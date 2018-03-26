KOTO, Erdoğan Yılmaz depremini kaldıramaz!

Kocaeli Ticaret Odası’nın seçimleri 3 Nisan’da yapılacak…

Yani seçimlere sayılı günler kaldı…

Şunu ifade etmeliyim ki; KOTO, son yıllarda epeyce gündemde kaldı…

Haziran 2013’te seçimi kazanan Murat Özdağ’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanması, KOTO’da deprem etkisi yarattı…

Özdağ’dan sonra yönetim kurulu arasında yapılan seçimde Semih Barış başkanlığa getirildi…

Sonrasında Semih Barış’ın yönetim kurulundan istifa ettiği, bu yüzden başkanlık yapamayacağı yönünde itiraz edilince, Semih Barış’ın başkanlığı Aralık 2016’da düştü…

Yani gerek Murat Özdağ’ın FETÖ’den tutuklanması, gerekse Semih Barış’ın başkanlıktan düşürülmesi, KOTO’da iki büyük deprem etkisi yarattı…

BULUT GELDİ, SULAR DURULDU

Semih Barış’ın başkanlığı düşürülünce Ocak 2017’de yönetim kurulu tarafından Necmi Bulut başkanlığa getirildi…

Necmi Bulut, başkan seçilince KOTO’da sular duruldu…

Meclis Başkanı Akın Doğan da Bulut’a tam destek verince, uyum içinde çalışmaya başlayınca, KOTO, yükseliş trendine girdi…

Fırtınalı bir süreçten sonra Necmi Bulut ve Akın Doğan, KOTO’yu siyaset üstü yönetmeye başladılar…

Bunda da çok başarılı oldular…

Bulut’un başkanlığını yaptığı KOTO, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor…

Ocak 2017 yılından beri KOTO’nun yerle bir olan itibarını üst seviyeye çıkaran Necmi Bulut, 3 Nisan’da yapılacak seçimde başkanlığa aday olduklarını açıkladı…

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Necmi Bulut’un karşısına Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD ) Kocaeli eski Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz aday oldu…

Erdoğan Yılmaz 1971 Trabzon doğumlu…

Evli ve üç erkek çocuk babası…

KOTO Başkan adayı Erdoğan Yılmaz, önceki gün gazetemizi ziyaret etti…

Kendisiyle biraz sohbet ettik…

YILMAZ: BİZİ CEMAATLE BAĞDAŞTIRMAK İSTİYORLAR

Erdoğan Yılmaz, “Biz seçimi kazanırsak TÜMSİAD ve cemaat odayı saracak gibi bir izlenim yaratılmak isteniyor” dedi…

Bu sözler Yılmaz’a ait…

Yılmaz, bu izlemini silmek istiyor, ama bunu silmesi zor gözüküyor...

ERDOĞAN YILMAZ, KOTO OKULUNU GÖZDEN ÇIKARMIŞ

Yılmaz’a projelerini sorduk…

Sadece yüzeysel cevap verdi…

Başkan seçildiği taktirde 10 bin üyeye, KOTO rozeti takacağını söyledi…

KOTO’nun okulunu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredeceğini söyledi…

Yani Yılmaz, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gözden çıkarmış…

Halbuki Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, KOTO’nun en başarılı projelerinden biri…

Başkan adayı Yılmaz, okulu daha da iyi seviyelere çıkaracağım diyeceğine, okulu elden çıkarmayı tercih ediyor…

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BENDE İYİ BİR İZLENİM BIRAKMADI

Erdoğan Yılmaz ile yaptığımız sohbette, bende iyi bir izlenim bırakmadı…

KOTO başkanı seçilirse, KOTO başkanlığı sıfatı üzerinden kendisine fayda sağlayacağı izlenimi bıraktı…

Kendisiyle yaptığımız sohbette, gözleri sağa sola bakıyordu…

Bu davranışta olan insanlara hep kuşku ile bakmışımdır…

Erdoğan Yılmaz, şayet seçimi kazanırsa, KOTO başkanlığını, KOTO liderliğini layıkıyla yapamayacağını düşünüyorum…

