Güle güle GALİP! Gıybetçilere, GÜNDOĞDU!

Ümit Metin Yıldız…

Geçen yıl, inanılmaz şanssızlıklara rağmen, enkazı devraldı, 2.Lig kapısından sadece ve sadece penaltılarla döndü…

Yedek Kulübesinde sadece 17 yaşındaki çocuklar varken, transfer yasağı da sürüyorken, ‘Geç oyuncu değiştiriyor’ dendiği için gönderildi…

Fatih Kavlak…

Kot pantolonuna kafayı takan hastalıklı ruhlar tarafından bıktırıldı…

Geldiğine geleceğine pişman oldu…

Gitti…

***

Galip Gündoğdu…

Devre arasında göreve geldi, iyi bir kamp dönemi geçirildi…

Sinan, Mesut ve Burak Süleyman’ın takıma katılmasıyla bambaşka bir hava bürünen Kocaelispor, Play-Off hayalleri bile kurmaya başladı…

Ancak son haftalarda galibiyete hasret kalan takımda şimdi de o sorgulanıyor…

Bakalım onun da başında olmayan saçlarıyla mı uğraşacaklar?

Merak ediyorum…

İki günde bana gelen telefonlarda, yanlış değişiklik yaptığı irdeleniyor…

Yani, Ümit Metin Yıldız’a yapılan göndermeler, ona da yapılmaya başlandı…

Çünkü korkak fareler, galipken ortada gözükmezken, takım yenilgiler almaya başlayınca, kafalarını delikten çıkardılar…

Bakın en iyisi ne yapalım biliyor musunuz?..

Bu itiraz edenler kendi arasından birini öne çıkarsınlar ve takımı o çalıştırsın…

Ne dersiniz?..

Bence en mantıklı çözüm bu…

Ne yapacağını şaşıran yönetim kuruluna da hiç olmazsa böyle bir kıyağım olsun…

Nasılsa tribünler teknik adam dolu…

***

Neyse…

Uzun lafın kısası…

Sen kendini üzme Galip hoca!..

Galiptir bu yolda mağlup…

Yakında senin de kazanını kaynatırlar…

Onun için ben sana şimdiden ‘güle güle’ demek istedim…

Biz böyleyiz…

Ümit Metin Yıldız ağzıyla kuş tuttu, onu bile gönderdiler…

Sen de bizi kendimizle baş başa bırak…

Kariyerini başka yerde geliştir…

Her şey için teşekkürler!

Paraların peşindeyim!

Çık yok. Hakem ücretleri, personel ödemeleri konusundaki gecikmelerle ilgili herhangi resmi bir açıklama gelmiyor. Yetkili mercilerden de olayı araştırıyorum. Elbet bir gün bir belgeye ulaşacağım… Bence o belgelere ulaşana kadar, şu ödeme konusunda gerekli açıklamalar yapılsın ve mağduriyet giderilsin…

Aksi taktirde…

Şaibe sürecek…

Ama şunu unutmayın…

Kimse bana ismini açıklayarak açıklama yapmıyor…

Kaynakları zorluyorum ve ödemelerin yapılmadığını öğreniyorum…

O kadar…