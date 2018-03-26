Saadet Partisi de bütün üyeleriyle imza kampanyamıza katıldı

Ne güzel bir tablo değil mi?

Söz konusu “İzmit” olunca…

Söz konusu “çevre” olunca…

Bu kentte yaşayan herkes, her görüşten insan bir araya geliyor.

Kocaeli Akademik Odalar Birliği’ne 19 kuruluş üye.

Bu 19 kuruluşun 21 bin üyesi var.

Bu 21 bin üyenin hepsi aynı siyasi görüşte mi?

Değil.

Hepsinin görüşü ayrı…

Hepsi farklı farklı partilerde…

Ama şimdiye kadar bu 21 bin üyeden biri çıkıp da, “Benim meslek kuruluşum çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR demiş, ben EVET diyorum” diye zıt açıklama yapmadı.

Bir tek kişi…

Köşemde yazmıştım, “Eğer çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına EVET diyen varsa mesaj atsın haber yapacağız” demiştim, bugüne kadar hiç mesaj gelmedi.

Gelsin, tekrar söylüyorum, “Ben çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istiyorum” diyen çıksın, bütün açıklamalarını manşetten vereceğim.

Bizde zıt görüşlerin de başımızın üstünde yeri vardır.

CHP’den sonra Saadet Partisi de HAYIR dedi

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Akademik Odalar Birliği’nden sonra ilk blok destek CHP İzmit İlçe Başkanlığı’ndan gelmişti.

Dünkü gazetemizde duyurduk, İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “8 bin 700 üyem adına çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyorum” açıklaması yapmıştı.

CHP’yi Saadet Partisi’nin “blok desteği” izledi.

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bizim 14 bin 127 üyemiz var. Bütün üyelerimizle çöp fabrikası projesinin İzmit Umuttepe’de uygulanmasına karşıyız. İmza kampanyanızı yürekten destekliyoruz” dedi.

Nurettin Çelik, konu ile ilgili şunları söyledi:

“14 bin 127 üye adına itiraz ediyoruz. Tesisin Umuttepe’de yapılması kente büyük zara verecektir. Dolayısıyla bu süreçte biz Kocaeli Üniversitesini göreve davet ediyoruz. Konuşacaklarsa bugün konuşsunlar, konuşmayacaklarsa bir daha hiç konuşmasınlar. Tabi ki Kocaeli’mizde 14 bin 127 üyeyi temsilen bu sözlerimi ifade ediyorum. Çöp fabrikasının yeri mutlaka gözden geçirilerek bu milletin sağlığı ile oynanabilecek zemin hazırlanmasının önüne geçilmelidir. Önümüzdeki günlerde bunu çok daha fazla gündeme getireceğiz. Eğer bizim üyelerimiz içerisinden itirazı olan arkadaşlarımız da varsa gelsin itirazlarını bize iletsin. Kocaeli’de büyük bir kitle yumak yumak bir araya geliyor. Kendi kentine, kendi sağlığına, kendi geleceğine sahip çıkabileceği zaman ve zemine birlikte giriyoruz. İnşallah bu konuyla alakalı da ilgililer sesimize cevap verecek gerekli adımları atarlar.”

3 günde 44 bin 664 imza

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Sevgili okurlarım, kentimizin çıkarı için, kentimizde yaşayan insanların sağlığı için hep birlikte yola çıktık, her geçen gün çoğalarak yolumuza devam ediyoruz.

Üç günde, evet sadece üç günde, 44 bin 664 kişi olduk.

Çığ gibi büyüyoruz.

Bu hafta sonuna kadar, sayımızın 100 bine ulaşacağını sanıyorum.

100 bin imza; eş, çocuk, anne babayı da katarsak, en az 300-400 bin demek.

Böyle bir gücün karşısında, “çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılması” gibi yanlış bir karar sürdürülebilir mi?

Yanlış karar alanlar, bu yanlışlarından eninde sonunda döneceklerdir.

Neden döneceklerdir?

Çünkü halkın parasıyla, halka inat, halka zarar verecek hiçbir şey yapılamaz!

Yapamazsınız!

Yaptırmazlar!