yerinde kalkınmalı,herkes yerinde doymalı...
Batı bölgeleri şişti yanardağ gibi patlamaya hazır artık!..İstanbul’a 10.köprüyüde yapsanız bu çözüm değil!Eşit kalkınma olmalı.
İktidar partisi seçimlerde doğu bölgelerimizde mega kentler yapacaklarını vaat etmişlerdi hani herkes yerinde doyacaktı!
Ülkenin başına yabancı göçmenler sorunuda örüldü bu yabancı göçmenler neden alınıyor?Sınırda güvenli bölgelerde yerleştirilsinler ülke sınırları içine almasınlar.
Bağçeşme - "halkın parasıyla, halka inat, halka zarar verecek hiçbir şey yapılamaz" durumun özeti budur.
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