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İyi bir liderde aşağıdaki 10 özellik olmalı…

Cesaret Öz-denetim Adalet Karara bağlılık Planlara bağlılık Beklenenden daha fazlasını yapmak

7-Sevilen bir kişilik

İlgi ve anlayış Ayrıntılara hakim olmak Tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olmak…

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Yukarıda iyi bir liderde olması gereken 10 özelliği yazdım…

KOTO Başkan adayı Erdoğan Yılmaz ile yaptığım sohbette, bu özelliklerin kendisinde olmadığına kanaat getirdim…

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O KOLTUKTA RAHAT OTURAMAYACAK

Erdoğan Yılmaz, “Biz seçimi kazanırsak TÜMSİAD ve cemaat Oda’yı saracak gibi bir izlenim yaratılmak isteniyor” dedi…

TÜMSİAD Kocaeli Şubesi eski Başkanı Erdoğan Yılmaz’ın bu söylemi çok önemli…

Daha başkan seçilmeden bu iddia ortaya atılmışsa, Yılmaz yarın KOTO Başkanı seçilirse, bu iddialar devam edecek, bu izlenimi silmeye çalışacak…

Kendisine kuşku ile bakılacak…

Yani o koltukta rahat oturamayacak…

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KOTO, ÜÇÜNCÜ BİRDEPREMİ KALDIRAMAZ

Kocaeli Ticaret Odası, 10 bini aşkın üyesiyle, büyük bir kurum…

KOTO’nun koltuğuna oturan kişi hakkında herhangi bir kuşku olmamalı…

KOTO, Murat Özdağ ve Semih Barış döneminde geriye gitti…

Necmi Bulut’un başkan seçilmesiyle iyi bir ivme, iyi bir istikrar yakaladı…

KOTO’nun Özdağ ve Barış’tan sonra üçüncü bir depremi kaldıracak gücü kalmadı…

İSTİKRAR DEVAM ETMELİ

Mevcut başkan Necmi Bulut ile birlikte yükselme trendine giren KOTO, 3 Nisan’dan sonra da bu yükselme trendine devam etmeli diye düşünüyorum…

İstikrarının devamı için, yükselme trendinin devamı için, KOTO’nun üçüncü bir deprem yaşamaması için Necmi Bulut’un seçimi kazanması, KOTO için en hayırlı sonuç olacaktır diye düşünüyorum.

Atatürk O.O’ya 3D yazıcı

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin İngilizce kısaltması anlamına gelen STEM sınıfı, öğrencilere yeni ufuklar açması bakımında büyük önem taşıyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da öğrencilere yeni ufuklar açacak olan Atatürk Orta Okulu STEM sınıfına 1 adet 3D yazıcı hediye ederek projeye destek oldu. Okul Müdürü Nevzat Aktaş, 3D yazıcı için Başkan Doğan’a teşekkür etti. Bir belediye için 3D yazıcı küçük olabilir, ama maddi sıkıntı içinde olan okullara yapılacak her türlü destek çok önemli…

Çok mutsuzuz!

Ajans Press, dünya mutluluk endeksi oranlarını inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya’yı Norveç, İzlanda, Danimarka ve İsviçre takip etti. Türkiye bir önceki yıla oranla 5 basamak gerileyerek 156 ülke arasında mutluluk endeksinde 74. sırada yer aldı. Türkiye’de yaşayan insanların mutsuz olma nedenlerinin başında; geçim derdi, yaşam standardı, işsizlik, kadına yönelik şiddet ve son zamanlarda tırmanışa geçen cinsel taciz haberleri yer aldı.

Polis adaylarınaücretsiz kurs

Polis adayı olmak isteyen Kocaelili gençler 22. Dönem POMEM sınavlarına Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Spor Özel Yetenek kurslarında hazırlanacak. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Tesisleri’nde bulunan Şube Müdürlüğü’ne elden yapılacak. Gebze’deki başvurular ise Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’ndan alınacak. Kursa katılmak isteyen öğrenciler, başvuru formuna sporkentikocaeli.com adresinden ulaşabilecek. Gençlerin kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesini bulundurması gerekiyor