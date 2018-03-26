Meşruiyeti tüketmek!..

İnsan ve toplum, “sürekli bir değişim” içindedir.

İnsan, bedensel ve düşünsel olarak sürekli değişir. Yaşama biçimi değişir.

Toplumsal kurallar ve değer yargıları da değişir.

Çünkü; “Değişmeyen tek şey değişimdir!”

Kimi insanlar ve kimi toplumlar değişime direnirler! Ancak, başarılı olma şansları yoktur.

Değişime karşı direnen insanlar ve topluluklar da vardır ve olacaktır. İnsan, küçük yaştan itibaren aldığı eğitim ve kültürle biçimlenir. Kimi insanlar, akıllarıyla irdelemeden yüzyıllar önceki yaşam biçimlerini sürdürmekte inat ederler! Örneğin; inançlarına göre kılık kıyafet seçerler ama ellerinden “akıllı telefon” düşmez! Artık deve ile seyahat etmez, uçağa biner, daha lüks bir yaşam ister ama başkalarına yoksulluğun erdemini anlatmaya çalışır!

Artık, bireylerin ve sülalelerin egemenliği bitmiştir ama, “tek kişinin mutlak egemenliğini ya da yüzyıllar öncesinin sülale egemenliğini arzular!

Gelelim bu günün Türkiye’sine;

Birileri, “demokrasi ve hukuk devleti” değerlerini geliştirmeye çaba gösterirken, birileri de “laik, demokratik, hukuk devleti” ilkelerini yok etmeye çalışıyor!

Öylesine “hak ihlalleri” oluyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden sürekli cezalar alıyoruz!

Yargı mensupları bile “hülle” ile görev değiştiriyor! Kimileri, Siyasi egemen karşısında ceket ilikliyor, saygı duruşu gösteriyor! Üst Yargı kararları ayaklar altında eziliyor ve İngiliz içki firmasının cezası kaldırılabiliyor!

Amerikan şirketleri korunup kollanıyor, Türk şeker pancarı üreticileri, ulusal varlıklarımız olan şeker fabrikaları satışa çıkarılıyor!

Kimi Belediye Başkanları “AKP’ye oy vermeyen seçmene hizmet götürmeyeceğini” alenen ve hiç utanmadan açıklayabiliyor!

Laik Devlet’in kimi rektörleri sarık ve cübbeli kıyafetlerle Osmanlı özlemini yansıtıyor!

İktidarı eleştiren herkes “terörist” olarak suçlanabiliyor! TRT ekranları başta olmak üzere, kimi meczuplar; “Atatürk’e, Cumhuriyet’e, laik devlet kimliğine” alenen hakaret ediyor, aksine kimi siyasetçilerimizin takdiri ile karşılanıyorlar!

Siyasi iktidar içinde açıkça çeşitli görevler üstlenmiş kimileri “YARGI” organlarında göreve atanıyorlar!

Önce devlet dairelerinden “T.C” yi silenler şimdi “İstiklal Marşı” na kulp arıyorlar!

Kimi Kaymakamlar, Valiler, Milli Eğitim Müdürleri siyasi iktidarın militanı gibi ilginç söylemler ve gösteriler içindeler!

Siyasi iktidarın ve patronunun çıkar hesaplarına göre, “parmak çokluğu” ile seçim yasası değiştirilebiliyor!

Bir AKP milletvekili; “Milyon doları veren FETÖ’cü bırakılıyor” diyor, siyasi iktidardan ciddi bir açıklama yapılamıyor!

Eğitim ve ekonomide sefilleri oynuyoruz! “Nitelikli insan” yetiştiremeyen güdük bir eğitim düzeninin kurbanı oluyor çocuklarımız.

İşsizlik ve sefalet hızla artıyor, dış borçlarımız da öyle. Bütçe sürekli açık veriyor. Sanayi üretimi gerilerken, kent topraklarını yağmalayanlar, inşaat sektörüyle kalkınma arıyor!

Halk borç, kredi ve faiz tuzağı içinde kıvranıyor! Emekli yoksulluğun pençesinde, ölümde kurtuluşu arıyor!

Tarım ve hayvancılıkta utanç içindeyiz! Çiftçimizin kullandığı suyu bile özelleştirmeyi planlıyorlar! Topraklarımız, yabancılar tarafından satın alınıyor! Tarım arazilerimiz ve ormanlarımız her geçen gün daha bir küçülüyor!

Cezaevleri tıklım tıklım! Dün onuru ve emeği ile çalışan pek çok insan, işsiz kalınca “yaşamak için” her türlü yasadışı olaya katılabiliyor!

Siyasi iktidara hizmet etmeyi reddeden gazete ve televizyonlar el değiştiriyor, onurlu gazeteciler “iddianame bile hazırlanmadan” aylarca “tutuklu” kalabiliyor, işlerinden ve ekmeklerinden oluyorlar!

Gençlerimiz gelecekten umutsuz, mutsuz!

Uyuşturucu batağına düşen çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimize yönelik umutlarımızı yok ediyor!

Dış politikada dostumuz ve prestijimiz kalmadı!

Kim yaşamından mutlu ve geleceğinden emin?

Her şey bir yana; toplumun yarısını “karşıt, düşman” gören, Cumhuriyet’in temel değerleriyle sürekli uğraşan bir siyasal iktidarın “meşruiyeti” kalır mı?

Daha da vahim olanı; “İç savaş olursa ezer geçeriz” diyen bir anlayışla bu ülke aydınlığa çıkabilir mi?

Ülkede barış olmadan dünyada barış olabilir mi?