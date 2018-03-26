Suçun şahsiliği ve masumiyet karinesi

15 Temmuz hain FETÖ darbesinin siyasi ayağı bir türlü ortaya çıkarılmadı. Çıkarılamaz. Neden mi?

Adalet ve Kalkınma Partisi eski bakanlarından Milliyetçi Hareket Partisi’nin eski yöneticilerinden Sayın Tuğrul Türkeş, bir televizyon kanalında programın yöneticisi Hakan Çelik ile aralarındaki konuşma aynen şöyle.

“Darbenin ertesi sabahı yani 16 Temmuz sabahı odamda oturuyordum. İçeriye Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ile yanında hiç tanımadığım bir general odama girdiler. Hulusi Paşa bitkin görünüyordu. Odamın arakasındaki lavaboyu işaret ederek orada elini yüzünü yıkaması için kendisine eşlik ettim. Paşa yanında birlikte geldiği generalin Mehmet Dişli olduğunu ve onlardan biri olduğunu söyledi. Masama döndüğümde generale siz lütfen dışarıda bekleyin dedim.”

Tuğrul Türkeş o ana kadar o generali tanımadığını ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel başkanlarından Şaban Dişli’nin kardeşi olduğunu bilmediğini söyledi.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve diğer yöneticilerinin darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğini söylemelerinin temel nedeni budur.

FETÖ darbesinden sonra lokantacı, pastacı, baklavacı tutuklandı, ama siyasi olarak kimse tutuklanmadı.

İşin ilginç ve ilginç olduğu kadar tuhaf olan tarafı darbenin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadığı gibi, darbenin bir numaralı generali Mehmet Dişli’nin ağabeyi Şaban Dişli Saray’a baş danışman olarak atandı.

Bu atama kamu vicdanını çok yaraladı. Hiç kimse Şaban Dişli’nin de kardeşi gibi FETÖ’cü olduğunu söyleyemez. Ben de söyleyemem. Çünkü elimde bu konuda herhangi bir kanıt yok. Evet. Hukukta suçun şahsiliği esastır. Birinin işlediği bir suçtan yakınları yargılanamaz. Ancak kardeşi FETÖ’den tutuklu bir generalin ağabeyinin Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atanması etik değildir.

Toplumun baskısı sonucu Sayın Şaban Dişli görevinden istifa ederek büyük bir erdemlilik göstermiştir.

Bazı yandaş akademisyenler, yazarlar “Efendim, masumiyet karinesine göre kardeşinin FETÖ’cü olması ağabeyinin de FETÖ’cü olduğu anlamına gelmez.” Diyerek bu konuya haklılık kazandırmak istiyorlar. Doğru.

Ancak masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği ilkesi herkese ve her alanda kullanılmalıdır. Birinin FETÖ’cü olması ve bu konuda yargılanması onun tüm mal varlığına el konulması anlamına gelmez. Masumiyet karinesine ve suçun şahsiliği ilkesine göre o kişinin çocuklarının ve eşinin ne günahı vardır. Onlar ne yiyip, ne içecekler.

Bu nedenle hep hak, hukuk, adalet diyoruz. Bu nedenle hukuk herkese lazım diyoruz.

Adaletin ve hukukun olmadığı bir yerde FETÖ’cülerle mücadele edilemez. Bakın FETÖ’cüler şimdiden mağdur edebiyatı yapmaya başladılar.

Sayın Cumhurbaşkanının meydanlarda ”İdamı getirsinler hemen onaylayayım” sözü FETÖ terör örgütünün toplum nezdinde mağduriyeti oynamasına neden oluyor.

Bugün sayısını tam olarak bilmediğimiz binlerce FETÖ terör örgütünün elemanları yurt dışına kaçtılar. Çoğu da sığınma talebinde bulundular. Bu kişilerin iade edilmesini istediğimizde de o ülkelerin yetkilileri Türkiye’de idam olur endişesiyle iade etmek istemiyorlar.

İdamın sürekli olarak gündemde tutulması FETÖ terör örgütünün işine geliyor. Aslında hükümet meclisten idam yasasını yanına Milliyetçi Hareket Partisi’ni de alarak çıkarabilir. İstedikleri yasayı çıkarıyorlar da bu idamla ilgili yasayı neden çıkarmıyorlar? Hükümet de Sayın Cumhurbaşkanı da bu işin bu kadar kolay olmayacağını biliyor. Neylersin siyaset böyle bir şey işte…